La cantidad de empresas empleadoras registradas en Argentina volvió a retroceder y en junio de 2026 quedó 31.342 unidades por debajo de noviembre de 2023, según el último Monitor mensual de empresas elaborado por Fundar a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El relevamiento contabilizó 481.015 empresas, contra las 512.357 registradas en noviembre de 2023, tomado como último mes previo a la asunción del actual Gobierno. La diferencia representa una caída acumulada del 6,1%. Fundar señala que se trata del mayor retroceso durante los primeros 31 meses de un gobierno dentro de la serie que utiliza para la comparación.

La medición considera como empresa a toda persona física o jurídica que tenga al menos un trabajador registrado en relación de dependencia, con excepción del personal doméstico y de casas particulares. Por ese motivo, la disminución refleja una caída en la cantidad de empleadores registrados y no necesariamente implica, en cada caso, una quiebra o desaparición societaria.

Junio sumó otras 709 empresas menos

Durante junio se contabilizaron 709 empresas menos que en mayo, lo que representó una contracción mensual del 0,15%. Con ese resultado, la cantidad de empleadores acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.

La comparación interanual también mostró una baja significativa: hubo 16.386 empresas menos que en junio de 2025, equivalente a una caída del 3,3%. La serie acumula así 28 variaciones interanuales negativas consecutivas.

El deterioro no fue uniforme entre las actividades. En la comparación mensual, nueve de los 18 sectores relevados registraron disminuciones. Alojamiento y gastronomía cayó 0,7%, con 168 empresas menos; transporte y almacenamiento retrocedió 0,6%, con una pérdida de 182; mientras que la industria manufacturera bajó 0,3%, equivalente a 138 empresas.

Al ampliar la comparación a noviembre de 2023, 14 de los 18 sectores relevados muestran una reducción en la cantidad de empresas. Transporte y almacenamiento aparece entre los más afectados, con una caída del 17,51% y 6.915 empleadores menos. También se registraron retrocesos en construcción y otras ramas de la actividad productiva.

La caída alcanzó a casi todo el país

El mapa provincial también refleja una retracción extendida. En junio, 17 de las 24 jurisdicciones tuvieron menos empresas que el mes anterior. Al comparar con junio de 2025, 23 de las 24 provincias mostraron bajas.

La misma proporción se observa al tomar como referencia noviembre de 2023: 23 de las 24 jurisdicciones registran actualmente una menor cantidad de empresas. Neuquén es la única excepción dentro de esa comparación acumulada.

La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego aparecen entre las provincias con los mayores retrocesos porcentuales desde noviembre de 2023. Según Fundar, las bajas alcanzan al 19,7%, 14,7% y 13,9%, respectivamente.

Como informó GrupoLaProvincia.com esta semana, la problemática también tiene una expresión concreta en territorio bonaerense: un relevamiento documentó al menos 3.165 cierres, ceses o bajas de establecimientos comerciales y productivos en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires entre 2023 y septiembre de 2026. Persianas bajas en la Provincia: la caída del consumo se extiende del Conurbano al interior

Algunos sectores mostraron mejoras

El monitor también registra actividades que lograron aumentar su cantidad de empresas. En la variación mensual, asociaciones y servicios personales creció 0,4%, los servicios administrativos avanzaron 0,3% y minería aumentó 0,3%.

El informe incorpora además casos de nuevas inversiones y ampliaciones productivas, como contracara de los cierres y reducciones relevados. Entre ellas aparecen proyectos vinculados con agroindustria, producción de insumos para nutrición animal y actividad láctea.

El panorama general, sin embargo, continúa mostrando una contracción en el universo de empleadores registrados: de las 512.357 empresas contabilizadas en noviembre de 2023 se pasó a 481.015 en junio de 2026, con una pérdida neta de 31.342 unidades en el período.