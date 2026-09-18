Los aportes previsionales que realizan actualmente los monotributistas no alcanzarían para financiar una jubilación mínima incluso después de 40 años de actividad, de acuerdo con una simulación realizada por la Fundación Mediterránea que analiza cuánto podría acumular un trabajador bajo un esquema de capitalización individual.

El ejercicio compara distintas categorías del monotributo y contempla dos escenarios. En el primero, el dinero aportado mantiene su valor frente a la inflación, pero no obtiene una ganancia real. En el segundo, los fondos consiguen un rendimiento anual del 2% por encima de la inflación.

La aclaración resulta central: el cálculo no representa el haber que cobraría actualmente un monotributista al jubilarse. El sistema previsional argentino vigente no funciona mediante cuentas individuales de capitalización. La simulación busca determinar qué ingreso podría financiar exclusivamente el nivel actual de aportes si cada trabajador los acumulara durante su vida laboral.

Qué ocurre después de 40 años de aportes

La diferencia entre categorías es considerable porque el componente previsional de la cuota del monotributo aumenta a medida que sube el nivel de facturación.

En la categoría K, la más alta del régimen, un hombre que hubiera aportado durante 40 años podría financiar una renta equivalente al 75% de una jubilación mínima si sus fondos únicamente conservaran su poder adquisitivo. Para una mujer en la misma categoría y con idéntico período de aportes, el resultado sería equivalente al 50% de la mínima.

Así, ni siquiera cuatro décadas de contribuciones en el escalón superior alcanzarían para financiar completamente el haber mínimo bajo ese supuesto.

El resultado cambia cuando se incorpora un rendimiento superior a la inflación. Con una ganancia real del 2% anual, un hombre de categoría K que aportara durante 40 años podría financiar una renta equivalente al 138% de una jubilación mínima. En el caso de una mujer, el monto llegaría al 99%.

Cuánto debería aportar un monotributista de categoría A

La distancia es mucho mayor entre quienes se encuentran en las categorías inferiores del régimen.

La simulación calcula que, para que una persona inscripta en la categoría A pudiera financiar una jubilación mínima después de 40 años y suponiendo un rendimiento real del 2% anual, el componente previsional mensual tendría que ser considerablemente superior al actual.

Para un hombre que además deja una pensión a su cónyuge, debería pasar de los actuales $18.247 a aproximadamente $150.600. En el caso de una mujer, tendría que alcanzar unos $160.298 mensuales.

El dato adquiere mayor relevancia por la composición del régimen. Actualmente existen alrededor de 4,8 millones de monotributistas, de los cuales unos 2,8 millones están activos dentro del sistema previsional y cerca de 2,2 millones registran aportes.

Además, más de la mitad de los activos pertenece a la categoría A. Al sumar las categorías A, B y C, esos primeros tres escalones reúnen cerca de ocho de cada diez monotributistas activos.

La mayor parte de quienes aportan mediante este régimen, por lo tanto, se concentra precisamente en las categorías donde el componente previsional de la cuota es menor.

Un régimen que ganó peso en el mercado laboral

El número de trabajadores registrados bajo el monotributo creció con fuerza durante los últimos años. Actualmente hay alrededor de un 70% más de monotributistas que hace 15 años.

La cuota mensual del régimen reúne tres conceptos diferentes: el componente impositivo, el previsional y el correspondiente a la obra social. Los montos son fijos para cada categoría y varían según los parámetros establecidos para cada escalón.

El crecimiento del monotributo vuelve relevante la discusión sobre la capacidad de esos aportes para sostener ingresos durante la etapa pasiva, especialmente porque la mayoría de los trabajadores se concentra en las categorías inferiores.

El costo fiscal del monotributo

El régimen también aparece dentro de los denominados gastos tributarios, que representan recursos que el Estado deja de recaudar debido a exenciones, beneficios o tratamientos fiscales diferentes del esquema general.

Para 2027, el gasto tributario total está estimado en $51,9 billones, equivalente al 3,67% del PBI. Dentro de ese cálculo, el monotributo representa por sí solo el equivalente al 1,07% del producto.

El régimen simplificado nació para facilitar la formalización y reducir la complejidad impositiva de los pequeños contribuyentes. La simulación de la Fundación Mediterránea pone el foco sobre otra dimensión del esquema: qué nivel de contribución permitiría que esos trabajadores, además de mantenerse dentro de la formalidad, pudieran financiar un ingreso previsional suficiente durante su vejez.