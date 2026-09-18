A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una nueva encuesta nacional volvió a registrar una diferencia mínima entre Javier Milei y el peronismo, junto con un elevado nivel de indefinición electoral. El relevamiento de Consultora Analogías ubicó al Peronismo Unido con 31% y al Presidente con 30,7%, mientras que el 24,7% respondió que todavía no sabe qué espacio apoyaría.

La distancia entre las dos primeras opciones es de apenas 0,3 puntos porcentuales y está dentro del margen de error de ±2 puntos informado por la consultora, por lo que la medición no permite establecer una diferencia estadísticamente significativa entre ambas. Más atrás aparece una eventual fuerza de gobernadores con 7,4% y la izquierda con 6,2%.

Analogías definió el cuadro como una “polarización tendencial”, aunque el porcentaje de personas todavía sin preferencia definida mantiene abierto un segmento relevante del electorado. La consultora realizó el estudio entre el 5 y el 8 de septiembre sobre 2.932 casos efectivos distribuidos en las 24 provincias.

Cómo se distribuyen oficialismo, oposición y el segmento en disputa

El informe incluyó además una clasificación de los encuestados según su posicionamiento frente al Gobierno, una medición distinta de la pregunta específica sobre intención de voto.

En ese apartado, el 21,5% fue clasificado como oficialista y otro 12,8% como oficialista moderado, lo que suma un 34,3%. Las categorías de oposición reunieron 30,8%, mientras la oposición moderada alcanzó 18,2%. En conjunto representan el 49% de los consultados.

Entre ambos grupos aparece un 16,7% que la consultora denomina “segmento en disputa”: personas que evalúan negativamente al Gobierno pero que, de acuerdo con el relevamiento, todavía no encuentran una representación política con la cual identificarse.

Las diferencias también aparecen según la edad. En la categoría de oficialismo, el registro llega al 27% entre los jóvenes de 16 a 29 años y baja al 20% entre los mayores de 60. En la pregunta directa de intención de voto, Milei obtiene su mayor porcentaje entre los jóvenes de 16 a 29 años, con 36%.

Por el lado del Peronismo Unido, el estudio registra un 33% entre las mujeres y un 39% entre las personas con secundaria incompleta. Se trata de aperturas internas de la misma encuesta y no de proyecciones sobre el resultado electoral de 2027.

Como informó GrupoLaProvincia.com, otro relevamiento nacional publicado esta semana también registró una distancia reducida entre los dos principales espacios: la Universidad de San Andrés midió 24% para La Libertad Avanza y 23% para el peronismo, con un 20% que no había definido su preferencia. Las metodologías y preguntas de ambos estudios son diferentes, por lo que sus porcentajes no son directamente comparables.

Qué muestra la encuesta sobre la evaluación del Gobierno

El relevamiento de Analogías también consultó por la evaluación de la gestión presidencial. En una escala en la que 1 representa la calificación más baja, el 50,6% asignó 1 al Gobierno de Milei, mientras otro 21% eligió 2.

La evaluación del manejo económico tuvo una distribución similar: 50,6% colocó la gestión económica en el nivel 1 y 19,2% en el nivel 2.

La medición de imagen personal registró 57,6% de opiniones negativas sobre Milei y 36,4% de positivas. Por tratarse de una encuesta de opinión realizada en un momento específico, los porcentajes describen las respuestas de la muestra relevada entre el 5 y el 8 de septiembre y no constituyen una proyección electoral.

Seis de cada diez dicen estar peor que hace un año

Otro de los apartados estuvo centrado en la situación económica personal. El 60,9% respondió que está peor económicamente que un año atrás, mientras que el 13,4% consideró que está mejor.

El índice combinado de expectativas económicas personales elaborado por Analogías llegó en septiembre a un saldo de -25, frente a -8,4 registrado en diciembre de 2024. La consultora lo ubicó como su menor registro de los últimos dos años.

El estudio también incorporó preguntas sobre corrupción y Malvinas. El 63,1% respondió que considera que existe “mucha” o “bastante” corrupción en el Gobierno, mientras que el 61% opinó que Milei defiende “poco” o “nada” la causa Malvinas. Se trata, en ambos casos, de percepciones expresadas por los encuestados y no de constataciones de la consultora.

La ficha técnica indica que las entrevistas fueron realizadas mediante sistema IVR sobre teléfonos móviles y fijos. La muestra fue construida a partir de parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución por localidad, con un margen de error declarado de ±2% y un nivel de confianza del 95%.