El Gobierno nacional puso en marcha una reorganización del funcionamiento de la Quinta Presidencial de Olivos que contempla el despido de 12 trabajadores, cambios en la estructura administrativa y la transferencia integral de responsabilidades y bienes a Casa Militar. El proceso deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Entre las personas desvinculadas se encuentra quien se desempeñaba como intendente de la residencia, Osvaldo Javier Sosa. La medida también alcanzó, según la información conocida, a empleados que cumplían tareas administrativas, de cocina y jardinería.

Qué cambia en la Quinta de Olivos

La reorganización implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una concentración de las funciones de seguridad, administración y control bajo la órbita de Casa Militar. El traspaso también comprende los bienes afectados al funcionamiento de la residencia.

Casa Militar ya tenía entre sus objetivos institucionales proveer la seguridad del Presidente, su familia, la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria. La novedad, por lo tanto, está en la ampliación y centralización del esquema de gestión dentro del predio presidencial.

Desde el Gobierno aclararon que el nuevo sistema no supone que personal militar pase necesariamente a realizar todas las tareas que hasta ahora estaban en manos de civiles. La definición es que quienes tengan relación directa con el Presidente dentro de la residencia quedarán bajo las órdenes de Casa Militar.

Las razones que dio el Gobierno

En el comunicado difundido por Presidencia se sostuvo que la modificación busca “fortalecer la seguridad” y facilitar los procesos administrativos internos. La Casa Rosada vinculó la decisión con la necesidad de elevar los estándares de seguridad del Presidente y de su entorno.

La explicación oficial también mencionó una “escalada de la inseguridad a nivel global” y la futura visita del papa León XIV a la Argentina, que requeriría movimientos de personal, obras y servicios vinculados con la preparación de la visita oficial.

Además, fuentes oficiales señalaron que la reorganización estuvo precedida por una investigación interna y por preocupación ante presuntas filtraciones de información sobre las actividades del Presidente y de su círculo cercano. Ese argumento fue transmitido por funcionarios durante las consultas posteriores al anuncio, aunque no fue incorporado en esos términos al comunicado público.

ATE se declaró en alerta por los despidos

La decisión generó una reacción de la Asociación Trabajadores del Estado. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó que los empleados se presentaron a trabajar y no pudieron ingresar al predio, y sostuvo que no habían recibido explicaciones sobre las desvinculaciones.

ATE Nacional, por su parte, se declaró en estado de alerta y anticipó que analiza medidas de fuerza frente a los despidos.

El nuevo esquema comenzará a implementarse durante las próximas semanas. Según la comunicación oficial, la transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta de Olivos a Casa Militar deberá quedar completada en un máximo de 60 días.