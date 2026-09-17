El conflicto en las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que la negociación salarial entre el Gobierno y los gremios docentes y nodocentes terminara nuevamente sin acuerdo. Tras la reunión, organizaciones de la Universidad de Buenos Aires anunciaron un esquema de 23 días de paros escalonados, mientras quedó fijada para el 15 de octubre una nueva Marcha Federal Universitaria.

La medida de 23 días tiene una particularidad: no se trata de un paro continuo de todo el sistema universitario nacional. Fue anunciada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y se desarrollará de manera rotativa entre distintas facultades, colegios, institutos y dependencias de la UBA.

El cronograma comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre, con ceses de actividades y acciones de visibilización en diferentes unidades académicas y reparticiones. La protesta se desplegará por etapas y alcanzará, entre otros espacios, facultades, colegios preuniversitarios, el CBC, institutos y hospitales dependientes de la Universidad.

Otra paritaria sin acuerdo

La nueva escalada se produjo después de la reapertura de la negociación salarial prevista para este 17 de septiembre.

A comienzos de mes, el Ministerio de Capital Humano había presentado una pauta que contemplaba un 3% de aumento para septiembre y ratificaba otro 3% para octubre, este último ya comprometido durante la negociación de junio. Las federaciones gremiales rechazaron esa propuesta y sostuvieron que la recomposición necesaria es superior.

La reunión de este jueves no logró acercar las posiciones. El Gobierno mantuvo su postura salarial, mientras los sindicatos volvieron a reclamar una actualización de los ingresos y la aplicación de los mecanismos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto arrastra además la discusión surgida de la paritaria de junio. En ese momento se había acordado un incremento del 21,33% sobre los básicos y otro 3% para octubre, además de establecer que las partes volverían a reunirse durante septiembre para discutir la evolución de los salarios frente al IPC y la recomposición de pérdidas anteriores.

La quinta Marcha Federal ya tiene fecha

El plan de lucha tendrá uno de sus puntos centrales el jueves 15 de octubre, cuando se realizará la V Marcha Federal Universitaria.

La movilización tendrá como destino el Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, y buscará volver a instalar los reclamos salariales, presupuestarios y por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La fecha redefine el cronograma que las organizaciones venían preparando. Hasta esta semana, la protesta nacional estaba prevista de manera general para los primeros días de octubre; después de la nueva negociación sin acuerdo, el 15 quedó establecido como día de la movilización.

La disputa no se limita al salario. Docentes, nodocentes y autoridades universitarias vienen reclamando también recursos para el funcionamiento del sistema, becas, hospitales universitarios y el cumplimiento de la legislación vigente.

El Presupuesto 2027 abre otro frente

En paralelo al conflicto gremial, las universidades comenzaron a disputar los recursos previstos para el próximo año.

El Consejo Interuniversitario Nacional presentó este jueves ante diputados y senadores su propuesta de $11 billones para el sistema universitario en 2027. El organismo sostuvo que ese monto constituye la base necesaria para aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

Los rectores consideran insuficientas las partidas incluidas en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y solicitaron participar de las discusiones parlamentarias antes de que el Presupuesto llegue al recinto. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió durante la presentación que, sin modificaciones, las universidades enfrentarían serias dificultades para funcionar el próximo año.

Como informó grupolaprovincia.com este jueves, el financiamiento universitario es además una de las áreas que, según un análisis del proyecto de Presupuesto 2027, permanecería en términos reales por debajo de los niveles registrados en 2023. Menos para estudiar, construir y jubilarse: los recortes que sostiene el Presupuesto 2027

Con la negociación salarial nuevamente trabada, el reclamo presupuestario instalado en el Congreso y un cronograma de medidas que se extenderá durante más de un mes, el conflicto universitario ingresará ahora en una nueva etapa que tendrá como principal fecha política y gremial la Marcha Federal del 15 de octubre.