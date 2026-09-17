Camas agotadas, más demanda y deudas: la señal de alerta en la salud bonaerense.

El Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende de Mar del Plata se quedó sin camas de internación disponibles. Este jueves tenía 45 pacientes atendidos en su Guardia y otros 17, provenientes de distintos puntos de la Región Sanitaria VIII, aguardaban una cama para acceder a prestaciones de mayor complejidad. El Ministerio de Salud bonaerense definió el cuadro como de “extrema tensión asistencial” y advirtió que el establecimiento debe priorizar las emergencias y urgencias con riesgo de vida.

La escena convierte en un problema concreto una advertencia que la administración de Axel Kicillof viene realizando desde hace meses: cada vez más demanda termina siendo absorbida por hospitales públicos, incluso cuando los pacientes tienen cobertura. En Mar del Plata, la Provincia coloca especialmente el foco sobre PAMI y sobre prestadores privados que, según informó la cartera sanitaria, dejaron de recibir o restringieron la atención de afiliados.

La Dirección Ejecutiva del Alende informó al Ministerio que tres clínicas que históricamente absorbieron cápitas de PAMI dejaron de recibir pacientes y que algunas personas están llegando al hospital mediante ambulancias privadas, incluso sin un proceso formal previo de derivación. La Provincia reclamó una intervención para normalizar esas prestaciones y evitar que la presión continúe trasladándose a la red estatal.

El dato requiere una precisión: se trata de la explicación brindada por el Gobierno bonaerense. Al cierre de esta nota, PAMI no había difundido públicamente una respuesta específica al comunicado provincial. El organismo nacional mantiene además en Mar del Plata el Hospital Bernardo Houssay dentro de su red propia de efectores.

Una demanda que casi se duplicó

El problema del Alende no surgió de un día para otro. Los números de la propia red marplatense muestran una aceleración de las consultas: entre enero y julio, las admisiones de la UPA 13 pasaron de 17.934 en 2024 a 34.190 en 2026. Es un incremento del 90,6% en dos años. Sólo durante julio se registraron 5.620 ingresos, el máximo mensual de la serie analizada por Salud bonaerense.

El Alende es uno de los principales centros de referencia de alta complejidad del sudeste provincial, de manera que su saturación no impacta únicamente sobre General Pueyrredón. Los 17 pacientes que aguardaban este jueves provenían de distintos puntos de la Región Sanitaria VIII y requerían específicamente la capacidad del establecimiento.

Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende de Mar del Plata.

La tensión ya había sido advertida en agosto. Durante una visita al hospital, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo que los problemas de cobertura de PAMI y otros sectores estaban derivando pacientes hacia los efectores públicos. Ese día la Provincia inauguró una nueva farmacia ambulatoria financiada con una inversión de $30 millones y recursos del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), con capacidad para mejorar la atención de unos 400 pacientes diarios.

El cuadro local se agravó además con dificultades registradas durante los últimos meses en clínicas marplatenses. En agosto ya se había advertido que problemas financieros y laborales en prestadores privados estaban aumentando las internaciones en el Alende; entre ellos aparecían conflictos en la Clínica Mar del Plata y restricciones a afiliados de PAMI en otros establecimientos.

Pacientes con cobertura que terminan en el hospital público

Mar del Plata amplifica un problema que la Provincia viene señalando a escala bonaerense: tener obra social o prepaga ya no necesariamente implica resolver la atención fuera del sistema estatal. Datos difundidos durante este año por autoridades bonaerenses estiman que unas 742.000 personas perdieron su obra social o prepaga desde el inicio de la gestión nacional de Javier Milei. A ese grupo se agregan quienes conservan cobertura pero encuentran barreras para acceder a determinadas prestaciones y recurren finalmente a hospitales provinciales o municipales.

Un relevamiento utilizado por la Provincia indicó además que entre 2023 y 2025 las internaciones en hospitales públicos bonaerenses crecieron 35% y que más del 53% correspondían a personas que contaban con obra social o prepaga. Son datos presentados por autoridades provinciales para describir el desplazamiento de demanda hacia el sector estatal.

El fenómeno tiene una segunda consecuencia: quién paga esas prestaciones una vez que fueron realizadas. Los hospitales públicos atienden independientemente de la cobertura del paciente y posteriormente facturan a la obra social correspondiente mediante mecanismos de recupero. Pero en agosto el Ministerio de Salud provincial calculó que las obras sociales nacionales acumulaban alrededor de $150.000 millones de deuda por atención brindada a sus afiliados en establecimientos bonaerenses.

Para intentar recuperar esos recursos, la Provincia puso en marcha un plan de regularización de deudas. El dinero recaudado vuelve al sistema hospitalario para financiar funcionamiento, infraestructura, equipamiento y parte de los ingresos de los trabajadores.

Obras sociales.

Kreplak vinculó públicamente esa deuda con cambios realizados en los mecanismos nacionales de compensación y con las dificultades financieras que atraviesan distintas obras sociales. También sostuvo que el bajo nivel de pago a prestadores puede generar límites de atención y derivaciones hacia el sector público. Es una interpretación del ministro bonaerense que forma parte de la disputa política con Nación sobre las causas de la crisis sanitaria.

El Alende y una discusión que excede a Mar del Plata

El episodio aparece mientras Buenos Aires intenta avanzar hacia una mayor integración de un sistema sanitario históricamente fragmentado entre hospitales nacionales, provinciales, municipales, obras sociales y prestadores privados.

El Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), que apunta precisamente a coordinar los distintos subsectores y organizar una Red Bonaerense de Atención y Cuidados bajo conducción del Ministerio de Salud.

Esa concepción también explica otros movimientos recientes. En San Nicolás, Kreplak rechazó esta semana la propuesta para transferir el Hospital San Felipe al municipio y planteó que las dificultades deben abordarse mediante coordinación entre jurisdicciones en lugar de fragmentar aún más la administración hospitalaria.

El Gobierno bonaerense coloca el origen de buena parte de la presión actual en las políticas sanitarias nacionales y en la pérdida de capacidad de respuesta de otros actores del sistema. Nación, por su parte, ha defendido su política general de reducción del gasto y PAMI sostuvo en distintas oportunidades que garantiza la continuidad de sus prestaciones. El conflicto de Mar del Plata introduce ahora un dato concreto en esa discusión: el mayor hospital regional llegó a este jueves sin camas disponibles.

La Provincia pidió una respuesta urgente para los afiliados que, según su denuncia, están siendo rechazados por prestadores. Mientras tanto, el Alende mantiene 45 personas en Guardia, otros 17 pacientes complejos esperan ingresar y el establecimiento sólo puede priorizar emergencias y urgencias con riesgo de vida.