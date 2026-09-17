Ciencia bajo presión: la Provincia abre becas y profundiza el contraste con Milei

La CIC y cuatro universidades ofrecerán becas de un año para investigadores que terminaron sus posdoctorados del CONICET y quedaron sin financiamiento. La medida alcanza a una porción de los 379 afectados a nivel nacional y se suma a la disputa entre Provincia y Nación por el rol del Estado en ciencia y tecnología.
Política17 de septiembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Kicillof - ciencia y tecnología
Ciencia bajo presión: la Provincia abre becas y profundiza el contraste con Milei.

La provincia de Buenos Aires abrió una convocatoria especial para sostener a investigadores que finalizaron sus becas posdoctorales del CONICET y quedaron sin financiamiento, en una decisión que vuelve a poner a la ciencia y la tecnología en el centro de la disputa entre Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei.

La herramienta es acotada en cantidad —serán 16 becas—, pero aparece en medio de un problema de escala nacional que alcanzó a 379 científicos y de un deterioro salarial que, según mediciones especializadas, supera el 40% desde noviembre de 2023.

La iniciativa fue lanzada por la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense (CIC) junto con las universidades nacionales de Quilmes (UNQ), San Martín (UNSAM), del Sur (UNS) y Moreno (UNM). Está destinada específicamente a investigadores e investigadoras de universidades radicadas en la Provincia cuyas becas posdoctorales del CONICET finalizaron el 31 de julio de 2026 y no tuvieron continuidad financiera.

Casino virtual. Apuestas online. Ludopatía.De 22 proyectos a una “mega ley”: la negociación que busca ponerle límites a las apuestas online en la Provincia

La CIC financiará diez becas y las cuatro universidades aportarán otras seis. Tendrán una duración de 12 meses, no serán prorrogables y exigirán título de doctorado, un proyecto vinculado con temáticas relevantes para la Provincia y lugar de trabajo en una institución científica bonaerense. La inscripción comenzó el 15 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 30, mediante el sistema SIGEVA.

La propia CIC definió como objetivo evitar la interrupción de líneas de investigación y sostener recursos humanos altamente calificados. Esa precisión es importante: las 16 posiciones no reemplazan el esquema nacional ni alcanzan a cubrir la totalidad de los investigadores afectados, sino que funcionan como una respuesta focalizada sobre científicos vinculados al territorio bonaerense.

El vacío que dejó el CONICET

El problema comenzó a tomar dimensión nacional cuando el 31 de julio terminó la relación institucional de 379 becarios y becarias posdoctorales. Comunicados publicados por institutos pertenecientes al propio CONICET atribuyeron la situación a la decisión de no extender las becas hasta que se conozcan los resultados de la convocatoria 2025 para ingresar a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, previstos para agosto de 2027.

El reclamo había empezado antes. Investigadores afectados solicitaron una prórroga y reunieron más de 800 adhesiones; institutos del organismo respaldaron posteriormente el pedido para evitar un período prolongado sin ingresos ni vínculo institucional mientras se resuelve el concurso.

La discusión llegó también al Congreso. Senadores nacionales de Provincias Unidas presentaron un proyecto para extender excepcionalmente las becas hasta la publicación de los resultados y eventual incorporación de los seleccionados a la carrera científica. La iniciativa sostiene que la interrupción deja a investigadores con años de formación sin una fuente de ingresos mientras esperan la resolución del concurso.

La convocatoria bonaerense interviene precisamente sobre ese bache, aunque con una cobertura mucho menor que la cantidad de afectados. Para la Provincia, el objetivo es conservar investigadores y líneas de trabajo consideradas estratégicas; para el sistema científico nacional, en cambio, la discusión sobre la continuidad de los restantes posdoctorales permanece abierta.

LomasOtermín, a 50 años de la Noche de los Lápices: “Lomas no olvida”

Salarios y presupuesto, el otro frente de la ciencia

Las becas no constituyen el único punto de tensión. El último informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC-CIICTI), correspondiente a agosto, calculó que los salarios de investigadores, personal de apoyo y becarios del CONICET acumulan una caída real del 40,3% respecto de noviembre de 2023. El mismo trabajo ubicó la pérdida del personal científico bajo el régimen SINEP en 32% y la de trabajadores de universidades nacionales en 25%.

El informe estima que las remuneraciones del CONICET necesitarían aumentar 67,6% para recuperar el poder adquisitivo que tenían antes de la asunción de Milei. En agosto hubo una leve mejora real del 0,2% para algunos agrupamientos, pero no alcanzó para modificar sustancialmente el deterioro acumulado.

También hubo una reducción del gasto destinado al sistema científico. Los análisis presupuestarios del mismo grupo registran caídas en distintos organismos y partidas desde 2023, aunque con magnitudes diferentes según la institución y el tipo de gasto. Esos números son utilizados por gremios y organizaciones científicas para sostener sus denuncias sobre pérdida de capacidades, mientras el Gobierno nacional vincula la reducción del gasto público con su estrategia general de equilibrio fiscal.

Informe oficial del Grupo EPC-CIICTI.
Informe oficial del Grupo EPC-CIICTI.

La Casa Rosada explicitó además una diferencia conceptual. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó el 8 de septiembre que el Gobierno “no considera que la ciencia tiene que ser 100% estatal” y señaló que también existen desarrollos provenientes del sector privado. En la misma conferencia vinculó las restricciones presupuestarias en universidades y otras áreas con la decisión oficial de no emitir dinero ni financiar déficit fiscal.

Ese planteo marca uno de los puntos de separación con el esquema que viene defendiendo Kicillof, que asigna al Estado un papel activo en el sostenimiento de la investigación y su articulación con universidades y empresas.

De las becas al modelo de desarrollo

La nueva convocatoria de la CIC no aparece aislada dentro de la política bonaerense. Un mes antes, Kicillof presentó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un ámbito permanente que reúne a empresas, universidades, cámaras, sindicatos, municipios y organismos públicos para discutir políticas de innovación, desarrollo productivo y empleo.

COPEC1
COPEC1

La presentación reunió a más de 500 representantes. Allí, el Gobernador sostuvo que el sistema científico y tecnológico atraviesa una pérdida de capacidades y planteó que la Provincia pretende construir una agenda conjunta entre Estado, sector privado, universidades y trabajadores.

El contraste con Milei atraviesa así una discusión más amplia que el destino de las 16 becas. Desde la administración bonaerense se vincula la inversión científica con la estrategia productiva y se promueve una intervención pública destinada a conservar capacidades y conectarlas con las necesidades de empresas y sectores productivos. Desde Nación, en cambio, se reivindica una menor participación estatal, mayor protagonismo privado y el ordenamiento fiscal como condición para distribuir recursos.

La convocatoria posdoctoral ofrece ahora un caso concreto de esa diferencia. Sobre los 379 investigadores que terminaron sus becas nacionales el 31 de julio, la CIC y las cuatro universidades bonaerenses seleccionarán 16 para financiar durante un año. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre y serán evaluadas según antecedentes, factibilidad del proyecto, impacto provincial, territorialidad y criterios de equidad de género.

¿Cree que el peronismo llegará unido a las elecciones presidenciales de 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Ricardo Quintela junto a Andrés Larroque

MDF, gobernadores y 2027: qué hay detrás del acercamiento con Ricardo Quintela

Mariana Portilla
Política18 de septiembre de 2026
El ministro bonaerense Andrés Larroque se reunió con el gobernador de La Rioja en la previa del primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro. Coincidieron en una agenda contra el rumbo nacional y en la necesidad de ampliar la construcción política. El encuentro se suma a una secuencia de contactos que busca llevar el armado de Axel Kicillof más allá de Buenos Aires.
Katopodis, Kicillof y Barenghi inauguran obras en Bragado

Del Salado a las rutas: la Provincia arma su mapa de obras a diez años frente al freno nacional

Pamela Orellana
Política18 de septiembre de 2026
Con Katopodis al frente, el gobierno bonaerense recorre ocho regiones para definir prioridades en corredores viales, energía, logística y manejo hídrico, con la mira puesta en el Presupuesto 2027. La Provincia también evalúa asumir proyectos discontinuados por Nación y convertir las demandas territoriales en una cartera estratégica para la producción y el desarrollo.
Lo más visto
Empresas de fundación

Argentina tiene 31.342 empresas menos que en noviembre de 2023

Juan Manuel Villarreal
Argentina18 de septiembre de 2026
El Monitor mensual de Fundar registró 481.015 empresas empleadoras en junio de 2026, una caída del 6,1% frente al último mes previo a la asunción de Javier Milei. La serie acumula 17 retrocesos mensuales y 28 bajas interanuales consecutivas.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL