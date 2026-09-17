Ciencia bajo presión: la Provincia abre becas y profundiza el contraste con Milei.

La provincia de Buenos Aires abrió una convocatoria especial para sostener a investigadores que finalizaron sus becas posdoctorales del CONICET y quedaron sin financiamiento, en una decisión que vuelve a poner a la ciencia y la tecnología en el centro de la disputa entre Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei.

La herramienta es acotada en cantidad —serán 16 becas—, pero aparece en medio de un problema de escala nacional que alcanzó a 379 científicos y de un deterioro salarial que, según mediciones especializadas, supera el 40% desde noviembre de 2023.

La iniciativa fue lanzada por la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense (CIC) junto con las universidades nacionales de Quilmes (UNQ), San Martín (UNSAM), del Sur (UNS) y Moreno (UNM). Está destinada específicamente a investigadores e investigadoras de universidades radicadas en la Provincia cuyas becas posdoctorales del CONICET finalizaron el 31 de julio de 2026 y no tuvieron continuidad financiera.

La CIC financiará diez becas y las cuatro universidades aportarán otras seis. Tendrán una duración de 12 meses, no serán prorrogables y exigirán título de doctorado, un proyecto vinculado con temáticas relevantes para la Provincia y lugar de trabajo en una institución científica bonaerense. La inscripción comenzó el 15 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 30, mediante el sistema SIGEVA.

La propia CIC definió como objetivo evitar la interrupción de líneas de investigación y sostener recursos humanos altamente calificados. Esa precisión es importante: las 16 posiciones no reemplazan el esquema nacional ni alcanzan a cubrir la totalidad de los investigadores afectados, sino que funcionan como una respuesta focalizada sobre científicos vinculados al territorio bonaerense.

El vacío que dejó el CONICET

El problema comenzó a tomar dimensión nacional cuando el 31 de julio terminó la relación institucional de 379 becarios y becarias posdoctorales. Comunicados publicados por institutos pertenecientes al propio CONICET atribuyeron la situación a la decisión de no extender las becas hasta que se conozcan los resultados de la convocatoria 2025 para ingresar a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, previstos para agosto de 2027.

El reclamo había empezado antes. Investigadores afectados solicitaron una prórroga y reunieron más de 800 adhesiones; institutos del organismo respaldaron posteriormente el pedido para evitar un período prolongado sin ingresos ni vínculo institucional mientras se resuelve el concurso.

La discusión llegó también al Congreso. Senadores nacionales de Provincias Unidas presentaron un proyecto para extender excepcionalmente las becas hasta la publicación de los resultados y eventual incorporación de los seleccionados a la carrera científica. La iniciativa sostiene que la interrupción deja a investigadores con años de formación sin una fuente de ingresos mientras esperan la resolución del concurso.

La convocatoria bonaerense interviene precisamente sobre ese bache, aunque con una cobertura mucho menor que la cantidad de afectados. Para la Provincia, el objetivo es conservar investigadores y líneas de trabajo consideradas estratégicas; para el sistema científico nacional, en cambio, la discusión sobre la continuidad de los restantes posdoctorales permanece abierta.

Salarios y presupuesto, el otro frente de la ciencia

Las becas no constituyen el único punto de tensión. El último informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC-CIICTI), correspondiente a agosto, calculó que los salarios de investigadores, personal de apoyo y becarios del CONICET acumulan una caída real del 40,3% respecto de noviembre de 2023. El mismo trabajo ubicó la pérdida del personal científico bajo el régimen SINEP en 32% y la de trabajadores de universidades nacionales en 25%.

El informe estima que las remuneraciones del CONICET necesitarían aumentar 67,6% para recuperar el poder adquisitivo que tenían antes de la asunción de Milei. En agosto hubo una leve mejora real del 0,2% para algunos agrupamientos, pero no alcanzó para modificar sustancialmente el deterioro acumulado.

También hubo una reducción del gasto destinado al sistema científico. Los análisis presupuestarios del mismo grupo registran caídas en distintos organismos y partidas desde 2023, aunque con magnitudes diferentes según la institución y el tipo de gasto. Esos números son utilizados por gremios y organizaciones científicas para sostener sus denuncias sobre pérdida de capacidades, mientras el Gobierno nacional vincula la reducción del gasto público con su estrategia general de equilibrio fiscal.

Informe oficial del Grupo EPC-CIICTI.

La Casa Rosada explicitó además una diferencia conceptual. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó el 8 de septiembre que el Gobierno “no considera que la ciencia tiene que ser 100% estatal” y señaló que también existen desarrollos provenientes del sector privado. En la misma conferencia vinculó las restricciones presupuestarias en universidades y otras áreas con la decisión oficial de no emitir dinero ni financiar déficit fiscal.

Ese planteo marca uno de los puntos de separación con el esquema que viene defendiendo Kicillof, que asigna al Estado un papel activo en el sostenimiento de la investigación y su articulación con universidades y empresas.

De las becas al modelo de desarrollo

La nueva convocatoria de la CIC no aparece aislada dentro de la política bonaerense. Un mes antes, Kicillof presentó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un ámbito permanente que reúne a empresas, universidades, cámaras, sindicatos, municipios y organismos públicos para discutir políticas de innovación, desarrollo productivo y empleo.

COPEC1

La presentación reunió a más de 500 representantes. Allí, el Gobernador sostuvo que el sistema científico y tecnológico atraviesa una pérdida de capacidades y planteó que la Provincia pretende construir una agenda conjunta entre Estado, sector privado, universidades y trabajadores.

El contraste con Milei atraviesa así una discusión más amplia que el destino de las 16 becas. Desde la administración bonaerense se vincula la inversión científica con la estrategia productiva y se promueve una intervención pública destinada a conservar capacidades y conectarlas con las necesidades de empresas y sectores productivos. Desde Nación, en cambio, se reivindica una menor participación estatal, mayor protagonismo privado y el ordenamiento fiscal como condición para distribuir recursos.

La convocatoria posdoctoral ofrece ahora un caso concreto de esa diferencia. Sobre los 379 investigadores que terminaron sus becas nacionales el 31 de julio, la CIC y las cuatro universidades bonaerenses seleccionarán 16 para financiar durante un año. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre y serán evaluadas según antecedentes, factibilidad del proyecto, impacto provincial, territorialidad y criterios de equidad de género.