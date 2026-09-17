El avión que cruzó la interna y llegó a la oposición: gastos, campaña y la defensa de la Provincia

La Provincia defendió la recuperación del Cessna, negó un uso electoral y aseguró que disponer de una aeronave propia evitará alquileres y acortará traslados.

La decisión del gobierno de Axel Kicillof de invertir US$3.358.001 en la recuperación de un avión ejecutivo quedó sometida a cuestionamientos desde los dos lados de la grieta bonaerense. A las críticas lanzadas desde La Cámpora se sumó ahora la diputada radical Priscila Minnaard, quien contrastó el gasto con el deterioro de las rutas provinciales y reclamó explicaciones sobre las prioridades de la gestión.

En el centro de la controversia se encuentra un Cessna 550 Citation II, matrícula LV-WEJ, adquirido por la Provincia en 1994 y fuera de servicio desde hace aproximadamente una década. No se trata de la compra de una aeronave nueva: la contratación contempla trabajos técnicos, repuestos, actualización de sistemas, reacondicionamiento del interior y capacitación para devolver a condiciones de vuelo un bien que ya integra el patrimonio bonaerense.

La administración provincial respondió que la operación forma parte de un programa más amplio para recuperar la flota aérea recibida con todas sus unidades fuera de servicio. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, negó que el avión vaya a utilizarse para la campaña electoral y aseguró que estará destinado a traslados oficiales y tareas operativas.

La UCR abrió un nuevo frente

Minnaard sostuvo que una inversión de ese volumen debería evaluarse en función de las urgencias que atraviesan los bonaerenses. La legisladora de la UCR vinculó su planteo con el estado de los corredores viales y cuestionó que la recuperación no contemple la instalación de un módulo sanitario.

“Gobernar implica fijar prioridades en beneficio del conjunto de la sociedad”, señaló la diputada. En su planteo, argumentó que la infraestructura debe responder de manera directa a los problemas cotidianos y advirtió que muchas rutas utilizadas para conectar ciudades y trasladar la producción presentan falta de mantenimiento.

La radical también cuestionó la relación entre el costo de la intervención y el valor de mercado de aeronaves similares. Sin embargo, la comparación no es lineal: el contrato incluye una recorrida general de los motores, inspecciones, reparaciones, pruebas, actualización de aviónica, renovación de componentes y capacitación de pilotos y mecánicos.

El punto político planteado por Minnaard no se limita al precio. Su objeción central es que la aeronave tendrá una configuración ejecutiva y no sanitaria. “Mientras los ciudadanos arriesgan su vida a diario en rutas deterioradas, la administración provincial opta por mirar la realidad desde el aire”, disparó.

La adjudicación recayó en la unión transitoria conformada por Redimec SA, radicada en Tandil, y Cielos SA, con sede en San Fernando. Según el dictamen de preadjudicación citado en la documentación difundida, la oferta fue seleccionada por ser la de menor valor entre las que cumplían los requerimientos técnicos.

El procedimiento fue tramitado dentro del Ministerio de Seguridad, organismo bajo cuya estructura funciona la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria.

Los trabajos incluyen servicios especializados, repuestos, inspecciones, ensayos y la recorrida general de los motores. También contemplan la modernización de los instrumentos de navegación y de distintos sistemas internos necesarios para recuperar la operatividad del avión.

La intervención se extiende al exterior y la cabina: pintura, ventanillas, paredes, tapizados, alfombras, baño, mobiliario y el sector destinado a la preparación de alimentos y bebidas. Además, el contrato incorpora cursos para pilotos y mecánicos.

El pliego no incluye un módulo para trasladar camillas o incubadoras. Ese dato alimentó las críticas opositoras porque el Cessna había sido adquirido originalmente con equipamiento sanitario, aunque con el tiempo comenzó a ser utilizado principalmente para transportar autoridades.

De La Cámpora a la oposición

El cuestionamiento radical amplió una controversia que había comenzado dentro del propio oficialismo. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, puso en discusión la contratación mediante un video de Cristina Kirchner.

El legislador de La Cámpora compartió un discurso de 2013 en el que la expresidenta recordaba haber redireccionado fondos previstos para renovar el avión presidencial hacia la construcción de dos hospitales en La Matanza. Tignanelli acompañó la publicación con una frase breve: “Las prioridades”.

Aunque no mencionó directamente a Kicillof, la comparación apuntó a la decisión bonaerense. El mensaje introdujo el avión en una interna peronista que ya acumula diferencias por la conducción del PJ, el desdoblamiento electoral, la conformación de las listas y la construcción nacional del Movimiento Derecho al Futuro.

El vídeo es del 2013. La anécdota del 2008 cuando @CFKArgentina era Presidenta y Alberto Balestrini vicegobernador de la pba.

Las prioridades 👇 pic.twitter.com/oKpKJEdyR5 — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) September 12, 2026

La defensa de la Provincia

Frente a los cuestionamientos, Bianco sostuvo que la recuperación del Cessna no constituye una medida aislada ni responde al calendario electoral. Según explicó, forma parte de un programa iniciado al comienzo de la gestión para volver a poner en funcionamiento la flota aeronáutica provincial.

“Lo hicimos con helicópteros, con los últimos dos aviones y este es el último que queda”, afirmó el ministro. De acuerdo con su explicación, cuando Kicillof asumió no había aeronaves operativas y desde entonces fueron recuperadas distintas unidades.

La Provincia sostiene que ya cuenta con un avión destinado a funciones sanitarias y otro utilizado para traslados oficiales. El Cessna completaría ese esquema y permitiría cubrir distancias extensas en menos tiempo.

Bianco argumentó que Buenos Aires tiene una superficie superior a los 300.000 kilómetros cuadrados y que disponer de un jet propio facilitará el traslado de funcionarios y equipos técnicos sin necesidad de contratar servicios privados.

Además, rechazó que la aeronave sea destinada a una eventual campaña electoral y aseguró que tendrá un uso exclusivamente institucional. Remarcó también que el procedimiento administrativo comenzó antes de la actual etapa de proyección política del gobernador.