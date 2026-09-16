El operativo Santilli en la Provincia: aval de Milei, territorio y la pulseada por el armado 2027.

La carrera bonaerense de Diego Santilli dejó de alimentarse solamente de versiones. El jefe de Gabinete ya dijo públicamente que quiere gobernar la provincia de Buenos Aires, Javier Milei lo llamó “el próximo gobernador” delante de legisladores libertarios y el próximo viernes 18 de septiembre ambos desembarcarán en Bahía Blanca, donde una actividad originalmente vinculada con inversiones bajo el RIGI tendrá también un tramo partidario de La Libertad Avanza.

La frase presidencial llegó durante una reunión en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Milei miró a Santilli y se refirió a él como “el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”. No hubo lanzamiento ni anuncio electoral, pero la señal adquirió relevancia porque entre los presentes estaba Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense y principal referente territorial de Karina Milei en el distrito.

El gesto presidencial completó una secuencia que había comenzado bastante antes. En agosto, Pareja ya había reconocido a Santilli como el nombre que aparecía para la pelea por la Gobernación, aunque entonces dejó la definición final en manos de Milei. Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense, también viene promoviendo esa alternativa, mientras dirigentes de ambos espacios mantienen conversaciones sobre cómo profundizar la sociedad electoral que comparten.

De la candidatura explícita al respaldo de Milei

Santilli terminó de despejar una incógnita la semana pasada. “Quiero ser gobernador de la Provincia, estoy para jugar ese partido”, afirmó en una entrevista, después de meses en los que evitaba confirmar una postulación mientras reivindicaba su interés por el territorio bonaerense. La declaración descartó, al menos desde su propia posición, las versiones que lo ubicaban nuevamente en una carrera electoral porteña.

El recorrido político previo explica parte de ese posicionamiento. Santilli encabezó listas legislativas nacionales en territorio bonaerense y ya compitió en la interna por la Gobernación en 2023. Desde que asumió la Jefatura de Gabinete amplió además su participación en la estructura nacional y mantuvo actividades políticas junto a Karina Milei y Pareja. El PRO, por su parte, trabaja para que la eventual candidatura forme parte de una construcción más amplia que preserve espacios propios dentro de la alianza.

La relación entre las conducciones nacionales también avanzó con reuniones periódicas. Karina Milei, Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem participan por el oficialismo nacional de una mesa de coordinación con Ritondo y Fernando De Andreis. Los encuentros abarcan la agenda parlamentaria, pero también el futuro de la alianza y su traducción bonaerense.

El operativo Santilli en la Provincia: aval de Milei, territorio y la pulseada por el armado 2027.

A esa negociación se suma la búsqueda de interlocutores radicales. El presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, sostiene que el partido necesita recuperar peso propio antes de acordar alianzas, mientras otros dirigentes mantienen contactos con sectores libertarios y del PRO. Pablo Petrecca, senador provincial y vicepresidente del PRO bonaerense, viene funcionando como uno de los puentes con radicales, vecinalistas e intendentes. Por ahora no existe un frente tripartito formalizado y las conversaciones continúan abiertas.

Pareja, Ritondo y la pelea por el territorio

La discusión más sensible no pasa solamente por quién encabezará la boleta. También involucra quién tendrá capacidad para definir candidatos a intendente, listas legislativas provinciales y lugares en los concejos deliberantes.

Pareja conserva una estructura propia dentro de LLA. Tuvo un papel central en la confección de las últimas listas bonaerenses y mantiene influencia sobre los bloques libertarios en la Legislatura. Horas después de la frase de Milei sobre Santilli, Karina Milei volvió a reconocer públicamente su trabajo partidario en la Provincia, una señal de que el avance del jefe de Gabinete no supone, al menos por ahora, un desplazamiento automático del armador libertario.

El PRO también puso condiciones. El partido pretende preservar su capacidad de decisión en los doce municipios bonaerenses que gobierna y que sus intendentes tengan protagonismo en las definiciones locales. Esa discusión ya tuvo expresiones concretas en distritos como Zárate, donde las tensiones entre dirigentes libertarios y el intendente Marcelo Matzkin dejaron expuestos los problemas que puede generar el acuerdo nacional cuando baja al territorio.

Para Santilli, esa red representa un desafío distinto al de conseguir respaldos en la conducción. Una eventual postulación deberá convivir con la estructura de Pareja, los intereses municipales del PRO y una posible ampliación hacia sectores radicales y vecinalistas. Incluso dentro del espacio de Karina Milei aparecieron versiones sobre una eventual afiliación del jefe de Gabinete a LLA, aunque desde su entorno negaron que exista actualmente ese pedido.

Bahía Blanca y la confrontación con Kicillof

El despliegue tendrá el viernes una nueva escala. Milei viajará a Bahía Blanca para participar de una actividad vinculada con inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Santilli irá como jefe de Gabinete y también está confirmada la presencia de Pareja. A la agenda de gestión se agregó un acto partidario, aunque desde el Gobierno nacional buscan evitar que la visita sea presentada exclusivamente como un lanzamiento electoral.

Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja recorrieron la Cuarta Sección.

La elección de Bahía Blanca suma territorio a las imágenes que Santilli ya compartió con la conducción libertaria. Días atrás participó junto a Karina Milei y Pareja de una actividad en Lincoln, donde también estuvieron Petrecca y el intendente radical Salvador Serenal. Esas recorridas conviven con las reuniones de conducción y con el intento del PRO y LLA de ampliar su base política hacia 2027.

Al mismo tiempo, Santilli empezó a elevar su confrontación con la administración de Axel Kicillof. El conflicto por la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil derivó en un cruce público con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. El jefe de Gabinete cuestionó la política provincial en esa materia y Alonso respondió reclamándole diálogo institucional y recursos que, según el Gobierno bonaerense, la Nación mantiene retenidos.

Seguridad aparece así como uno de los primeros terrenos elegidos para diferenciarse de la gestión provincial, pero el armado electoral todavía tiene varias discusiones sin resolver. La candidatura de Santilli no fue oficializada por LLA; el PRO busca resguardar sus territorios; Pareja mantiene capacidad de decisión en la estructura libertaria y la incorporación de sectores radicales sigue en etapa de conversaciones. El dato nuevo es que Milei ya puso públicamente el nombre del jefe de Gabinete junto a la Gobernación y que, tres días después de esa señal, ambos volverán a mostrarse juntos en territorio bonaerense.