El PRO mueve otra ficha en el armado opositor bonaerense y da señales hacia una alianza en 2027

Petrecca compartió una actividad en la Cuarta Sección con Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja.

El PRO volvió a mover una ficha en la construcción con la que busca llegar competitivo a 2027 en la provincia de Buenos Aires. Apenas unos días después de que Pablo Petrecca se mostrara con la conducción del radicalismo bonaerense, el presidente del bloque amarillo en el Senado compartió este domingo una actividad en Lincoln con Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja. No hubo anuncio de alianza ni negociación formal, pero la secuencia expone el trabajo que viene haciendo el partido para ampliar su interlocución opositora sin abandonar una estrategia territorial propia.

La escena ocurrió durante el cierre de la octava edición de “Bien Montados”, una prueba de doma realizada en la Estancia Lavinia, cerca de El Triunfo. Allí coincidieron Petrecca; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja. También participaron el intendente radical de Lincoln, Salvador Serenal, legisladores y dirigentes seccionales del PRO y LLA. No trascendió que se haya desarrollado una mesa electoral formal.

Para el PRO, sin embargo, la foto se incorpora a una secuencia bastante más amplia. Petrecca, vicepresidente del partido bonaerense, viene recorriendo las secciones electorales, reuniéndose con intendentes, legisladores, empresarios y referentes de otras fuerzas y defendiendo la necesidad de construir un espacio capaz de disputar la Gobernación.

La tesis que promueve es conocida: ninguna de las expresiones opositoras tendría por sí sola volumen suficiente para imponerse en Buenos Aires, por lo que el camino debería pasar por una coalición amplia que preserve distintas identidades políticas.

“Tenemos que ser capaces de armar un equipo con los mejores para la Provincia, que deje atrás las diferencias y tenga la decisión de enfrentar al populismo y construir una alternativa que vuelva a poner a Buenos Aires en marcha”, sostuvo Petrecca durante la actividad en Lincoln. También insistió en la necesidad de recorrer el territorio y escuchar las particularidades productivas y sociales del interior antes de diseñar una propuesta provincial.

Del diálogo radical a la postal de Lincoln

El movimiento adquiere otra dimensión porque llega inmediatamente después del acercamiento con la Unión Cívica Radical. La semana pasada, Petrecca compartió una actividad en la Ciudad de Buenos Aires con Emiliano Balbín, presidente del Comité Provincia de la UCR, y con la senadora Nerina Neumann. El dirigente del PRO habló entonces de coincidencias para transformar Buenos Aires y volvió a convocar a sectores opositores a trabajar en una propuesta común.

Desde el radicalismo bajaron el tono electoral de aquella foto y señalaron que cualquier definición sobre alianzas deberá pasar por su Convención provincial en 2027. La UCR llega a esa discusión con 27 intendencias, estructura legislativa y posiciones internas diferentes respecto de una eventual convivencia con los libertarios. El sector vinculado a Maximiliano Abad admite conversaciones con el PRO y LLA, mientras otras vertientes radicales rechazan incorporarse a un esquema conducido por el mileísmo.

Petrecca, Balbín y Neumann durante el evento Urban Cities.

El PRO, en cambio, intenta mantener abiertas distintas ventanillas. Petrecca ya había compartido actividades en Carlos Casares con Gustavo “Coco” Bories, referente libertario de la Cuarta Sección, y viene sosteniendo contactos con intendentes radicales. La presencia de Serenal este domingo en Lincoln volvió a reunir, aunque sin acuerdo partidario, dirigentes amarillos, violetas y boinas blancas en una misma escena territorial.

Ese modelo responde a una concepción que algunos sectores amarillos vienen defendiendo desde antes de que se reanudaran las conversaciones formales con LLA: reconstruir una coalición amplia, semejante en su funcionamiento al antiguo Juntos por el Cambio, pero incorporando al espacio libertario y conservando representación propia de cada fuerza. Petrecca llegó a sintetizarlo meses atrás al señalar que “con el PRO no alcanza, con el radicalismo solo tampoco y con La Libertad Avanza tampoco”.

Qué se negocia con los libertarios

La conversación con LLA avanzó durante agosto en reuniones nacionales y bonaerenses. Cristian Ritondo participa de las tratativas por el PRO junto con dirigentes como Santilli y Fernando de Andreis, mientras del lado libertario intervienen referentes de la conducción nacional. Las partes comenzaron a revisar escenarios territoriales, pero siguen sin cerrar el mecanismo para seleccionar candidaturas, el tratamiento de los municipios gobernados por el PRO y la eventual incorporación de otros socios.

El PRO y LLA revisan provincia por provincia su estrategia electoral.

Ahí aparece uno de los principales puntos de discusión. Petrecca viene defendiendo las PASO como herramienta para resolver candidaturas dentro de un frente amplio e incluso planteó públicamente la posibilidad de una primaria entre Javier Milei y Mauricio Macri.

Los libertarios, por el contrario, impulsan la eliminación de las primarias nacionales. Para el PRO bonaerense, el mecanismo electoral no es menor: una competencia interna permitiría preservar candidatos, estructura e identidad en una eventual coalición más grande.

Tampoco está resuelta la sucesión bonaerense. Santilli ya expresó públicamente su intención de competir por la Gobernación y mantiene una relación política fluida con Petrecca. Dentro de LLA, Pareja también aparece en las conversaciones sobre 2027. En paralelo, el PRO conserva nombres propios y Mauricio Macri mantiene abierto el juego bonaerense mientras se define hasta dónde llegará el entendimiento electoral con los libertarios.

Petrecca tiene un antecedente que pesa especialmente en la Cuarta Sección. En 2025 no integró el acuerdo electoral entre el PRO y LLA y compitió por Somos Buenos Aires, con una lista que obtuvo cerca del 20% y le permitió ingresar al Senado. El peronismo terminó primero en la sección, la alianza libertaria quedó segunda y Somos ocupó el tercer lugar. Esa fragmentación es uno de los argumentos que ahora alimentan las conversaciones para evitar otra dispersión del electorado opositor.

El PRO quiere llegar con estructura propia

La estrategia amarilla no se limita a negociar alianzas. Mientras habla con libertarios y radicales, el partido trabaja en renovar conducciones municipales, formar cuadros jóvenes y mantener presencia propia en los distritos que gobierna. La Juventud PRO también inició un proceso de reorganización territorial y la conducción busca llegar a la discusión de 2027 con candidatos y equipos propios, no solamente con lugares para negociar dentro de una eventual lista compartida.

Esa lógica explica por qué la foto de Lincoln puede ser leída como un avance, pero no como el cierre de una alianza. En la Cuarta, PRO, LLA y radicalismo conservan dirigentes, intendencias y estructuras que hasta hace poco compitieron entre sí. Convertir las coincidencias en una oferta común requerirá definir conducción, candidaturas y reglas distrito por distrito.

Por ahora, Petrecca mantiene el planteo de una construcción abierta. Tras su acercamiento con Balbín, desde su entorno resumieron el alcance de la convocatoria cuando fueron consultados sobre si también incluía a los libertarios: “Incluye a todos los que quieran ser parte”.