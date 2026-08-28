El PRO bonaerense apuesta a su cantera mientras negocia con LLA rumbo a 2027

PRO bonaerense.

El PRO bonaerense puso a su rama joven en el centro de una maniobra con dos objetivos: suturar las secuelas de la interna de 2023 y llegar con estructura propia a una eventual sociedad electoral con La Libertad Avanza. Mientras Mauricio Macri impulsa figuras sub 45 y la dirigencia vuelve a conversar en la Casa Rosada, la Juventud arma listas de unidad, recorre municipios y capacita equipos. El recambio funciona como reserva partidaria y carta de negociación rumbo a 2027.

La segunda reunión entre amarillos y libertarios en dos semanas dejó afuera los distritos gobernados por el macrismo. La precaución respondió a un cruce reciente por la intención atribuida a LLA de presentar un candidato en un territorio amarillo. El acuerdo aparece probable, pero aún no tiene reglas ni candidaturas.

Una juventud con asiento propio

La pelea presidencial entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dejó marcas que la conducción juvenil intenta cerrar mediante listas consensuadas. La fórmula provincial expresa ese equilibrio: Ignacio Albor, del sector de la intendenta de Vicente López y vicepresidenta partidaria Soledad Martínez, ocupa la presidencia; Santiago Inchausti, alineado con el diputado nacional y titular del PRO bonaerense Cristian Ritondo, es vicepresidente. Es el reparto inverso del Consejo provincial.

La Juventud tiene voz y voto en la mesa directiva y ocupa la única vocalía partidaria con nombre propio. Ese peso se mostró en “Próximo Paso”, el encuentro encabezado por Macri en Mar del Plata, donde debatió con la dirigencia la posición legislativa adoptada frente a una posible interpelación del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El despliegue seguirá el 3 de septiembre en La Plata y el 5 y 6 de octubre en Olavarría y Azul. Florencio Varela ofreció un anticipo: Lucas Nicolás Merlo asumió la presidencia local y Gonzalo Segovia la vicepresidencia, con el impulso del armador Luis Sosa y el acompañamiento de la diputada provincial María Sotolano y Albor. “La juventud no es solamente el futuro: es parte del presente. Queremos jóvenes que se formen, participen, recorran los barrios y se animen a asumir responsabilidades”, planteó la conducción distrital.

Nicolás Sturla, secretario general de la Juventud PRO provincial y referente de Avellaneda, sostiene el mismo reclamo desde “Tercer Tiempo”, la escuela nacional coordinada por Valentina Etulin. “Los jóvenes ya no estamos para estar en la foto de la campaña. Estamos para ser quienes armen los proyectos de ley, recorran las calles y estén cerca de los vecinos”, afirmó en una entrevista reciente.

El secretario general de la Juventud del PRO bonaerense Nicolás Sturla junto a Mauricio Macri.

La Fundación Pensar bonaerense sumó “Pensar Haciendo”, un programa para universitarios de 18 a 23 años, previsto del 14 al 27 de noviembre, con investigación, comunicación y articulación ciudadana. A la vez, equipos del interior preparan un diagnóstico sobre salud mental, suicidio y falta de oportunidades para acercar propuestas a los legisladores.

La vidriera sub 45

Macri pidió promover dirigentes menores de 45 años con experiencia política, legislativa o ejecutiva. En ese grupo aparecen Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, a quien definió como “una joya”; Soledad Martínez; la secretaria administrativa del Consejo de la Magistratura porteño, Genoveva Ferrero; y el diputado nacional y exintendente de Pinamar Martín Yeza.

También figuran el legislador porteño Darío “Daro” Nieto; el secretario de Gobierno entrerriano Mauricio Colello; uno de los vicepresidentes de la Legislatura bonaerense, Agustín Forchieri; el secretario de Justicia porteño Francisco Quintana; el ministro de Hacienda de la Ciudad, Gustavo “Chama” Arengo; la diputada nacional Daiana Fernández Molero; y el dirigente sindical y territorial Ezequiel Jarvis. Entre los intendentes están Marcelo Matzkin, de Zárate; Juan Ibarguren, de Pinamar; y Facundo Manzoni, de Viamonte, Córdoba.

La búsqueda coincide con la prédica de Pablo Petrecca, senador provincial y presidente del bloque PRO, quien reunió dirigentes en Vicente López y reclamó colocar la experiencia municipal en el centro. “No se trata solamente de nombres o candidaturas. Se trata de capacidad, gestión, equipos y conocimiento del territorio para gobernar”, sostuvo.

El acuerdo con LLA, todavía en borrador

La conducción amarilla considera que un acuerdo con LLA sería la vía para disputarle Buenos Aires al peronismo y “blindar el cambio”, aunque mantiene diferencias sobre instituciones, modos y trato con la prensa. Sturla lo planteó sin vueltas: ambos espacios representan franjas similares del electorado y, divididos, reducen sus posibilidades.

Petrecca ensayó esa convivencia en Carlos Casares junto al dirigente libertario Gustavo Bories. La experiencia de 2025, cuando ambos partidos compitieron separados en la Cuarta Sección y Fuerza Patria se impuso, alimenta el acercamiento. El exintendente de Junín, que llegó al Senado por Somos Buenos Aires junto al radicalismo, propone sumar también a la UCR y la Coalición Cívica.

Petrecca junto a referentes libertarios de la Cuarta en Carlos Casares.

En paralelo, el jefe de Gabinete Diego Santilli aparece entre los nombres que circulan para la Gobernación, aunque evitó confirmar una postulación y dijo que trabaja por la reelección de Javier Milei. Tras una llamada entre Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habló de un “puente de trabajo” integrado por Fernando de Andreis, Ritondo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem. Las partes acordaron reunirse cada quince días.

Todavía se discuten PASO, listas únicas y un eventual regreso de las colectoras, eliminadas por decreto durante la gestión de María Eugenia Vidal en 2019. El senador Juan Manuel Rico Zini sugirió un candidato común a gobernador con listas municipales distintas; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, rechazó esa posibilidad. Petrecca valoró el diálogo entre Ritondo, Sebastián Pareja, Macri y Karina Milei, pero fijó un límite: “Para una alianza electoral todavía estamos lejos. Tiene que haber gestos y diálogo”.