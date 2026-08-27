Ingresos Brutos: ARBA respondió al reclamo industrial y puso condiciones para bajar impuestos

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

El sistema tributario bonaerense quedó en el centro de una discusión que atraviesa a la industria, al gobierno de Axel Kicillof y a las cuentas provinciales. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) presentó un programa para reducir progresivamente el impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta llevarlo a cero en la actividad manufacturera, mientras el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, reconoció la necesidad de avanzar hacia un modelo menos distorsivo, pero puso condiciones sobre los tiempos y el contexto económico.

El contrapunto no gira únicamente alrededor de si es necesario bajar impuestos. Tanto los empresarios como el funcionario provincial admiten que Ingresos Brutos genera efectos acumulativos, inmoviliza recursos y puede perjudicar la competitividad. La diferencia aparece al momento de definir cuándo comenzar, quién absorbe el costo fiscal y qué sectores deberían compensar la recaudación perdida.

UIPBA pretende incorporar parte de su propuesta a la próxima Ley Fiscal Impositiva bonaerense. Girard, en cambio, sostiene que una reforma profunda requiere previsibilidad, crecimiento sostenido y una transición que no desfinancie al Estado.

“A nivel nacional, la reforma tributaria que necesita Argentina va a requerir tiempo”, afirmó el titular de ARBA durante una reunión con más de 70 representantes de empresas, cámaras y federaciones organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

El funcionario planteó que existe un consenso amplio para eliminar tributos distorsivos, aumentar el peso de los impuestos directos y reducir la incidencia de los indirectos. Sin embargo, marcó una secuencia: “Primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones”.

Qué propone la industria bonaerense

El plan de UIPBA fue presentado al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y al propio Girard. La entidad está encabezada por Alejandro Gentile, director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint, quien asumió después de que Martín Rappallini pasara a conducir la UIA.

La propuesta establece recorridos diferentes según el tamaño de las empresas. Para las micro y pequeñas industrias, plantea una alícuota del 0% y propone elevar de $1.800 millones a $3.200 millones anuales el límite de facturación para acceder al beneficio.

Según el cálculo de UIPBA, esa primera medida representaría un costo equivalente al 1,3% de la recaudación total de Ingresos Brutos, aunque Gentile lo redondeó públicamente en 1,4%.

Para las compañías medianas se plantea una reducción de 0,5 puntos porcentuales por año durante tres años, hasta llegar a cero. En el caso de las grandes industrias, el recorte sería de 0,3 puntos anuales durante cinco años.

El primer objetivo para las grandes empresas es alcanzar una alícuota del 1,2%, tomada como referencia del esquema cordobés. La aspiración final de la entidad es que toda la actividad manufacturera quede exenta, aunque el recorrido completo hacia el 0% no está cerrado para ese segmento dentro de la primera etapa.

“La idea originaria es que toda industria pague cero”, explicó Gentile, quien vinculó el planteo con el sistema vigente en 2008, cuando una parte relevante de la actividad fabril no estaba alcanzada por el tributo.

Ayer mantuvimos una reunión de trabajo con más de 70 representantes de empresas, Cámaras y Federaciones, reunidos por la comisión de impuestos de la @UIAok. La industria se encuentra atravesando una crisis profunda en Argentina. Es necesaria una reforma tributaria orientada a… pic.twitter.com/rHlMxWpROr — Cristian Girard (@cristiangirard) August 27, 2026

Ingresos Brutos no se calcula sobre la ganancia de una empresa, sino sobre su facturación. Además, se cobra en las diferentes etapas de producción y comercialización sin permitir descontar completamente lo tributado anteriormente.

Ese mecanismo genera el denominado efecto cascada: el impuesto abonado por un proveedor se incorpora al precio de un insumo y vuelve a quedar alcanzado cuando el producto pasa a la siguiente instancia.

En una cadena corta, el impacto puede ser limitado. En sectores como el automotor, metalmecánico, hidrocarburífero, alimentario o químico, donde intervienen numerosos proveedores, la carga se acumula y termina superando ampliamente la alícuota nominal.

Un estudio de UIPBA estimó que la presión efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado industrial llega al 4,7% en Buenos Aires, frente al 3,5% en Córdoba y al 3,6% en Santa Fe.

La comparación no significa que todas las fábricas bonaerenses abonen directamente una tasa del 4,7%. Ese porcentaje intenta medir la incidencia acumulada del tributo sobre el valor agregado, incluyendo los pagos incorporados en insumos y servicios adquiridos durante el proceso productivo.

La alícuota general que suele aplicarse a la industria es del 1,5%, aunque existen diferencias por actividad, tamaño y nivel de facturación. El informe empresario sostiene que el peso final es mayor precisamente por la multiplicación del gravamen en cada eslabón.

Las deducciones y sobrealícuotas bajo revisión

El programa de UIPBA no se limita a reducir las tasas generales. También propone eliminar sobrealícuotas manufactureras y regresar a una referencia común del 1,5% durante la transición.

La entidad pide permitir la deducción de una parte de los insumos intermedios dentro de las cadenas más extensas. La medida buscaría acercar Ingresos Brutos a un impuesto sobre el valor agregado y evitar que un mismo componente sea gravado sucesivamente.

Otro punto plantea duplicar las deducciones vinculadas con las exportaciones. La intención es reducir la cantidad de impuestos provinciales incorporados al precio de los productos que deben competir en mercados externos.

La secretaria de UIPBA, Eugenia Ctibor, sostuvo que el esquema actual castiga con mayor intensidad a quienes producen localmente y atraviesan varios procesos antes de llegar al consumidor.

La propuesta también reclama eliminar tasas municipales sobre la actividad productiva, reforzar los controles contra el contrabando y la informalidad y mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Estado.

El costo fiscal, el corazón de la pelea

Ingresos Brutos es la principal fuente de recursos tributarios propios de la Provincia. De acuerdo con las estimaciones utilizadas por UIPBA, explica alrededor del 80% de la recaudación provincial administrada por ARBA.

Ese porcentaje no equivale al 80% de todos los ingresos disponibles para Buenos Aires, ya que las cuentas provinciales también reciben coparticipación federal, transferencias, recursos no tributarios y financiamiento. Sin embargo, muestra el grado de dependencia del fisco bonaerense respecto de ese impuesto.

Por eso, cualquier reducción requiere una fuente alternativa. Una baja sin compensación puede traducirse en menos fondos para salud, educación, seguridad, infraestructura y transferencias a los municipios.

UIPBA sostiene que su propuesta puede implementarse con resultado fiscal neutro durante los primeros tres años. Para cerrar la cuenta, combina mayor fiscalización, ampliación del padrón de contribuyentes, cambios en los regímenes de retención y una suba sobre otras actividades.

Ese último punto introduce la parte más controvertida del programa: mientras propone aliviar a la industria, contempla elevar la carga sobre pequeños comercios.

La propuesta plantea eliminar la alícuota reducida del 2,5% aplicada a determinados comercios pequeños y fijarla en 3,5%. UIPBA calcula que esa modificación permitiría recuperar anualmente recursos equivalentes al 1,3% de la recaudación de Ingresos Brutos.

El cruce político llegó a la Legislatura

El planteo empresario también provocó una reacción dentro del oficialismo bonaerense. El diputado de Fuerza Patria Rubén Eslaiman cuestionó con dureza que los industriales concentren sus reclamos sobre la Provincia mientras mantienen una actitud que consideró más moderada frente al Gobierno nacional.

“Se hacen los machos con la Provincia mientras se humillan con Milei, que le dice ‘Chatarrín’ a su jefe”, escribió el legislador massista, en referencia a Paolo Rocca. Eslaiman también reprochó al empresariado su respuesta frente a la paralización de obras nacionales y reclamó mayor firmeza para defender un proyecto industrial.

El tono de esas declaraciones contrasta con la posición de Girard, que eligió mantener abierto el canal institucional con la UIA y UIPBA. “A todo lo que sean propuestas y mejoras, nosotros vamos a estar abiertos”, aseguró el director de ARBA.

Se hacen los machos con la provincia mientras se humillan con Milei que le dice Chatarrin a su jefe.

Nos piden rutas y puertos para sus negocios.

Y mientras humillan a Paolo en Nueva York cierran el piquito.

Ganaron fortunas con el gasoducto NK y ni fueron al acto.

Pierden… — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) August 27, 2026

El titular del organismo recaudador sostuvo que los problemas fabriles no pueden explicarse únicamente por los impuestos provinciales. “Los problemas de la industria no se acaban, no se agotan, en Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque”, afirmó.

Girard vinculó la discusión con la necesidad de una política productiva nacional, inversión en investigación y desarrollo, financiamiento, ciencia, tecnología e infraestructura.

Su planteo contiene una disputa política con la Casa Rosada. La Provincia sostiene que bajar Ingresos Brutos sin revisar el reparto federal ni reemplazar los recursos perdidos dejaría a las administraciones subnacionales con menos capacidad para prestar servicios.

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional cuestiona a las provincias por sostener tributos que considera distorsivos y reclama una reducción de la presión local.

La discusión tributaria funciona así como un juego de responsabilidades cruzadas: la Nación pide bajar impuestos provinciales; Buenos Aires reclama más coparticipación y una política industrial; y las empresas advierten que no pueden esperar una reforma integral mientras siguen perdiendo competitividad.