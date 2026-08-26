Entrevista GLP: La insólita decisión de Diego Reyes que desató otro incendio político en Puan

El jefe comunal hizo imprimir su nombre en chombas y uniformes destinados a trabajadores municipales. El sindicato cuestionó el uso de fondos públicos, exigió explicaciones y advirtió que podría recurrir a organismos de control. La polémica se suma a otros cuestionamientos sobre su administración, vinculados con salarios, estabilidad laboral y el manejo de recursos e instituciones del distrito.
Videos - Entrevistas26 de agosto de 2026Mariana PortillaMariana Portilla

Entrevista a Juan Goñi, secretario adjunto de AOEM.

La gestión de Diego Reyes sumó un nuevo foco de conflicto en Puan. Esta vez, la polémica no surgió por una decisión administrativa, un expediente del Concejo Deliberante o una discusión salarial, sino por algo mucho más concreto: la ropa que utilizan los propios trabajadores municipales.

Las prendas entregadas al personal llevan impresa la leyenda “Gestión Intendente Lic. Diego Reyes”, una inscripción que provocó el rechazo de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), que reclamó formalmente su retiro y pidió explicaciones al Ejecutivo.

El sindicato presentó la nota el 13 de agosto y exigió conocer quién autorizó la incorporación del nombre del intendente, bajo qué criterio se tomó la decisión y cuál fue el gasto realizado. Además, advirtió que, si el Municipio no revierte la situación, recurrirá a los organismos de control correspondientes.

El caso ya había generado cuestionamientos de concejales opositores, que señalaron que la Ordenanza 8345/26, aprobada en junio, establece criterios para preservar la identidad institucional de los bienes municipales y alcanza expresamente a la indumentaria, los vehículos oficiales, la cartelería y el material gráfico.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el secretario adjunto de AOEM, Juan Goñi, cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo y sostuvo que el Municipio está utilizando recursos públicos para promocionar a la gestión.

Para nosotros se están utilizando fondos públicos para la promoción personal de la gestión”, afirmó Goñi. El dirigente sindical aseguró además que la situación no los sorprende porque, según planteó, la presencia del nombre de la gestión ya se habría visto en otros ámbitos del distrito.

WhatsApp Image 2026-08-24 at 5.23.07 PMLas prendas entregadas al personal llevan impresa la leyenda “Gestión Intendente Lic. Diego Reyes”.

De cualquier manera esto no nos sorprende, sí nos preocupa y nos ocupa, pero no nos sorprende porque es algo que estamos acostumbrados a ver en el partido de Puan, ya sea en los espacios públicos, en los entes de salud, en las delegaciones, en cartelería, en los vehículos municipales”, sostuvo.

Sin embargo, marcó una diferencia cuando esa identificación aparece en la ropa de los trabajadores. Nosotros no tenemos por qué ser propaganda de nada o de nadie”, remarcó.

El planteo tiene además un componente normativo. Goñi sostuvo que la organización sindical entiende que la inscripción no solo representa un cuestionamiento ético, sino que podría contradecir distintas normas.

La Ley bonaerense 14.656, en su artículo 17, establece que los trabajadores municipales tienen derecho a la provisión de ropa y útiles de trabajo y elementos de protección y seguridad adecuados a las tareas que realizan.

A su vez, la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que los bienes estatales deben ser utilizados para los fines autorizados y que la publicidad de actos, programas y servicios públicos no puede incluir nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de funcionarios.

Goñi también mencionó específicamente la Ordenanza 8345/26 y sostuvo que su artículo 3 prohíbe la propaganda política en bienes adquiridos con fondos públicos.

Desde esta organización iniciamos el reclamo mediante una nota presentada el 13 de agosto, porque más allá de lo ético, esto viola varias leyes”, afirmó.

Y agregó: “Hemos colocado un pedido hacia el Ejecutivo, mediante el cual reclamamos se revierta esta situación y se nos informe mediante qué decreto u ordenanza, etcétera, se procedió a esto, el gasto en el que se incurrió”.

El gremio espera una respuesta dentro del plazo planteado. De no obtenerla, Goñi anticipó que la organización avanzará con presentaciones ante los organismos correspondientes.

“Si quería invertir en los empleados, hubiera invertido en sueldos”

La discusión por las chombas y uniformes también abrió otra pregunta: ¿cuál es hoy la situación de los trabajadores municipales de Puan? La respuesta del dirigente sindical fue contundente.

Si quería invertir en los empleados municipales de Puan, de último hubiera invertido en sueldos, que bastante falta nos hace a los empleados municipales del partido de Puan”, cuestionó Goñi.

Según detalló, los salarios se encuentran entre los principales reclamos del sector. Nosotros creemos que nuestros sueldos son muy bajos, con sólo decirte que un trabajador gana entre 500 y 600 mil pesos y con eso tiene que sobrevivir todo el mes, creo que ya está todo dicho, no hay más nada que arreglar”, afirmó.

Para el gremialista, se trata de una deuda de la actual administración municipal: “Más allá de las medidas que se hayan tomado a nivel nacional, nosotros creemos que es una deuda de esta gestión en cuanto a lo estrictamente salarial se refiere”.

Respecto de las condiciones laborales, Goñi describió un escenario dispar, con sectores donde la situación es buena y otros en los que apenas se cuenta con lo indispensable para prestar los servicios.

Hay de todo, hay lugares en los que son muy buenas, lugares en los que son buenas y lugares en los que son las justas y necesarias para brindar el servicio, para que el trabajador pueda desempeñar la tarea”, explicó.

El otro punto que marcó como crítico es la estabilidad laboral. Se ha visto prácticamente paralizada en su totalidad desde que inició esta gestión”, sostuvo Goñi.

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La ropa como nuevo capítulo de una gestión cuestionada

El episodio de la indumentaria llega en un momento en el que la gestión de Reyes ya arrastra distintos cuestionamientos políticos e institucionales.

No es la primera vez que el intendente queda en el centro de una controversia por el funcionamiento del Municipio. Desde la oposición ya habían denunciado un esquema de concentración de poder y cuestionado la incorporación de familiares a espacios clave de la administración.

Como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el presidente del Concejo Deliberante y concejal de La Libertad Avanza, Sergio “Chapa” Albornoz, había definido el esquema de poder del distrito con una frase particularmente dura: “Acá no se gobierna a través de un organigrama respetando la institucionalidad, sino todo lo contrario: se gobierna a través de un árbol genealógico.

A eso se sumaron denuncias opositoras sobre presiones a trabajadores, expedientes enviados fuera de término al Concejo Deliberante y cuestionamientos por modificaciones en el esquema salarial que, según Albornoz, habrían generado pérdidas para empleados y jubilados municipales.

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