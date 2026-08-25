—Con respecto al impuesto a los combustibles, el ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, sostuvo en el Congreso que más de $1,3 billones recaudados mediante este tributo no fueron destinados al mantenimiento vial. ¿Qué explicación encuentra y qué análisis hace de esta situación?

Por mucho, pero por muchísimo menos que eso, el juez (Julián) Ercolini la puso presa a Cristina (Fernández de Kirchner), le hizo el juicio por una malversación de fondos públicos. Y ahora que hasta lo confiesa el mismo vocero presidencial, yo no sé por qué este mismo juez no interviene. Pregunto: no soy abogado, yo soy ingeniero civil; me limito a la parte técnica, pero no sé por qué no actúa acá.

Y otro tema que yo también expuse en la comisión y que nos preocupa es la autovía, el tramo Mercedes-Suipacha. Ahí, en el año 2022, se licitaron 20 kilómetros de autovía, del kilómetro 104 al 124, con Alberto Fernández, y se inició la obra.

Al otro año, 2023, había quedado un tramo de 7 kilómetros y medio, justo frente a Mercedes, entre el kilómetro 96-300 y el 104. Como había un problema de permiso, no se pudieron incluir los 28 o 27 kilómetros; entonces quedó pendiente esa obra. Al otro año se licitó ese tramo, de 7 kilómetros y pico.

Esos dos contratos los ganó una UTE, que empezó a trabajar con un gran ritmo. En 2024 ya se paralizaron los trabajos, hubo muy poquito trabajo y la obra ya está totalmente paralizada. Y tenemos que recordar que esa obra no se hace por las PPP, porque eso se dio de baja; se hacía por un financiamiento internacional, exactamente de la CAF, que es el Banco de Latinoamérica y del Caribe, un banco de financiamiento de todo este tipo de obras.

Ese banco financiaba el 70% de la obra a una tasa muy baja y el otro 30% lo ponía el Tesoro Nacional, a través de Vialidad, seguramente con los fondos de los combustibles. Y esa obra estaba avanzando a un gran ritmo porque, a su vez, en una reunión que habíamos tenido en Mercedes, Vialidad nos explicó: “La idea es hacer autovía hasta Bragado, para lo que ya tenemos un proyecto ejecutivo, y después ruta segura de Bragado a Santa Rosa”.

¡Bárbaro! Yo hubiera preferido que fuera hasta Casares, pero no importa. Si hoy tomo la autovía en Mercedes, la puedo tomar en Suipacha y, dentro de unos años, la puedo tomar en Chivilcoy, para nosotros, todo es ir avanzando con un plan e ir mejorando la situación. Pero todo eso quedó paralizado. Y hay un financiamiento externo.

En Carlos Casares, Katopodis recorrió obras de infraestructura.

—En su exposición también habló de más de 200 accidentes y 21 víctimas fatales en la Ruta 5. ¿Qué reflejan esas cifras?

Correcto. Yo lo que dije es que la señalé como la Ruta de la Muerte y lo justifiqué. ¿Por qué digo que es la Ruta de la Muerte? Porque hago una relación muy simple. En estos primeros seis meses, según estos datos duros del Ministerio de Transporte, hubo más de 200 accidentes y 21 víctimas fatales, de las cuales cuatro eran vecinos de Carlos Casares. Entre Nueve de Julio y Casares ocurrió ese accidente.

Ahora bien, la Ruta 5 tiene 550 kilómetros en total, de los cuales 450 transcurren por la provincia de Buenos Aires. Arranca en la Ruta 7, en Luján, y llega hasta Santa Rosa. Esos 450 kilómetros representan, sobre los 40 mil y pico kilómetros que tiene la provincia de Buenos Aires entre rutas nacionales y provinciales, un poquito más del 1%.

O sea, el tramo bonaerense de la Ruta 5 representa poco más del 1% de esa red vial y, sin embargo, durante los primeros seis meses del año registró más de 200 siniestros y 21 víctimas fatales. Entonces, esto me indica que acá, en la Ruta 5, hay un problema que se va incrementando.