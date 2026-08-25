Entrevista GLP. Stadnik calificó a la RN5 como “la Ruta de la Muerte”: más de 200 accidentes y 21 víctimas fatales en el primer semestre de 2026
Videos - Entrevistas25 de agosto de 2026Pamela Orellana
En la segunda parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Carlos Casares cuestionó el destino de los fondos del impuesto a los combustibles, advirtió que la autovía quedó detenida pese al financiamiento internacional y reclamó medidas ante el creciente tránsito hacia Vaca Muerta.
Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares (BA)
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En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente reivindicó el esfuerzo de quienes hicieron posible la ciudad actual y sostuvo que el legado para las próximas generaciones debe construirse mediante el trabajo conjunto de vecinos e instituciones. También defendió el proyecto de una universidad local y destacó la estructura del CEUS en La Plata, con capacidad para alojar a 140 estudiantes.
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En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente repasó las políticas de fomento productivo que impulsa el municipio, destacó que el parque fabril ya cuenta con doce naves entre construidas y en ejecución y remarcó la generación de nuevos puestos de trabajo. Además, explicó cómo funciona el anillo digital de seguridad que articula con distritos vecinos.
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