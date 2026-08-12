Entrevista GLP. Curutchet destacó el desarrollo industrial de Marcos Paz y la apuesta a nuevas inversiones: “Tratamos de ver dónde hay una oportunidad”

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente repasó las políticas de fomento productivo que impulsa el municipio, destacó que el parque fabril ya cuenta con doce naves entre construidas y en ejecución y remarcó la generación de nuevos puestos de trabajo. Además, explicó cómo funciona el anillo digital de seguridad que articula con distritos vecinos.
Videos - Entrevistas12 de agosto de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz (BA)

-Intendente, ¿están buscando atraer nuevas inversiones estratégicas a Marcos Paz en el actual contexto económico?

Sí, nosotros tenemos desde hace muchos años un programa de fomento de inversiones que sería, salvando las distancias y las diferencias, lo que ahora se conoce como RIGI, pero la primera versión la tuvimos en 2017. Lo vamos actualizando y promoviendo, tenemos un plan de fomento de inversiones para el que llega y un plan de sostenimiento de la actividad económica para los que ya están.

Y en ese sentido, la posición estratégica que tiene el distrito ayuda a la radicación de ciertos tipos de actividades que tienen que ver con ese perfil de valor agregado a los alimentos. Se sigue produciendo mucha materia prima, diversificada, pero materia prima, desde la leche, el huevo, la gallina, el cerdo, la hacienda, todo el subproducto, con una cuestión de escala: pequeñas o medianas empresas, no las grandes que a lo mejor se conocen a través de los medios nacionales.

Marcos Paz
Curutchet y el ministro Javier Rodríguez abrieron la 2° Expo Marcos Paz.

Y después está la cuestión de la cercanía a la Capital, por logística o distribución, porque es una distancia amigable a la gran concentración urbana de lo que es el Gran Buenos Aires, Capital Federal. Entonces, el parque industrial que tenemos, mixto, del municipio e industriales locales, lo desarrollamos en conjunto hace unos años atrás. En el último tiempo creo que debemos tener ya doce naves entre las construidas y en construcción.

Entonces, por un lado, es un contexto no sencillo, porque golpea todos los días, y, por el otro lado, hemos generado, en el sentido de las características del distrito, ya que, entre lo ideal y lo posible, siempre hay que ser optimista, que aquel que ve que en este país, un país maravilloso, con gente maravillosa, que la coyuntura no da, pero que en un momento, por un lado o por el otro, pero es inexorable, va a tener que arrancar, esas industrias que están ordenadas, que no están sufriendo la crisis tan profundamente, vayan haciendo esa apuesta, ese paso adelante. Y están a la expectativa.

Entonces, para producción de leche, leche fluida, se radica una empresa que hace la leche en polvo. Ahora, la leche en polvo tiene una aspiración lógica de vender en el mercado local. Si el mercado local no da, más allá de que no lo llevo a lo político, lo llevo a lo meramente económico, a lo mejor va a estar exportando esa leche en polvo. Lo concreto es que para el municipio son ocho puestos de trabajo y bienvenido sea. Tratamos de ver dónde hay una oportunidad que sea en el perfil histórico que tiene el distrito.

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-Recientemente, Marcos Paz presentó junto a Las Heras el anillo digital de seguridad. ¿Qué tecnología incorpora este sistema y cómo se integra con el centro de monitoreo local?

Nosotros, en eso, somos medio autonomistas, de pueblo chico pero orgulloso. Todo es desarrollo local. En nuestro COM (Centro Operativo Municipal), compramos y desarrollamos, pero no lo tenemos privatizado. No digo que esté ni bien ni mal, como a lo mejor otros distritos, porque tenemos que ser muy austeros en la administración.

Entonces, nosotros tenemos dos plataformas. En una tenemos más de 600 cámaras que están dentro del distrito y después, por una cuestión de que nuestro distrito es chico y grande, a veces no se llega con la fibra, armamos ese anillo digital que va cubriendo los accesos al distrito y que puede llegar de una forma inalámbrica. Entonces, ese se apoya sobre otro sistema. Más o menos en 16 calles, callejones —muchos son caminos rurales—, tenemos monitoreados todos los accesos al distrito.

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Marcos Paz y Las Heras presentaron un anillo digital para fortalecer el control en los accesos compartidos.

En lo que es el límite con Las Heras, distrito vecino con el que tenemos una muy buena relación, somos primos hermanos, hasta por historia, todo lo que es el corredor de la 6 lo vamos haciendo en forma conjunta, porque es monitoreado por el COM de Las Heras y el COM de Marcos Paz; es decir, esa misma cámara cumple funciones para los dos distritos.

También, el otro día estaba charlando con la gente de Merlo. Es decir, la idea es, en el caso de Marcos Paz, poder ir hablando con todos los vecinos y ofrecerles colocar nuestras cámaras, más allá de que después la decisión la tenga cada uno de los distritos.

Nosotros colocamos nuestras cámaras y eso nos va a permitir que en los próximos meses tengamos un monitoreo en forma autónoma. Como es zona rural, también va con iluminación, tiene infrarrojo y detector de patentes; tiene una serie de beneficios tecnológicos que, a lo mejor, no garantizan que no ocurra el hecho, pero, de ocurrir, nos permiten identificar por dónde sale el vehículo y las patentes. Y también, en cierta manera, ese conocimiento, ese anillo, disuade o desalienta al amante de lo ajeno a ingresar al distrito.

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