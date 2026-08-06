Entrevista GLP. Salomón repasó los avances de Saladillo en obras, educación y desarrollo urbano: “Mi intención siempre es dejar un municipio previsible”

En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente analizó el presente del distrito a 163 años de su fundación, valoró la participación de la comunidad y detalló hitos de sus once años de gestión, como las becas universitarias, el fortalecimiento de los centros regionales, el recambio lumínico, el reequipamiento comunal y la renovación de la plaza principal.
Videos - Entrevistas06 de agosto de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

José Luis Salomón, intendente de Saladillo (BA)

—Intendente, Saladillo cumplió 163 años. ¿Qué balance hace del presente del distrito y cuáles considera que son los principales desafíos de cara al futuro?

El balance es muy bueno en función de lo que uno pudo lograr, en este aniversario, especialmente, la participación de la gente, que es lo que más entusiasma, porque uno puede organizar un montón de actividades y no conseguir justamente eso: que la gente se sume. Y creo que eso es el mejor balance para mí.

Después, el resto: uno puede siempre tener una mirada un poco crítica. No tenemos la misma cantidad de obras que teníamos en otro momento, pero es parte del momento que nos atraviesa a todos. Entonces, no es que uno se conforme, pero trata de hacer lo máximo posible para que el pueblo festeje su cumpleaños. Y el pueblo es la gente, no es un pedazo de tierra que nos toca administrar; es la gente que habita, trabaja y ha hecho historia en estos 163 años de vida.

—¿Cuáles considera que fueron los principales cambios que experimentó la ciudad desde que asumió como intendente?

Es muy difícil que uno mismo pueda evaluar eso. Me parece que eso lo tiene que evaluar la misma gente, el mismo ciudadano, y advertir si uno fue un instrumento positivo para la comunidad o no lo fue. Pero creo que, si uno analiza el Saladillo del momento en que nos tocó asumir y el Saladillo de hoy, yo siempre hablé, lo dije en la campaña y lo sostengo: mi intención siempre es dejar un municipio previsible, organizado, planificado, que permita dar respuesta a las problemáticas del momento y del futuro.

Y haber trabajado en temas que son tan trascendentes como, por ejemplo, mayores becas para estudiantes universitarios en La Plata y mayor cobertura de los estudiantes a través del Centro Universitario Regional Saladillo. El de La Plata cumplió 71 años este año y el de Saladillo cumple 31 años. Me parece que esos son hechos importantes.

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Por supuesto, la obra de la 31 es una obra trascendente porque durante muchísimos años estuvo postergado cualquier tipo de mejora, y eso lo logramos en el primer mandato: poder hacer una obra equiparable al presupuesto municipal, con ayuda del Gobierno nacional en ese momento, entre 2015 y 2019. La obra de la planta de cloacas, que desgraciadamente no la podemos terminar, pero que, en definitiva, fue parte también de un desafío importante.

Me parece importante haber trabajado en algunos barrios a través de mejoras del hábitat de los barrios y del entorno; haber hecho un número importantísimo de cordón cuneta, más de 350 cuadras; haber hecho el recambio lumínico de toda la planta urbana en columnas; y haber logrado un recurso importante de ahorro y permitir que eso nos haya dado la posibilidad de tener la ampliación de 3,4 kilómetros de alumbrado de la ruta 205, con una calidad enorme, del tipo autopista.

Hay un montón de cuestiones: haber trabajado todo el tiempo en lograr reequipar al municipio —debemos llevar cerca de 120 equipamientos comprados y adquiridos en estos 11 años de vida—; la reforma completa de la plaza principal, que creo que fue un punto crítico de debate, como todo cuando vos le tocás el corazón del pueblo.

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Salomón presentó una motoniveladora adquirida mediante financiamiento del Banco Provincia.

Y, como en el corazón humano, siempre hay debate, siempre hay crítica. Pero, en definitiva, hoy se valora mucho, porque todos estos eventos que organizamos los hacemos en el entorno semipeatonal que genera la plaza principal y que realmente nos ha permitido hacer un montón de actividades con accesibilidad del 100 %.

Haber logrado, después de algunos conflictos, el pasaje de la avenida Moreno; estar trabajando en la pavimentación de la avenida Circunvalación, sobre la avenida Ibáñez Frocham, en algunos tramos importantísimos, como el acceso principal.

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