Entrevista GLP. Chalde apuesta a los acuerdos en el radicalismo bonaerense y no descarta alianzas con el PRO: “Ya no es época de listas puras”

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Coronel Dorrego analizó las diferencias internas de la UCR, reclamó mayor autonomía municipal y explicó cómo administra la caída de ingresos para sostener los servicios sin endeudarse.
Videos - Entrevistas28 de septiembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Juan Carlos Chalde, intendente de Coronel Dorrego (BA)

—Intendente, ¿cómo está hoy la situación financiera de Coronel Dorrego? ¿Tuvo que recurrir a recursos propios para cubrir áreas que anteriormente recibían mayor asistencia de Nación o de Provincia?

Sí, lo que hicimos desde principio de año, cuando empezó a notarse con mucha fuerza que, en términos reales, disminuían los ingresos, fue ir administrando con mano muy firme, decidiendo algunas inversiones menos, recortando algunas inversiones como para poder mantener el equilibrio financiero que nos permita llegar a fin de año en condiciones y sin deudas, pagando las cuentas normalmente.

Lo estamos logrando. Hoy ya transcurrimos dos tercios del año y lo estamos logrando a fuerza de una mano muy firme en la administración. A veces eso nos obliga a decir muchas veces que no, lo cual genera que nuestra propia gente, a veces, se enoje y se moleste un poco, y yo lo entiendo, entiendo esos enojos, pero no hay otra forma que mantenerse muy firme; si no, terminamos con un déficit que genera un endeudamiento que no queremos, ni es conveniente, ni lo podemos sostener en el tiempo.

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—La autonomía municipal es uno de los debates que atraviesan al radicalismo y a la política bonaerense. Desde hace años, muchos intendentes reclaman mayores facultades. ¿Qué decisiones debería poder tomar hoy un municipio que todavía dependen de la Provincia o de la Nación?

El tema de autonomía y mayor descentralización es uno de los reclamos y de los planteos que se vienen haciendo desde hace tiempo y que nosotros sostenemos como reformas estructurales que necesita la provincia de Buenos Aires.

El ideal, entiendo, sería una división de la provincia, porque tenemos dos provincias muy distintas: el gran conglomerado urbano del Gran Buenos Aires y la provincia interior. Sería necesario que alguna vez se cumpliera el viejo proyecto de una nueva provincia, pero eso sé que está bastante lejano.

Pero, dentro de lo que sí podemos hacer, una mayor descentralización de las decisiones para que nosotros tengamos respuestas de la Provincia mucho más cercanas sería necesaria.

Y también mayor autonomía, porque los municipios tenemos que tomar decisiones en forma inmediata porque tenemos a nuestros vecinos en la puerta y no tenemos autonomía para hacerlo. Seguridad, por ejemplo, es uno de los temas en los que sería importante. Incluso hasta los mismos fondos de educación, justicia, manejo de caminos rurales, por ejemplo, hoy son temas muy en debate.

Así que sí, nosotros creemos que es muy necesario que se avance, que se tome en serio el tema de una descentralización de decisiones administrativas que permitan mucha mayor agilidad y también que nos den la mayor autonomía para resolver esos problemas.

—En este contexto de ajuste y restricciones presupuestarias, ¿cuánto margen real tiene hoy un intendente para sostener políticas de desarrollo local?

Muy poco. Y ahí está el problema, porque nosotros, por ejemplo, estamos parados en el lugar de que está bien que no aumentemos tasas, que no busquemos recursos en aumentar tasas.

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Pero si no aumentamos las tasas, no recibimos dinero de Provincia y Nación y sí nos tenemos que hacer cargo de los servicios, el margen que nos queda para impulsar políticas de desarrollo, de crecimiento o de mejorar estructuras o infraestructura es muy poco.

—Mencionaba el foro de jefes comunales radicales. Desde su pertenencia a ese espacio, ¿cómo ve hoy al radicalismo bonaerense con Emiliano Balbín como presidente de la UCR provincial?

La UCR ha recompuesto sus autoridades después de las últimas elecciones que se acordaron con lista única. Emiliano Balbín es nuestro presidente. Y hasta ahí, tenemos un paso adelante dado por el partido.

Por otro lado, hace poquito tiempo atrás se eligieron las autoridades de la convención. Ahí hubo algunos debates que generaron divisiones porque algunos no estábamos de acuerdo en cómo se resolvió la elección de las autoridades, así que estamos disconformes con eso, por lo menos en el caso mío, que estoy trabajando dentro del grupo que se llama Construir Buenos Aires como para hacer otras propuestas, pensando en el hoy y en el mañana. Así que no está fácil la situación partidaria.

Chalde UCR Dorrego.
Juan Carlos Chalde, intendente y dirigente de la UCR de Coronel Dorrego.

Yo creo que el radicalismo se tiene que volver a fortalecer y ser nuevamente una opción para el electorado, que está necesitando justamente propuestas para la provincia, que incluyan como temas centrales lo que recién hablábamos: una descentralización, una mayor autonomía en los municipios y mucha más eficiencia en la toma de decisiones. La provincia necesita ese mejoramiento y necesita un liderazgo que apunte a eso, claramente.

Y el radicalismo lo puede ofrecer, no digo en soledad porque ya no es época de listas puras, siempre estamos pensando en que habrá que hacer alianzas y coaliciones, pero con esas premisas como prioridad.

—¿Considera, entonces, que el radicalismo puede volver a discutir una alianza con sectores del PRO u otros espacios no peronistas?

Seguramente son los sectores esos más afines, sí.

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—¿Le preocupa la falta de acuerdo entre Construir Buenos Aires y el sector que conduce Emiliano Balbín?

Sí, me preocupa, y todos vamos a trabajar como para buscar nuevamente acuerdos y consensos.

Yo creo que lo que tenemos que poner por delante, de una vez por todas, son las necesidades que tiene la gente en cuanto a respuestas de sus gobernantes, y ahí tenemos que trabajar. Todo lo que yo detallé que hacemos en el municipio y que se hace en muchos municipios de la provincia es porque hay decisión, planificación, trabajo concentrado en resolver los problemas de la gente.

Yo no estoy gobernando para quedar en la historia, simplemente pongo todo de mí para que los vecinos encuentren las mejores respuestas y para eso fijo prioridades y determino políticas, y eso lo tenemos que lograr hacer en la provincia.

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