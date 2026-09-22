Matías Nebot, intendente de Saavedra (BA)

—Matías, en un contexto económico complejo, marcado por el ajuste nacional y por el desafío de los municipios de sostener los servicios y responder a las necesidades de los vecinos, Saavedra viene avanzando en una agenda conjunta con la Provincia. Recientemente, Axel Kicillof visitó Pigüé, encabezó inauguraciones y acompañó al sector productivo. ¿Qué balance hacés del trabajo articulado con el gobierno bonaerense y qué compromisos pendientes pudiste plantearle al gobernador durante su visita?

En esta oportunidad, la visita del gobernador fue una visita institucional porque, en un primer momento, inauguró lo que es la Casa de la Provincia, que ya estaba funcionando acá, en la localidad de Pigüé, desde hacía un tiempo.

Esto es muy importante porque, para quienes somos del interior, todas aquellas oficinas que brindan algún servicio o que achican un poco el tiempo de resolución de algunas problemáticas de los vecinos son muy importantes. Recalco esto porque, en su momento, cuando yo era concejal, me opuse rotundamente a la construcción de la Casa de la Provincia.

—¿Por qué?

Me opuse porque sigo pensando lo mismo. Me parece que, en ese momento, la dirección de los recursos de la Provincia debería haberse utilizado quizás en otro proyecto o en otro tipo de políticas públicas. De todas maneras, es como siempre decimos con Axel: muchas veces lo importante es poder pensar distinto y eso no nos impide trabajar en equipo con Axel Kicillof, como lo venimos haciendo.

Más allá de eso, honestamente, la Casa de la Provincia hoy brinda servicios que son muy importantes para los vecinos y, sobre todo —insisto—, para quienes somos del interior de la provincia de Buenos Aires: a veces achican caminos.

Por otro lado, el gobernador estuvo inaugurando la ampliación del Centro de Integración Comunitaria, inaugurado por nuestra gestión. Esto es una novedad muy importante porque en el Centro de Integración Comunitaria va a funcionar el programa Envión, que nunca tuvo sede propia en nuestro distrito.

Nebot y Kicillof inauguraron la ampliación del Centro Integrador Comunitario de Tiro Federal.

Siempre se alquiló un espacio en un club deportivo y, aparte, cabe destacar también que, por gestiones que hicimos ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, hoy Envión no solamente está funcionando en Pigüé, sino que está funcionando en la localidad de Saavedra y en la localidad de Arroyo Corto.

Es decir que, para nosotros, Envión es sumamente importante para nuestros pibes y pibas y, por eso, lo extendemos a otras localidades. Lo más importante es que hoy va a contar con su sede propia. Ese centro se hizo, en parte, con fondos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y, en parte, con fondos municipales.

Cabe destacar también que ese Centro de Integración Comunitaria acerca servicios de la Municipalidad al barrio, en este caso Tiro Federal, que es el lugar en donde se encuentra el Centro de Integración Comunitaria.

—Además de la visita de Axel Kicillof al distrito, mantuviste reuniones con distintos ministros bonaerenses. Con Nicolás Kreplak, en particular, analizaste cómo fortalecer el sistema de salud local. ¿Qué avances surgieron de ese encuentro y cuál es hoy la necesidad más urgente: profesionales, equipamiento o financiamiento?

En esto, lo que tengo que destacar es que, si hay ministros ejemplares, uno es Nicolás Kreplak. Digo esto y cuento una anécdota porque, cuando me tocó ganar las elecciones y asumir, hace dos años, justo tuvimos una situación con un chico que fue mordido por muchos perros y hoy, lamentablemente, ya no está con nosotros, pero ese chico requería un avión sanitario para poder tratarse.

Me acuerdo de que llamé al ministro cerca de las dos de la mañana y automáticamente me atendió y mandó el avión sanitario. Cuento esto porque me parece que ese es el tipo de funcionarios, sobre todo en el caso de Salud, que tenemos que tener. Entonces, para mí, el Ministerio de Salud funciona muy bien y es por la persona que hoy lo tiene a cargo.

El intendente Nebot se reunió con Kreplak y parte de su equipo para avanzar en distintas líneas de trabajo.

En lo que respecta a las reuniones que hemos tenido, estuvimos trabajando mucho con los equipos de salud comunitaria que nos brinda la Provincia, con los que nosotros acá hacemos un trabajo articulado con nuestro jefe de Adultos Mayores, recorriendo todo lo que tiene que ver con hogares de ancianos y todo lo que es tercera edad.

Y después también pudimos hacer un análisis muy importante de cómo está nuestro hospital municipal en Pigüé y pudimos hacer un repaso también de la deuda que tiene IOMA, no solamente con nuestro municipio, sino con todos los municipios de la provincia, que nos preocupa mucho porque, para los municipios, ese dinero es un dinero importante.

Entonces, pudimos hacer un repaso y también un análisis de cómo han impactado las medidas prácticamente nefastas que toma el Gobierno nacional, sobre todo con lo que tiene que ver con el fin del plan Remediar, con el fin de un montón de derechos en materia de medicina que teníamos los municipios y que hoy, por decisión del presidente Javier Milei, no tenemos más ese tipo de derechos: ni nosotros, ni los jubilados, ni todas aquellas personas que tienen que acceder a la salud como un derecho.