Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos (BA)

—Intendente, usted fue muy crítico por la falta de obras en las rutas nacionales e incluso llevó el reclamo al Congreso. ¿Cuál es hoy la situación más urgente para Tres Arroyos en materia vial?

Hay que diferenciar algunas cuestiones. Primero, para Tres Arroyos es muy importante la Ruta 3 y la Ruta 228 porque cruzan la ciudad y entonces lo que es el tramo urbano se está resintiendo permanentemente, y entonces ahí es donde nosotros le venimos pidiendo hace mucho tiempo a Vialidad que nos autorice a poder intervenir no solo en las cuestiones de mantenimiento, sino también en las cuestiones que tienen que ver con la seguridad vial.

Ahora, en términos generales, también nos preocupa la Ruta 228 y la Ruta número 3 porque son las rutas que justamente enlazan los puertos de Bahía Blanca y Puerto Quequén y que cruzan por la ciudad de Tres Arroyos, con lo cual son rutas de muchísimo tránsito de camiones de carga, con lo cual estamos preocupados por la situación.

Pero además vemos cosas paradigmáticas, cosas que muestran el estado de situación. Hoy, ese tránsito entre Bahía Blanca y Quequén, en algunos casos, se da por la Ruta 72, que tiene un tramo de 27, 28 kilómetros de tierra mantenido por la municipalidad, y hoy se está optando por ese trayecto para ese tránsito, fundamentalmente por dos cuestiones.

Primero porque desde lo logístico son menos kilómetros, pero además porque la parte de tierra, el camino rural que mantenemos nosotros, está en excelente estado y eso nos lleva a una reflexión. ¿Cómo puede ser posible que en Tres Arroyos los caminos viales rurales de tierra de Tres Arroyos estén en mejor estado que la Ruta 3 o que la Ruta 228?

Esto debiera ser una reflexión para entender que en su momento no había un plan logístico de mantenimiento de la infraestructura vial en la Argentina y ahora eso se ha profundizado, y me parece preocupante porque sobre las rutas transitan los productores, los camioneros que transportan la carga de la producción, nuestras familias cuando hacen uso del transporte público.

Tiene que ver con una reflexión que está asociada a lo que comentaba antes. El interior no está en la agenda pública, no se habla mucho... Ahora recién se habla de las rutas porque ya estamos en una situación de deterioro muy fuerte, pero antes no se hablaba permanentemente de este tema o tampoco se habla del transporte entre las localidades.

Garate celebró la incorporación de nueva maquinaria para reforzar la red vial rural.

Mi ciudad, mi distrito han perdido conectividad con Bahía Blanca, con Tandil, con Necochea. Antes teníamos colectivos periódicamente y hoy no los tenemos. Con lo cual todos estos temas son importantes, pero además tienen la particularidad de que son los temas que al interior le preocupan.

—Usted viene hablando desde hace tiempo de producción, infraestructura y recursos municipales. ¿Cree que el próximo debate electoral bonaerense debería estar más atravesado por la agenda de los intendentes y del interior que por las discusiones de la política nacional?

A mí me parece que primero yo siempre interrogo a nuestro espacio político y digo: ¿por qué todos los candidatos a gobernador de nuestro espacio político tienen que ser del conurbano?

Entonces me parece que ahí se muestra una mirada que tiene nuestro espacio político que hay que tratar de hacerla complementaria, al menos complementaria, con lo que pensamos quienes vivimos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y eso me parece que es una primera reflexión.

La segunda cuestión que hay que decir es que nosotros queremos introducir algunas cuestiones que tienen que ver con el debate público y que nos interesan no solo a los intendentes sino a los vecinos que vivimos en el interior.

Por ejemplo, la autonomía municipal me parece que es un debate que hay que dar. O la coparticipación, tanto nacional —federal— como provincial, de impuestos porque nos parece que muchos de los recursos que van a los poderes más centrales salen del interior de la provincia de Buenos Aires o del país y no vuelven de ninguna manera a los mismos pueblos donde se generaron. Con lo cual me parece que ahí habría que trabajar sobre cuestiones de coparticipación.

Yo he propuesto incluso discutir alguna cuestión de coparticipación inversa en la manera de recaudar desde que se generan los recursos, al revés, con algunos impuestos, tal vez no tenga que ser con todos. Pero nosotros tenemos una recaudación muy fuerte de impuestos al combustible que se lleva el gobierno nacional y de la que no viene absolutamente nada a nuestro municipio ni para el mantenimiento de la red vial municipal ni para el mantenimiento de la ruta, nada. Entonces me parece que esos son temas que hay que introducir.

También me parece que en la provincia de Buenos Aires hay que introducir la cuestión de la descentralización de la toma de decisiones para que estén más cerca de los vecinos. A veces, que todas las decisiones se tomen en La Plata, a 500 kilómetros de Tres Arroyos, para nosotros es muy contraproducente.