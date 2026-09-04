Esteban Reino, intendente de Balcarce (BA)

—Esteban, la renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical bonaerense derivó en una ruptura importante. ¿Cómo analiza el distanciamiento de Construir respecto de la nueva conducción partidaria?

Yo creo que hubo un proceso de unidad y hay un sector que, evidentemente, no quedó conforme con los lugares que le tocaban. Pero yo creo que es al revés: creo que hay una unidad en la Unión Cívica Radical. Después, hay un sector que, evidentemente, no se sentirá representado.

Verán qué posición toman. Pero creo que la mayoría está del lado de la unidad. Es medio extraño porque, cuando hay una ruptura de este tipo, o te vas del partido o acatás las decisiones de los órganos internos.

—¿Por qué le resulta extraña la postura de Construir?

Es extraño porque no es ni una cosa ni la otra. Me parece que es una manera de llamar la atención. No salimos muy beneficiados del último proceso electoral por quienes dirigieron la estrategia del partido. Todo lo contrario: creo que fue muy malo lo que hicieron y que perjudicó ampliamente a la Unión Cívica Radical.

—Emiliano Balbín, presidente del Comité Provincia, afirmó: “Nuestro adversario está afuera”. Es decir, planteó que la UCR debe disputar con otros espacios y no concentrarse en la interna. ¿Esa es la hoja de ruta que debería seguir el partido?

Seguro. Y después, hacer lo mejor posible para que tengamos la mayor cantidad de intendentes, la mayor cantidad de concejales, la mayor cantidad de diputados. Creo que de eso se trata.

Reino, en la última reunión entre el Foro de Intendentes y la conducción del Comité radical.

Para cambiar la realidad, necesitás formar parte del proceso político y ocupar los cargos necesarios para transformar la realidad. Si no, te transformás en un partido de la utopía, en un partido de pensamiento nomás —pensamiento crítico—, sin poder territorial y sin poder de decisión.

—De cara a 2027, ¿la UCR debería presentar un candidato propio a gobernador?

Yo creo que nosotros tenemos que tener 135 candidatos a intendente y, si surge una figura importante que pueda tener la consideración de la gente, que no sea una aventura, creo que sí, que lo podemos hacer. Obviamente que lo tendríamos que hacer, pero hay que encontrar la persona indicada que tenga los consensos y que la gente la escuche porque, si no, no tiene ningún sentido: son aventuras personales.