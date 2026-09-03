Entrevista GLP. Moccero respaldó un vice del interior para la fórmula peronista de 2027: “Coincidimos casi todos los intendentes”

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe comunal de Coronel Suárez acompañó el planteo formulado dentro del MDF sobre la sucesión bonaerense, aunque llamó a priorizar la unidad frente al Gobierno nacional. También detalló la compra de equipamiento mediante Provincia Leasing y vinculó el desempleo, el cierre de comercios y el aumento de la demanda social con las políticas económicas nacionales.
 
Videos - Entrevistas03 de septiembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez (BA)

—Ricardo, en los últimos días firmó un convenio con Provincia Leasing, una herramienta importante en un contexto complicado por las emergencias extraordinarias provocadas por las lluvias y las inundaciones. ¿Qué van a comprar mediante este financiamiento?

Nosotros tenemos un grave problema: los residuos patogénicos. Hay una sola empresa que hace todo el trabajo desde Bahía Blanca y a nosotros nos sale carísimo; a todos los municipios nos sale muy caro. Así que hemos decidido comprar un horno pirolítico para el tratamiento de los residuos patogénicos y, después, los camiones que necesitamos para transportar los residuos patogénicos de una localidad como Huanguelén hacia Suárez. Estamos construyendo también el galpón para que pueda quedar todo apropiado. Así que todo ese equipamiento sale del leasing.

Después hemos comprado dos retropalas: una es para la localidad de Huanguelén; la otra, para Villa Arcadia, porque es la herramienta que necesitan las delegaciones para poder mantener las calles y hacer el escurrimiento de los desagües también.

Moccero firmó convenio con Provincia
Moccero firmó convenio con Provincia.

Hemos comprado también una hidrogrúa para reparar las columnas de alumbrado y demás; camiones volcadores para el área de servicios. Hacía mucho tiempo —muchos años— que no se renovaban los camiones. Son camiones viejísimos, del año 98. Así que hoy por hoy estamos comprando equipamiento para obras públicas, para servicios públicos y, obviamente, para salud, que es el horno pirolítico.

—Días atrás lo escuché hablar —y también lo conversamos en este medio— de un contexto económico en el que crecen las demandas. ¿Cómo están hoy las cuentas de Coronel Suárez? ¿La caída de los recursos nacionales y provinciales obliga al municipio a postergar obras o servicios? ¿Cuál es la situación?

Sí. Nosotros hemos hecho una administración muy prolija, con lo cual estamos pagando los sueldos en término; hemos pagado el aguinaldo en término. Pero no es suficiente, porque los recursos que teníamos antes para obras públicas los destinamos todos a la parte de salarios, a la parte de desarrollo social.

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Venimos incrementando: en este mes del año hemos incrementado casi 200 millones para el área social, porque la gente se ha quedado sin trabajo gracias a estas políticas económicas nefastas. Y eso repercute también en el hospital, que se satura. Entonces, tenemos que aplicar todo lo que significa salud; le damos prioridad y a desarrollo social también.

Así que, por ese lado, venimos cubriendo todas las necesidades. Pero el problema más grave es la falta de vivienda. La gente no puede pagar los alquileres porque ya los alquileres han tomado vuelo, ya no hay límite. Entonces, ya la gente tiene que dejar las viviendas y ese es un drama bastante grande.

Y la falta de trabajo, la desocupación, la cantidad de comercios que cierran... Ya tuvimos el golpe duro el año pasado, cuando cerró la fábrica Adidas, y ahí quedaron 850 empleados en la calle. Hoy se les ha terminado el fondo de desempleo y se les terminó la obra social. Entonces, esa gente está viviendo una situación bastante delicada.

Moccero firmó un convenio de colaboración con la Unión Industrial de Bahía Blanca
Moccero firmó un convenio de colaboración con la Unión Industrial de Bahía Blanca.

Pero nosotros, ahí en esa parte, estamos trabajando con empresas que sí pueden generar trabajo, pero un trabajo que te puede ocupar 40, 50 personas, no más. Pero lo vamos cubriendo con la cantidad de comercios que han cerrado también. La verdad es que no sabemos cuándo vamos a tocar fondo como país, pero ya no sé qué va a pasar a fin de año.

—Pasando a la rosca política: días atrás, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, planteó en un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro que la futura fórmula bonaerense debería incorporar a un dirigente del interior para la vicegobernación. Usted lleva muchos años al frente de la gestión. ¿Coincide con Poletti en que hay que “democratizar la lapicera” e incluir al interior en una eventual fórmula provincial?

Sí. Coincidimos casi todos los intendentes en que tiene que ser así. Igual, nosotros estamos alineados con Axel Kicillof en el MDF y ahí estamos creciendo políticamente con todos los encuentros que se van sucediendo.

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Hay que pensar que, más allá de la fórmula que podemos tener en la provincia —en lo que coincido con el intendente—, más allá de eso, hoy tenemos que pensar que tenemos que estar todos juntos para terminar con este gobierno nacional que está destruyendo todo el país. Entonces, el objetivo es ese y no tanto las internas que puede haber dentro del MDF, dentro del PJ o lo que sea.

Me parece que hay que priorizar la unidad, el trabajo colectivo y mirar los problemas que tiene la gente y cómo los debemos solucionar, presentar este proyecto de mejoramiento de la calidad de vida de la población y dejar de pensar un poco en la política.

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