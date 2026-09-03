Municipales bonaerenses: el primer paso de la Provincia no frenó el plan de lucha

Municipales bonaerenses cortaron las rutas 6 y 205.

El anuncio del gobierno de Axel Kicillof no desactivó el conflicto con los trabajadores municipales bonaerenses. Tras los cortes sorpresivos sobre las rutas 6 y 205, en Cañuelas, el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa informó que convocará a “una primera reunión organizativa” del Consejo de Empleo Municipal. Al cierre de esta nota no había precisado fecha, participantes ni agenda.

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), encabezada por Hernán Doval, ratificó el plan de lucha proyectado por un año. Reclama recomposición salarial, regularización laboral, rechazo a las contrataciones mediante monotributo y becas, revisión de las sumas no remunerativas y puesta en marcha del organismo previsto por ley.

La protesta del lunes 31 de agosto reunió a sindicatos de la regional Conurbano Oeste y parte de la regional Centro. Doval anticipó acciones focalizadas en otras regiones, incluso en la costa atlántica durante el verano.

Una mesa que nunca llegó a funcionar

El Consejo fue creado por la Ley 14.656, sancionada en 2014, y reglamentado en 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal. La cartera laboral señaló que la norma fue judicializada en 2018 por falencias que impedían aplicarla y que el cuerpo nunca se constituyó. El Ejecutivo definió su puesta en marcha como una “deuda histórica”.

La hoja de ruta figura en la Resolución RESO-2026-183-GDEBA-MTGP, firmada por Correa el 10 de agosto tras un dictamen de la Asesoría General de Gobierno del 7 de junio. El Consejo será consultivo, asesor y no vinculante: podrá proponer criterios sobre empleo público y negociación colectiva, pero no será una paritaria provincial ni fijará automáticamente un salario mínimo para las 135 comunas.

Los intendentes tendrán once titulares y once suplentes. Las secciones Segunda, Cuarta, Sexta, Séptima y Octava contarán con un lugar; la Primera, Tercera y Quinta, con dos. La selección será anual, rotativa y según el Censo 2022.

El sector trabajador tendrá al menos once titulares y sus suplentes. Podrán ingresar federaciones de segundo grado y sindicatos nacionales de primer grado con personería, inscripción vigente y al menos el 10% de los cotizantes representados. Los lugares serán proporcionales a los afiliados activos y la entidad habilitada más chica tendrá un representante.

Las sesiones ordinarias irán del 1° de marzo al 1° de diciembre, con al menos tres reuniones trimestrales, presenciales, virtuales o híbridas. Los municipios informarán anualmente cotizantes y afiliados; el Ministerio resolverá las controversias por representatividad y cargos.

Doval objeta el reparto y apunta a Trabajo

La respuesta oficial no conformó a FeSiMuBo. Doval sostuvo que el Ministerio intentaría modificar por resolución aspectos fijados por la ley y cuestionó la inclusión de organizaciones que considera afines al Ejecutivo. “El Ministerio de Trabajo quiere hacer política con el Consejo del Empleo Municipal”, afirmó. También habló de “obstinación” y “boicot” para demorar la convocatoria formal.

Doval en X.

Los abogados de la federación analizan la resolución porque entienden que podría vulnerar la Ley 14.656. Doval afirmó que FeSiMuBo cumple el piso de representación y evalúa acudir a la Justicia si la integración se aparta de la norma. También defendió el órgano para exponer salarios postergados, evasión de aportes y desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) y de IOMA.

De acuerdo con la información disponible, especialistas en derecho laboral denunciaron a Correa por presuntas irregularidades e incumplimientos de la Ley 14.656, entre ellos la falta del Registro de Contratos Transitorios.

Sostienen que esa omisión favorecería la precarización y afectaría al IPS y a IOMA; anticiparon acciones judiciales y un planteo ante la Corte Suprema. No se aportaron expediente, organismo receptor ni constancia de radicación.

La discusión por los lugares movilizó a otras estructuras. Autoridades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (STMPBA) y dirigentes vinculados con la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) hicieron un plenario en La Plata para reclamar participación. Doval llevó su planteo al Senado bonaerense.

Como titular de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), Doval también se reunió con Carlos Elías, referente de la Lista Celeste y opositor a Amadeo Genta en SUTECBA. Hablaron de salarios, monotributo y una eventual incorporación de dirigentes porteños a la CTM.

Doval separó la protesta de una ruptura con Kicillof y dijo que las decisiones dependen de las bases. En septiembre de 2025, el gobernador lo recibió junto con Correa y Rubén “Cholo” García; según FeSiMuBo, entonces se comprometió a convocar al Consejo antes de fin de año.

Kicillof y Correa recibieron a Doval y García en septiembre de 2025.

Básicos que no alcanzan y medidas por un año

En los últimos días, Doval habló de básicos de 150.000 y 250.000 pesos y aseguró que los gremios locales no levantarán las medidas. Carlos Campos, secretario de Planificación y Estrategia de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que recibe consultas de empleados que no llegan al día 10. Afirmó que Azul terminó de pagar aguinaldos entre fines de julio y comienzos de agosto y que Villa Gesell lleva entre ocho y nueve meses sin abonar horas extras.

Carlos Rodríguez, secretario de Gestión de Delegaciones Regionales de FeSiMuBo, afirmó que la federación representa a más del 90% de los empleados municipales y pidió discutir en el Consejo un mínimo común desde el cual cada distrito negocie mejoras. “Los municipales estamos en la indigencia. Son muy pocos los municipios que pagan salarios respetables; la mayoría son salarios de hambre”.