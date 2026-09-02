Tras los cortes, la Provincia convocará la primera reunión del Consejo de Empleo Municipal: cómo se repartirán los lugares

Municipales bonaerenses inician plan de lucha con cortes en las rutas 6 y 205.

Un día después de que la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) iniciara su plan de lucha con cortes sorpresivos en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, el Gobierno bonaerense hizo pública la hoja de ruta para constituir el Consejo de Empleo Municipal. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa, anunció que convocará a una primera reunión organizativa, aunque todavía no informó fecha, participantes ni agenda.

La medida se apoya en la Resolución RESO-2026-183-GDEBA-MTGP, firmada por Correa el 10 de agosto tras un dictamen de la Asesoría General de Gobierno del 7 de junio. La cartera definió el avance como la reparación de una “deuda histórica”.

El organismo está previsto en la Ley 14.656, sancionada en 2014 y reglamentada en 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Según informó el Ministerio, la norma fue judicializada en 2018 por falencias que impedían aplicarla y el Consejo nunca llegó a constituirse.

Comunicado PBA.

De las rutas a la mesa

Los cortes del lunes 31 de agosto fueron encabezados por sindicatos de las regionales Centro y Conurbano Oeste de FeSiMuBo. La federación que conduce Hernán Doval anticipó nuevas protestas en otros puntos bonaerenses dentro de un plan “total o integral, permanente y prolongado”, pensado para sostenerse durante un año.

La agenda incluye recomposición salarial, rechazo a las contrataciones mediante monotributo y becas, regularización laboral y convocatoria al ámbito creado por la ley. FeSiMuBo denuncia que hay distritos con ingresos por debajo de la línea de indigencia y cuestiona tanto las diferencias entre los 135 municipios como el pago de sumas no remunerativas, por su efecto sobre aportes y jubilaciones.

El diagnóstico también aparece en otra estructura sindical. Carlos Campos, secretario de Planificación y Estrategia de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que reciben consultas de empleados que no llegan al día 10. También afirmó que Azul terminó de pagar aguinaldos entre fines de julio y principios de agosto y que en Villa Gesell llevan entre ocho y nueve meses sin abonar horas extras.

Doval separó el reclamo de una ruptura con Axel Kicillof. “Eso no es nada contra Axel Kicillof, pero este es nuestro rol. Los trabajadores no pueden estar esperando tanto con básicos de 150 mil pesos”, sostuvo antes de los cortes. En septiembre de 2025, el gobernador lo había recibido junto con Correa y Rubén “Cholo” García. Según la federación, entonces hubo un compromiso de convocar al organismo antes de fin de año.

Qué podrá hacer el Consejo

El reglamento precisa que será un órgano consultivo y asesor, de carácter no vinculante. Podrá formular propuestas y unificar criterios sobre empleo público y negociación colectiva municipal, sin avanzar sobre la autonomía de las comunas. Por eso, su conformación no crea una paritaria provincial ni establece automáticamente un salario mínimo para todo el sector, aunque los sindicatos buscan discutir allí parámetros comunes.

La representación empleadora tendrá once titulares y once suplentes designados por los intendentes que decidan participar. Las secciones Segunda, Cuarta, Sexta, Séptima y Octava tendrán un lugar cada una; la Primera, Tercera y Quinta, dos. La selección será anual, rotativa y basada en la población del Censo 2022: donde haya un cupo se irá de mayor a menor distrito; donde existan dos, el segundo seguirá el orden inverso.

El sector trabajador contará con un mínimo de once titulares y sus suplentes. Podrán integrarlo federaciones de segundo grado y sindicatos de primer grado de ámbito nacional que acrediten personería gremial, inscripción vigente y al menos el 10% de los trabajadores cotizantes representados. Los cargos serán proporcionales a los afiliados activos y la entidad habilitada con menor cantidad tendrá asegurado un representante.

Las sesiones ordinarias irán del 1° de marzo al 1° de diciembre, con al menos tres reuniones trimestrales, presenciales, virtuales o híbridas. Los municipios deberán declarar cada año la cantidad de cotizantes y afiliados por organización. El Ministerio resolverá las controversias por representatividad o cargos.

La pelea por los lugares

FeSiMuBo sostiene que cumple el piso legal y había advertido que evaluaría una presentación judicial si consideraba que la convocatoria se apartaba de la norma. En paralelo, autoridades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (STMPBA) y dirigentes vinculados a la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) hicieron un plenario en La Plata para reclamar participación, mientras Doval llevó su planteo al Senado bonaerense.

La disputa también cruzó la General Paz. Como titular de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), Doval se reunió con Carlos Elías, referente de la Lista Celeste y opositor a la conducción de Amadeo Genta en SUTECBA. Hablaron de salarios, monotributo y la posible incorporación de dirigentes porteños a la CTM. “Allá vamos, la lucha de los municipales es una sola”, afirmó.

En la Provincia, el comunicado no precisó cuándo se hará la reunión ni quiénes serán convocados. Solo anticipó: “Se convocará a una primera reunión organizativa”.