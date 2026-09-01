La visita de León XIV entra en etapa decisiva: Kicillof, la Iglesia y una organización atravesada por la política

La llegada del papa León XIV a la Argentina entró en una etapa decisiva para la provincia de Buenos Aires. Después de haber reclamado su incorporación a la mesa nacional, el gobernador Axel Kicillof avanzó en una coordinación directa con la Iglesia para organizar las actividades previstas en territorio bonaerense.

Kicillof recibió al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo, con quien analizó el despliegue necesario para la visita a Luján y el operativo de seguridad correspondiente a la misa programada para el 11 de noviembre.

La agenda también incluyó el posible paso del Pontífice por el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. Esa actividad forma parte de las alternativas sobre las que trabajan las autoridades, aunque el Vaticano todavía no publicó el programa completo del viaje.

“Todas las áreas del Gobierno de la Provincia estarán a disposición para que esta visita tan esperada por los bonaerenses se desarrolle en paz y de la mejor manera”, aseguró Kicillof.







La reunión con Colombo permitió comenzar a precisar las responsabilidades que asumirán las áreas bonaerenses antes y durante la llegada del Papa. La Provincia deberá intervenir en la seguridad exterior, la circulación por las rutas y accesos, la atención sanitaria, los puestos de hidratación, los traslados y la asistencia a las personas que permanezcan durante varias horas en Luján.

También deberán definirse corredores para ambulancias y vehículos de emergencia, espacios de estacionamiento, mecanismos de evacuación y zonas de ingreso y egreso. La planificación estará condicionada por la cantidad de asistentes y por las temperaturas que puedan registrarse en noviembre.

Colombo expresó su satisfacción por la visita apostólica y agradeció la predisposición del Ejecutivo bonaerense para trabajar junto con la Iglesia. A partir de esa definición, funcionarios provinciales comenzaron a vincularse con la Gerencia de Coordinación General del Episcopado, una de las áreas encargadas de organizar el viaje.

Nos reunimos con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV a nuestra provincia.



Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de… pic.twitter.com/yv0CSa4gg2 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2026

Qué está confirmado y qué permanece en evaluación

La Santa Sede confirmó que León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur entre el 6 y el 17 de noviembre. La gira incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

El Pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11. El comunicado oficial de la Nunciatura Apostólica confirmó tres destinos argentinos: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. La secuencia de trabajo prevé actividades en Buenos Aires el lunes 9, una escala en Córdoba el martes 10 y el cierre de su paso por el país en Luján el miércoles 11. Después partirá hacia Perú, última etapa de su recorrido sudamericano.

La visita a esas tres ciudades está confirmada, pero el Vaticano aclaró que el programa detallado será difundido más adelante. Por eso, los escenarios, horarios y formatos de las ceremonias todavía pueden sufrir modificaciones.

El papa León XIV a permanecerá en el país entre el 8 y el 11.

El principal desafío bonaerense se concentra en Luján. Las estimaciones preliminares difundidas por funcionarios provinciales oscilaron entre dos y cuatro millones de asistentes, aunque todavía no existe una proyección definitiva.

El operativo demandará la participación de los ministerios de Gobierno, Seguridad y Salud, la Jefatura de Asesores —que tiene bajo su órbita la Dirección Provincial de Cultos— y otros organismos encargados de infraestructura, transporte y asistencia social.

La circulación será uno de los puntos críticos. Luján recibe tránsito desde el Área Metropolitana, el interior bonaerense y otras provincias. El ingreso masivo de micros, autos particulares y peregrinos a pie obligará a establecer rutas alternativas y zonas de estacionamiento alejadas del área central.

La Provincia también deberá articular con el municipio que conduce Leonardo Boto, las fuerzas federales y los equipos de seguridad del Vaticano. La protección del Pontífice estará a cargo de distintos anillos, con responsabilidades distribuidas entre organismos nacionales, provinciales, municipales y eclesiásticos.

Buenos Aires fue incorporada a la mesa interjurisdiccional por la llegada del Papa.

De la exclusión inicial a la mesa con Nación

La reunión entre Kicillof y Colombo se produjo después de una controversia por la primera convocatoria realizada por el Gobierno nacional.

La mesa inicial encabezada por Karina Milei reunió a funcionarios nacionales, autoridades porteñas y representantes de la Iglesia. Buenos Aires y Córdoba quedaron afuera, pese a que ambas provincias forman parte del itinerario papal.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, hizo público el malestar y sostuvo que la ausencia provincial había sorprendido incluso a referentes eclesiásticos. El reclamo produjo un cambio en la organización y Buenos Aires fue incorporada al encuentro interjurisdiccional siguiente.

Bianco se sentó con representantes de la Casa Rosada, la Ciudad y Córdoba acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

El intercambio fue protocolar y permitió distribuir las primeras responsabilidades. Nación asumirá la coordinación general del viaje, pero Buenos Aires tendrá un papel central en el despliegue de Luján por tratarse de un evento desarrollado dentro de su territorio.

La visita también llegó a la Legislatura

La expectativa por el viaje de León XIV ya tuvo impacto en la Legislatura bonaerense. Representantes de distintos bloques impulsaron proyectos para declarar de interés su llegada y otorgarle reconocimientos provinciales.

El respaldo transversal quedó expuesto en la última sesión de la Cámara de Diputados. Peronistas, libertarios y legisladores del PRO coincidieron en homenajear a Francisco y celebrar la llegada de su sucesor, aunque el debate derivó en un fuerte cruce con el Frente de Izquierda por el papel histórico de la Iglesia.

La diputada Mónica Schlotthauer cuestionó el respaldo institucional a la Iglesia Católica, reclamó una separación efectiva entre Iglesia y Estado y pidió que no se destine “ni un peso” de fondos públicos a la visita de León XIV.

También vinculó a la institución con la persecución histórica de las mujeres, la oposición al aborto y el encubrimiento de abusos sexuales. Sus declaraciones provocaron las respuestas de Facundo Tignanelli y Nahuel Sotelo, dos legisladores ubicados en extremos políticos opuestos.

El jefe del bloque peronista recordó que el justicialismo se define como un movimiento “profundamente cristiano y humanista”. Además, comparó las expresiones de Schlotthauer con las descalificaciones que Javier Milei había dirigido contra Francisco antes de asumir la Presidencia.

Sotelo, identificado con Las Fuerzas del Cielo, calificó los dichos de la izquierda como “estupideces” y reivindicó el papel histórico de la Iglesia. También celebró que todos los bloques, con excepción del FIT, acompañaran las iniciativas sobre León XIV.