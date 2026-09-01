¿Cómo se prepara Buenos Aires para El Niño? El acuerdo con La Pampa y el nuevo mapa de lluvias

Katopodis y Kicillof supervisan avance de obras hídricas en Bragado.

El escenario climático que preocupa a la provincia de Buenos Aires dejó de estar planteado solamente en términos de probabilidad. El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó que las condiciones del sistema El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) ya son consistentes con una fase cálida y calculó una probabilidad cercana al 100% de que El Niño se mantenga durante el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2026.

La actualización llegó acompañada por otro dato que importa especialmente en territorio bonaerense. El pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre anticipa para la región central precipitaciones entre normales y superiores a las habituales, mientras sectores del sur de Buenos Aires aparecen entre las áreas con una señal más marcada hacia mayores acumulados. En materia térmica, el centro del país tendría mayor probabilidad de registrar temperaturas medias inferiores a las normales.

El pronóstico no significa que vaya a llover permanentemente ni permite anticipar inundaciones en localidades determinadas. Se trata de una tendencia para el conjunto del trimestre y no de una previsión de tormentas específicas. Pero adquiere otra dimensión cuando se superpone con un territorio que en varios sectores ya presenta elevada humedad y poca capacidad de absorción.

SMN.

El territorio bonaerense y una diferencia importante sobre el “Súper Niño”

Los relevamientos difundidos por el Gobierno provincial habían detectado una situación hídrica heterogénea, con buena disponibilidad de humedad en buena parte de Buenos Aires pero también sectores con saturación de suelos, especialmente vinculados con la cuenca del Salado. El noroeste y el centro fueron identificados entre las regiones que podrían quedar más expuestas ante lluvias superiores a los promedios históricos.

Con ese punto de partida, Axel Kicillof presentó el 26 de agosto un plan provincial de prevención y mitigación que comprende una inversión informada de más de $2,3 billones y una mesa interministerial destinada a sostener la coordinación con los 135 municipios. “Hace tiempo que venimos trabajando para reforzar la prevención ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte”, explicó entonces el gobernador.

La preocupación tampoco es exclusivamente provincial. El 21 de agosto, la Agencia Federal de Emergencias informó que reforzó junto al SMN el intercambio de información para el ENOS 2026/27. El trabajo incluye mapas de riesgo y análisis coordinados con el Instituto Nacional del Agua y la CONAE para anticipar escenarios y orientar la gestión de emergencias.

Kicillof y Ziliotto llevan la prevención a una cuenca compartida

En ese contexto, Kicillof viajó el lunes 31 de agosto a Santa Rosa y firmó con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un convenio de cooperación en gestión hídrica para El Niño 2026/27. Participaron también el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el secretario de Recursos Hídricos pampeano, José Gobbi.

El documento prevé proyectar obras entre ambas jurisdicciones, coordinar la administración del recurso hídrico y, particularmente, consolidar y compartir en tiempo real los registros hidrométricos y pluviométricos. También establece mecanismos de articulación para responder ante eventos extremos que puedan afectar simultáneamente a los dos territorios.

La bilateral se suma al trabajo del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP), donde participan Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Nación. Durante agosto avanzó allí la conformación de un esquema de alertas tempranas para anticipar posibles excesos hídricos. La planificación tiene especial relevancia sobre la cuenca del río Quinto, cuyo comportamiento puede repercutir aguas abajo sobre zonas productivas.

Kicillof y Ziliotto firmaron convenios para la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno El Niño.

“Frente a un fenómeno climático como el que nos espera con El Niño, la firma de estos convenios adquiere una importancia aún más fundamental: este no es el inicio, sino la ratificación institucional de un trabajo previo que venimos desarrollando entre ambas provincias”, sostuvo Kicillof durante el encuentro. Ziliotto planteó que las jurisdicciones “no podemos trabajar de manera aislada” y defendió una respuesta conjunta.

El reclamo por los fondos hídricos vuelve a cruzar a Nación

La preparación para los próximos meses también reactivó la discusión por el financiamiento de infraestructura. Katopodis volvió a reclamar al Gobierno de Javier Milei por $290.000 millones del Fondo Hídrico que, según sostiene la administración bonaerense, deberían estar destinados a las intervenciones que necesitan las provincias. La cifra y la caracterización sobre esos recursos corresponden al planteo realizado por el Ejecutivo provincial.

Vinimos a #LaPampa para avanzar con @Kicillofok y @ZiliottoSergio en un trabajo coordinado y en acciones conjuntas de prevención y respuesta ante los posibles efectos de El Niño.



Se viene un evento climático fuertemente pronosticado y anunciado. El Gobierno nacional tiene $290… pic.twitter.com/1P1Rp8UmSY — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 31, 2026

“Esos recursos que hoy están congelados deberían estar invertidos en las obras que las provincias necesitan”, afirmó el ministro bonaerense. El planteo se produce mientras la Provincia sostiene su propio esquema de intervenciones y reclama la continuidad de infraestructura estructural frente a inundaciones.

El convenio con La Pampa extendió además por otros 24 meses el acuerdo marco de colaboración que ambas provincias habían suscripto en 2024 y comprende otras áreas como salud, seguridad, conectividad y modernización. Para Gobbi, la lógica que atraviesa la coordinación hídrica parte de un dato elemental: “Los eventos climáticos no conocen límites administrativos y la mejor manera de aminorar posibles daños ante la llegada del Niño es hacerlo de forma planificada y comprometida entre ambas provincias”.