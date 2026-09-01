Siete comisiones, dos reformas clave y una agenda acumulada: qué se juega en el Senado bonaerense

Después de un año legislativo atravesado por demoras, internas y proyectos acumulados, el Senado bonaerense comenzará septiembre con siete reuniones de comisión distribuidas entre el martes y el jueves. La agenda incluye Salud Pública; Educación, Cultura, Ciencia y Técnica; Industria y Minería; Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad; Derechos Humanos y Garantías; Legislación General; y Niñez, Adolescencia y Familia.

La Comisión de Salud Pública abrirá la actividad del martes bajo la presidencia del senador de Fuerza Patria Pedro Borgini. El orden del día oficial incluye el proyecto que crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la iniciativa para conformar el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A.

El SIPBA busca articular hospitales provinciales y municipales, clínicas privadas, obras sociales, universidades y otros efectores bajo una estrategia sanitaria común. La propuesta no elimina la coexistencia de subsistemas, pero procura que compartan información, planificación, derivaciones y criterios de atención.

La empresa farmacéutica, en tanto, tendría mayoría accionaria estatal y podría producir, adquirir, distribuir y comercializar medicamentos, vacunas, insumos y tecnología médica.

El Gobierno provincial sostiene que ambas normas permitirán ordenar recursos, fortalecer la capacidad pública y responder al aumento de la demanda provocado por los recortes nacionales y el encarecimiento de la medicina privada.

La oposición comparte algunos objetivos generales, pero reclama precisiones sobre financiamiento, conducción, controles y relación con clínicas, municipios y obras sociales. También busca evitar que la creación de una sociedad anónima otorgue al Ejecutivo un margen excesivo para tomar decisiones fuera del control legislativo.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el debate sanitario llega atravesado por el recorte de medicamentos nacionales y una mayor presión sobre hospitales y distritos.

IOMA, un conflicto que rodea la discusión

Aunque el proyecto del SIPBA no constituye una reforma específica del IOMA, la crisis de la obra social provincial aparecerá inevitablemente como telón de fondo.

Prestadores, profesionales, afiliados y familiares vienen denunciando demoras en los pagos, interrupciones de servicios y dificultades para acceder a tratamientos. La conducción de IOMA niega un ajuste generalizado y atribuye parte de la tensión financiera a los amparos judiciales, el aumento de los costos sanitarios y el traslado de demanda desde otras coberturas.

La oposición ya intentó llevar el conflicto al recinto mediante pedidos de informes, declaraciones de emergencia y una interpelación a Homero Giles, pero no consiguió los votos necesarios para tratar esas iniciativas sin despacho.

Los bloques no oficialistas podrían aprovechar el paso de las reformas sanitarias por comisión para exigir nuevos datos sobre la relación entre el futuro sistema integrado, las obras sociales y los prestadores. Intendentes radicales también reclamaron respuestas por IOMA y por la reducción de programas nacionales de medicamentos.

Nicolás Kreplak en la Comisión de Salud del Senado.

Educación y violencia digital

La segunda reunión del martes será la de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica. El cuerpo viene trabajando sobre convivencia escolar, ciudadanía digital, uso de dispositivos y distintas problemáticas vinculadas con el sistema educativo.

Uno de los antecedentes inmediatos es el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, conocido como Ley Ema, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

El proyecto propone establecer herramientas para prevenir hostigamientos, difusión de contenidos íntimos, suplantaciones de identidad y otras formas de agresión mediante redes sociales o plataformas digitales.

La Cámara alta deberá definir ahora si toma ese expediente para completar su sanción. Antes de llegar al recinto, el texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y superar las diferencias que ya aparecieron entre los bloques durante su tratamiento en Diputados.

La comisión también tiene competencia sobre iniciativas relacionadas con bienestar estudiantil, patrimonio cultural, ciencia, tecnología y formación docente. Por el momento, la convocatoria no implica que todos esos temas sean despachados durante la misma jornada.

La Ley Ema obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

La industria vuelve al Senado en plena crisis

El martes cerrará con la Comisión de Industria y Minería, presidida por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas.

Su nueva reunión se produce en un contexto marcado por cierres de empresas, pérdida de puestos de trabajo, retroceso del mercado interno y crecimiento de las importaciones.

Durante su paso anterior por el cuerpo, la subsecretaria bonaerense Mariela Bembi presentó un diagnóstico sobre la actividad fabril y advirtió que la provincia concentra alrededor del 40% del valor agregado industrial y el 44% del empleo del sector en el país.

La funcionaria puso entonces el foco en la caída del trabajo registrado, el cierre de unidades productivas y la preocupación empresarial por las importaciones y el contrabando.

La agenda cobra mayor relevancia después del planteo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires para reducir progresivamente Ingresos Brutos hasta llevarlo a cero en la actividad manufacturera. ARBA reconoció la necesidad de discutir una reforma tributaria, pero condicionó una baja estructural al crecimiento económico y a una mejora en la recaudación mediante el combate contra la evasión.

La comisión no tiene facultades para modificar por sí sola la política económica nacional, pero puede impulsar regímenes productivos, beneficios fiscales y herramientas de apoyo provincial.

La dimensión del problema ya había quedado expuesta en un informe de este medio sobre cierres, despidos y plantas en crisis dentro del corazón productivo bonaerense.

El miércoles concentrará tres reuniones

La actividad más intensa se desarrollará el miércoles, cuando sesionen cuatro comisiones. La primera será Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad, presidida por la senadora de Hechos Natalia Quintana.

El cuerpo analizó recientemente una iniciativa de Fernanda Raverta para establecer un cupo laboral mínimo del 10% para mujeres en obras de construcción. El planteo busca intervenir sobre un sector históricamente masculinizado y generar mecanismos de capacitación e incorporación laboral.

La comisión también tiene bajo su órbita proyectos relacionados con accesibilidad, inclusión laboral, prestaciones y protección de derechos de las personas con discapacidad.

El área adquirió centralidad por los reclamos contra recortes nacionales y por las dificultades denunciadas ante IOMA. La discusión no se limita a reconocer nuevos derechos: cada propuesta debe definir quién financiará su implementación y qué organismo controlará su cumplimiento.







También se reunirá la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, encargada de intervenir sobre proyectos relacionados con libertades constitucionales, violencia institucional, memoria y acceso a la Justicia.

Uno de los debates que comenzó a tomar fuerza en la Legislatura es el rechazo al proyecto nacional de la senadora Carolina Losada, que propone endurecer las penas por falsa denuncia y falso testimonio.

Legisladoras bonaerenses, familiares de víctimas de femicidio y organizaciones feministas sostienen que la modificación podría desalentar las presentaciones por violencia de género y abuso sexual.

Aunque todavía no se informó si esas iniciativas integrarán el temario inmediato, el tema forma parte de la agenda que distintos bloques pretenden instalar dentro de la Cámara alta.

Germán Lago, presidente de la comisión de Legislación General.

La cuarta reunión del miércoles será la de Legislación General, presidida por el senador de Fuerza Patria Germán Lago. Se trata de uno de los cuerpos más importantes de la Cámara porque una gran cantidad de proyectos debe pasar por allí antes de llegar al recinto.

En su último encuentro, la comisión analizó expedientes sobre discapacidad, tecnología digital con perspectiva de género, actividad hípica, licencias laborales y declaraciones de interés.

Su volumen de trabajo convierte a Legislación General en una puerta decisiva, pero también en un embudo. Un proyecto puede conseguir aprobación en una comisión temática y quedar luego detenido durante meses si no obtiene despacho en esta instancia.

La acumulación es consecuencia de un año que comenzó con fuertes demoras. El armado de los cuerpos internos quedó atrapado en la disputa entre el kicillofismo, La Cámpora, el Frente Renovador y las bancadas opositoras.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Senado comenzó a ordenar cientos de expedientes después de meses de parálisis y negociaciones por el reparto de poder.

Niñez cerrará la semana

El jueves será el turno de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, que preside la senadora de Fuerza Patria Roxana López. El cuerpo interviene en iniciativas relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes, las políticas familiares, las personas mayores y determinados aspectos de discapacidad.

Entre las discusiones que atraviesan esta área aparecen la violencia digital, la exposición de menores en redes sociales, la regulación del uso de imágenes escolares y los dispositivos de prevención ante situaciones de abuso.

La Cámara de Diputados dio recientemente media sanción a proyectos vinculados con varias de esas problemáticas. El Senado tendrá ahora la posibilidad de continuar su tratamiento, aunque la convocatoria de la comisión no asegura todavía que obtengan despacho esta semana.