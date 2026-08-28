Talleres protegidos y Zona Fría: las definiciones de Andrés De Leo en la Legislatura

El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, celebró durante una sesión en la Legislatura bonaerense la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional 26.816, que establece el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.

“Es una enorme alegría que se esté sancionando esta adhesión a la ley de talleres protegidos”, expresó el legislador. Además, recordó que en 2016, cuando integraba el Senado provincial, presentó una iniciativa en el mismo sentido que no llegó a convertirse definitivamente en ley.

“Diez años han pasado para que se cristalice por ley y hay que reconocer al oficialismo y a todos los bloques que acompañan este proyecto”, afirmó De Leo.

El pedido de recursos para los talleres protegidos

El diputado destacó el trabajo que realizan estas instituciones y se refirió especialmente a la situación de Bahía Blanca, donde aseguró conocer las dificultades que atraviesan distintas organizaciones.

“Hay talleres protegidos que tienen décadas de trabajo y son reconocidos en sus localidades por su tarea y porque hacen productos de enorme calidad”, señaló.

De Leo sostuvo que la aplicación de la normativa deberá contar con el respaldo económico necesario para alcanzar a sus destinatarios. “Los beneficios que otorga la ley tienen que ir acompañados de recursos que lleguen a los integrantes de los talleres protegidos reconocidos por la Provincia”, planteó.

También consideró que todavía existe una deuda en materia de inclusión laboral. En ese sentido, reclamó avanzar en la incorporación definitiva de trabajadores con discapacidad a tareas comunes y ordinarias, tras remarcar que las experiencias desarrolladas hasta el momento fueron “altamente exitosas”.

“El Estado tiene que asumir esa responsabilidad”, enfatizó.

Durante su intervención, De Leo recordó además que su bloque presentó un proyecto para establecer obligatoriamente en la provincia de Buenos Aires la detección temprana de los trastornos del espectro autista. Según afirmó, se trata de “una deuda que el Estado tiene que abordar de forma integral”.

Rechazo a la eliminación de la Zona Fría

En otro tramo de la sesión, el legislador renovó sus cuestionamientos a la posible eliminación del régimen de Zona Fría para una amplia porción del territorio bonaerense.

“Quiero expresar mi preocupación y rechazo a la intención de eliminar la Zona Fría para una amplísima zona de la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

De Leo sostuvo que los estudios bioambientales respaldan la inclusión de diferentes localidades bonaerenses dentro del régimen. Si bien se mostró dispuesto a revisar algunos criterios utilizados para su ampliación, advirtió que la eliminación del beneficio no contaría con fundamentos técnicos y científicos suficientes.

También rechazó que el régimen genere un déficit para el Estado nacional y expresó su temor de que los recursos involucrados sean destinados a otros fondos para financiar compromisos del Gobierno nacional.

“Hay que hacer retoques y estamos abiertos, pero la eliminación de la Zona Fría es un perjuicio para un sector de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.