Boca no tendrá respiro: la nueva seguidilla que preocupa a Arruabarrena

Luego de una exigente secuencia de 11 partidos en 36 días, Boca tuvo este lunes una jornada de descanso. El empate 1-1 ante Racing marcó el cierre de ese tramo, pero no el final de las complicaciones para Rodolfo Arruabarrena: el equipo volverá a encontrarse con un calendario cargado y deberá resolver varias situaciones físicas.

El Xeneize disputará siete encuentros en menos de un mes, repartidos entre el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. La nueva seguidilla comenzará este viernes 28 de agosto frente a Lanús en la Bombonera y se extenderá hasta el partido contra San Lorenzo, previsto para el fin de semana del 21 de septiembre.

La acumulación de compromisos obligará al entrenador a administrar las cargas y evaluar alternativas en un plantel que presenta lesionados, futbolistas entre algodones y otros que están cerca de regresar.

El exigente calendario que deberá afrontar Boca

Después de recibir a Lanús, Boca viajará a Córdoba para enfrentar a Vélez el miércoles 2 de septiembre, por los octavos de final de la Copa Argentina. Apenas cuatro días más tarde visitará a Gimnasia de Mendoza por el Clausura.

El siguiente desafío será la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo. El encuentro de ida está previsto para el 9 de septiembre en la Bombonera, mientras que la revancha se disputará el 16 en el Morumbí.

Entre ambos compromisos internacionales, el equipo de Arruabarrena recibirá a Central Córdoba durante el fin de semana del 13 de septiembre. La seguidilla terminará una semana después ante San Lorenzo.

De esta manera, Boca deberá responder en tres competencias diferentes y atravesará uno de los tramos más exigentes de su calendario.

Ayrton Costa, afuera por aproximadamente tres semanas

El empate frente a Racing dejó dos nuevas preocupaciones físicas. Los estudios confirmaron que Ayrton Costa sufrió un desgarro en el isquiotibial y que, además, arrastra una pubalgia. El defensor permanecerá aproximadamente tres semanas fuera de las canchas.

Costa no estará disponible contra Lanús, Vélez ni Gimnasia de Mendoza. En principio, tampoco llegaría al partido de ida frente a San Pablo por los cuartos de final de la Sudamericana.

Su ausencia se suma a la de Marco Pellegrino, quien continúa recuperándose de un desgarro en la pierna izquierda y tampoco llegaría al encuentro del viernes.

El panorama es diferente para Lautaro Di Lollo. El defensor evolucionó de la inflamación en el pubis y cuenta con posibilidades de reaparecer ante Lanús.

Alivio por Milton Delgado

La situación de Milton Delgado generó preocupación cuando el mediocampista salió en camilla frente a Racing. Sin embargo, los estudios determinaron que solamente presenta una contractura en el isquiotibial.

Arruabarrena seguirá su evolución desde este martes. Si responde favorablemente, podría quedar a disposición para el próximo compromiso en la Bombonera.

También hay expectativas por Leandro Paredes y Leandro Lozano, quienes avanzaron en la recuperación de sus respectivas molestias y podrían volver a trabajar con normalidad.

Paredes dejó atrás la inflamación en el isquiotibial que le impidió disputar los últimos dos partidos. La intención es que pueda regresar frente a Lanús. Lozano, por su parte, transita la última etapa de recuperación de una distensión en el semimembranoso izquierdo.

Boca retomará este martes los entrenamientos en Boca Predio. Arruabarrena tendrá pocos días para preparar el próximo encuentro y comenzar a gestionar un plantel que deberá afrontar siete partidos en menos de 30 días.