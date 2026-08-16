Semana copera clave: siete equipos argentinos afrontan los octavos de Libertadores y Sudamericana

Todo listo para la Libertadores y la Sudamericana.

El fútbol argentino tendrá una semana de fuerte protagonismo continental. Entre el martes 18 y el jueves 20 de agosto, Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Platense, Rosario Central, Boca, Tigre y River saldrán a escena por los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aunque con escenarios muy diferentes.

En la Libertadores, cuatro representantes argentinos llegan con sus series completamente abiertas. Independiente Rivadavia, Estudiantes, Platense y Rosario Central empataron sus encuentros de ida, en una instancia marcada por una particularidad histórica: los siete partidos disputados hasta ahora por los octavos terminaron igualados, algo inédito en la competencia.

La Sudamericana presenta otro panorama. Boca viajará a Paraguay con una ventaja de dos goles, Tigre deberá revertir una derrota como local y River recién disputará el primer capítulo de su eliminatoria ante Independiente Santa Fe, luego de la reprogramación del encuentro previsto originalmente en Colombia.

Martes: Independiente Rivadavia, Boca y Estudiantes

La actividad argentina comenzará el martes 18 a las 19 con dos partidos simultáneos.

Por la Libertadores, Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense después del 0-0 conseguido en el Maracaná. El conjunto mendocino quedó en una situación distinta a la de los otros representantes argentinos: fue el único de los cuatro que jugó la ida como visitante y ahora tendrá la posibilidad de definir la clasificación en Argentina. Andrés Rojas será el árbitro principal.

A la misma hora, por la Sudamericana, Boca visitará a Recoleta en Asunción. El Xeneize llega con la ventaja más importante entre los equipos argentinos después del 3-1 obtenido en el primer encuentro. El uruguayo Andrés Matonte estará a cargo del arbitraje.

La jornada continuará a las 21.30, cuando Estudiantes visite a Universidad Católica de Chile. El Pincha había comenzado ganando en La Plata, pero el conjunto chileno alcanzó el 1-1 en el tramo final y dejó la eliminatoria sin dueño. Wilmar Roldán fue designado para dirigir la revancha.

Cuadro Octavos Sudamericana.

Miércoles: Platense, Tigre y el estreno de River

El miércoles 19 habrá otros tres compromisos con presencia argentina.

Platense enfrentará a Coquimbo Unido desde las 19 en Chile por la Libertadores. El Calamar también estuvo cerca de llegar con ventaja: ganaba 1-0, desperdició un penal y recibió el empate en tiempo agregado. La revancha será arbitrada por Roberto Pérez.

A las 21.30, Tigre tendrá una misión más exigente en Montevideo. El Matador visitará a Montevideo City Torque luego de caer 1-0 como local en la ida, por lo que necesitará revertir la serie para continuar en la Sudamericana. Guillermo Guerrero será el juez del encuentro.

También a las 21.30, River visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá, pero en su caso no habrá definición: se disputará el encuentro de ida de una serie cuyo calendario debió modificarse. La revancha quedó programada para el miércoles 26 de agosto en el Monumental. Jesús Valenzuela dirigirá el primer duelo.

Rosario Central cerrará la semana argentina en la Libertadores

El último representante nacional en salir a la cancha será Rosario Central, que el jueves 20, desde las 21.30, visitará a Corinthians en Brasil. El encuentro de ida terminó 0-0 en Arroyito, por lo que el Canalla deberá buscar la clasificación como visitante. Alexis Herrera será el árbitro principal.

La definición también puede modificar fuertemente el mapa argentino del torneo. El cuadro estableció que el ganador de Estudiantes-Universidad Católica enfrentará al vencedor de Rosario Central-Corinthians, mientras que el ganador de Platense-Coquimbo Unido chocará con quien avance entre Independiente Rivadavia y Fluminense. Si los cuatro representantes nacionales superaran sus series, habría dos cruces íntegramente argentinos en los cuartos de final.

La semana dejará, entonces, realidades bien diferentes: cuatro eliminatorias de Libertadores que parten prácticamente desde cero, Boca defendiendo una ventaja importante, Tigre obligado a cambiar su serie y River iniciando más tarde que el resto su camino en los octavos. Entre martes y jueves, buena parte del futuro argentino en las dos competencias continentales quedará en juego.

Árbitros para la vuelta de los Octavos de Final.

AGENDA DE LOS EQUIPOS ARGENTINOS

Martes 18 de agosto

19.00 — Independiente Rivadavia vs. Fluminense — Libertadores — ida: 0-0.

19.00 — Recoleta vs. Boca — Sudamericana — ida: Boca 3-1.

21.30 — Universidad Católica vs. Estudiantes — Libertadores — ida: 1-1.

Miércoles 19 de agosto

19.00 — Coquimbo Unido vs. Platense — Libertadores — ida: 1-1.

21.30 — Montevideo City Torque vs. Tigre — Sudamericana — ida: City Torque 1-0.

21.30 — Independiente Santa Fe vs. River — Sudamericana — partido de ida.

Jueves 20 de agosto