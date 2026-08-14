Franco Colapinto recibió una señal clave sobre su futuro en Alpine para 2027

Franco Colapinto recibió una señal alentadora sobre su futuro en Alpine a pocos días del regreso de la Fórmula 1. El crecimiento mostrado por el piloto argentino durante la temporada habría fortalecido su posición dentro de la escudería y reducido las dudas en torno a su continuidad a largo plazo.

Colapinto junto a Briatore

La máxima categoría volverá a la actividad con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort entre el 21 y el 23 de agosto. Allí, Colapinto afrontará el comienzo de la segunda parte de una temporada en la que logró afirmarse dentro de la zona media.

El periodista Filip Cleeren, de Motorsport, destacó la evolución del argentino de 23 años y consideró que tanto Colapinto como Pierre Gasly tuvieron un papel importante durante el campeonato.

“Colapinto también ganó confianza, lo que lo ha convertido en una presencia más estable en la zona media y ha aliviado las dudas sobre su futuro a largo plazo”, señaló Cleeren al analizar el presente del piloto.

El crecimiento de Colapinto durante la temporada

De acuerdo con el material aportado, Colapinto acumula 19 puntos después de las primeras 11 carreras y se ubica en el duodécimo puesto del campeonato.

Su mejor actuación del año llegó en Canadá, donde terminó sexto. Además, logró completar todos los Grandes Premios disputados y en distintos momentos consiguió ubicarse por delante de su compañero Gasly.

La regularidad aparece así como uno de los principales argumentos a favor del argentino. Más allá de los resultados puntuales, su evolución durante la temporada habría permitido que Alpine despejara parte de las incógnitas que existían sobre su futuro.

El escenario cobra especial importancia debido a que su contrato con la escudería finaliza al término de la temporada.

Cuándo podría definirse la continuidad de Colapinto

Alpine había anticipado que evaluaría la situación del argentino antes del receso de verano europeo. Ahora, las versiones sobre una continuidad comienzan a ganar fuerza.

Según informó el periodista argentino Darío Coronel, la decisión estaría prácticamente tomada y Colapinto continuaría como piloto titular de Alpine en 2027. El anuncio oficial podría producirse después del Gran Premio de Países Bajos.

El rendimiento mostrado durante el año habría resultado determinante para inclinar la evaluación a su favor.

“Cumplió con todo lo que le pidieron: completó las carreras, cuidó el auto, sumó puntos, tuvo sus mejores resultados en la máxima categoría”, explicó Coronel.

Por el momento, sin embargo, Colapinto mantiene la cautela frente a las versiones sobre su futuro.

Antes del receso, cuando fue consultado sobre los rumores alrededor de su continuidad, el argentino evitó dar precisiones y aseguró que su prioridad estaba puesta en manejar y mejorar el rendimiento del auto.

“Creo que ustedes saben más que yo, con todos los rumores. No sé ni un cuarto de lo que ustedes saben”, respondió entre risas.

Con el regreso de la Fórmula 1 cada vez más cerca, Zandvoort aparece como la próxima prueba deportiva para Colapinto y, al mismo tiempo, como una fecha clave en torno a su futuro. Si las versiones se confirman, la continuidad del argentino en Alpine para 2027 podría quedar definida en las semanas siguientes al Gran Premio de Países Bajos.