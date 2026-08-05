Colapinto sorprendió en la primera mitad de la F1 y entró al top 10

Franco Colapinto sorprendió en la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y se ubicó entre los diez pilotos mejor evaluados por el Power Rankings oficial de la categoría.

El argentino, que compite para Alpine, obtuvo un promedio de 7 puntos sobre 10 y finalizó décimo en la clasificación, con la misma calificación que Isack Hadjar, piloto de Red Bull.

El reconocimiento llegó después de las primeras once fechas del campeonato, en las que Colapinto mostró una evolución sostenida y terminó seis carreras dentro de la zona de puntos.

Cómo se elabora el ranking de la Fórmula 1

El Power Rankings busca medir el rendimiento individual de los pilotos, sin considerar las diferencias de potencial entre los monoplazas.

Después de cada Gran Premio, un panel integrado por cinco especialistas asigna una calificación a cada competidor por su desempeño durante todo el fin de semana, incluida la clasificación.

Las notas otorgadas por los jueces se promedian para determinar el puntaje de cada carrera. Luego, esas evaluaciones se acumulan para establecer la tabla general de la temporada.

Con once fechas disputadas antes del receso, la Fórmula 1 presentó su balance de la primera mitad del campeonato.

Colapinto se metió entre los diez mejores

Kimi Antonelli encabezó el ranking con un promedio de 8,9 puntos. El piloto italiano de Mercedes también llegó al receso como líder del Campeonato Mundial de Conductores, con 219 unidades.

Lewis Hamilton, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull, compartieron el segundo lugar con una calificación de 8 puntos.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, y Liam Lawson, de Racing Bulls, aparecieron empatados con 7,6. Detrás quedaron Arvid Lindblad, Lando Norris y Charles Leclerc, todos con 7,5.

Hadjar y Colapinto, con un promedio de 7 puntos, completaron los diez primeros puestos del listado.

La ubicación del argentino tuvo especial relevancia por las dudas que habían rodeado su rendimiento al comienzo del campeonato. Colapinto sumó puntos en seis de las once carreras y llegó al receso con 19 unidades.

Sus mejores resultados fueron el sexto puesto obtenido en Canadá y el séptimo lugar conseguido en Miami. También ingresó en la zona de puntos en China, España, Gran Bretaña y Bélgica.

Con esa producción, el piloto pilarense se encuentra duodécimo en el Campeonato Mundial de Conductores. Gasly ocupa el décimo lugar con 42 puntos.

La evolución que destacó la Fórmula 1

El análisis incluido en el material oficial señaló que Colapinto mejoró notablemente su consistencia durante su primera temporada completa con Alpine.

La valoración también destacó que sus seis resultados dentro de la zona de puntos ayudaron a la escudería francesa a mantenerse en la pelea del Campeonato Mundial de Constructores.

Alpine llegó al receso en el sexto puesto, con 61 unidades, detrás de Racing Bulls, que suma 66.

El informe consideró además que, si el argentino mantiene su nivel y consigue acercarse al rendimiento de Gasly, podría fortalecer sus posibilidades de continuar en el equipo durante otra temporada.

El Gran Premio de Hungría fue uno de sus fines de semana menos destacados. Colapinto terminó decimoquinto y recibió una calificación de 5 puntos sobre 10, resultado que redujo ligeramente su promedio, aunque no lo desplazó del top 10.

La temporada se retomará el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Alpine buscará sostener la producción de su dupla de pilotos y defender su posición en el Campeonato de Constructores.