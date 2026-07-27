Lionel Scaloni publicó su primer mensaje después de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. A una semana del partido decisivo, el entrenador compartió una extensa carta en sus redes sociales en la que reflejó las emociones atravesadas durante los últimos días, destacó el esfuerzo del plantel y agradeció el acompañamiento de los hinchas.

El director técnico reconoció que la semana posterior a la final estuvo marcada por sensaciones contrapuestas: tristeza y alegría, angustia y tranquilidad, llanto y sonrisas. Aunque admitió que no suele utilizar las redes sociales, eligió ese medio para dirigirse directamente a los argentinos.

“Lo siento por no haberles podido traer otra Copa”, expresó Scaloni en uno de los tramos más emotivos de la publicación. El entrenador lamentó no haber podido ofrecerle al país una nueva alegría, pero pidió que el recorrido del equipo no fuera evaluado únicamente por el resultado de la final.

El “verdadero trofeo” que dejó el Mundial

Scaloni puso el foco en los valores que, según remarcó, intentó transmitir el plantel durante toda la competencia. Habló del esfuerzo, las ganas, la voluntad de seguir adelante y la capacidad de mantenerse de pie incluso cuando el escenario se volvía adverso.

También reveló que definía a sus jugadores como “mis guerreros” cuando conversaba con su esposa sobre el equipo. Para el entrenador, la entrega del grupo y su determinación para no bajar los brazos constituyeron el principal legado de la participación argentina.

En otro pasaje del mensaje, se refirió a las críticas recibidas durante el torneo. Scaloni aludió a los “baldazos de agua fría” provenientes de personas que, según sostuvo, no conocen al grupo desde adentro.

El entrenador aseguró que la resistencia ante esos cuestionamientos, junto con el esfuerzo realizado cuando las fuerzas comenzaban a agotarse, representa “el verdadero trofeo” conseguido por el equipo. De esa manera, reivindicó el camino de la Selección pese a no haber podido defender el título obtenido en Qatar 2022.

El agradecimiento de Scaloni

El técnico agradeció a los integrantes del cuerpo técnico, los futbolistas y el personal de la Asociación del Fútbol Argentino. También destacó especialmente a quienes trabajan de manera silenciosa para garantizar las condiciones necesarias durante las concentraciones y competencias.

El reconocimiento se extendió a los hinchas que acompañaron al equipo durante el Mundial y que, después de la derrota, le hicieron llegar numerosas muestras de afecto.

Una de las manifestaciones más importantes se produjo en Pujato, la localidad santafesina en la que nació Scaloni. Cientos de personas se acercaron durante los últimos días hasta la casa de su familia para saludarlo, pedirle fotografías y entregarle regalos.

El entrenador cerró su carta con una frase dedicada al vínculo afectivo con el país: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.

Sin definiciones sobre su continuidad

Scaloni no hizo ninguna referencia directa a su futuro al frente de la Selección. Su contrato con la AFA finaliza en diciembre y, después del partido ante España, evitó confirmar qué ocurrirá una vez cumplido ese plazo.

El entrenador sostuvo entonces que pensaba respetar el vínculo vigente, pero consideró natural que todos los integrantes del proceso evaluaran su situación después de una competencia de la magnitud de un Mundial.

La AFA pretende avanzar con una renovación hasta 2030, aunque por el momento no existe una confirmación oficial. Mientras esa definición permanece abierta, Scaloni eligió que su primer mensaje posterior a la final estuviera concentrado en sus jugadores, el recorrido realizado y el agradecimiento a los argentinos.