Mercado de pases 2026: el mapa de refuerzos y salidas de la Liga Profesional

La llegada de estrellas, los regresos y las apuestas fuertes anticipan una pelea renovada.

Mientras la atención mundial estaba puesta en la Copa del Mundo, el fútbol argentino aprovechó el receso para acelerar movimientos que pueden marcar el rumbo del segundo semestre. La ventana de pases dejó inversiones millonarias, regresos esperados, figuras internacionales y una renovación profunda en varios planteles de Primera División.

Con el Mundial 2026 ya terminado, los 30 equipos de la máxima categoría iniciaron el Clausura con planteles modificados y objetivos renovados.

El mercado no solo estuvo marcado por las llegadas de futbolistas. También hubo una fuerte renovación en los bancos de suplentes: Rodolfo Arruabarrena asumió como entrenador de Boca, Juan Pablo Vojvoda inició su ciclo en Racing, Néstor Gorosito se convirtió en técnico de San Lorenzo, Jorge Sampaoli tomó las riendas de Talleres y Damián Ayude comenzó una nueva etapa en Barracas Central.

River y Boca protagonizaron la inversión más fuerte

Como ocurre habitualmente, los dos clubes más grandes del país fueron los principales actores del mercado. River decidió apostar fuerte para reconstruir su plantel y realizó una de las inversiones más importantes de los últimos años.

La dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo avanzó por nombres de peso y sumó a Nicolás Otamendi, campeón del mundo con la Selección Argentina, como una de las incorporaciones más relevantes. Además, llegaron los uruguayos Mauro Arambarri, proveniente de Getafe, y Giovanni González, que arribó desde Krasnodar.

Pero el impacto mayor estuvo en los regresos. Lucas Beltrán volvió desde Fiorentina a préstamo con obligación de compra, mientras que Rafael Santos Borré regresó después de su paso por Europa y Brasil. El delantero colombiano dejó una huella importante durante el ciclo de Marcelo Gallardo, especialmente por su protagonismo en la Copa Libertadores 2018.

A esa lista se sumó Ángel Correa. River cerró un acuerdo con Tigres de México por el delantero surgido en San Lorenzo y con pasado en Atlético de Madrid. La operación alcanzó los US$ 15 millones y convirtió al futbolista en una de las compras más importantes de la historia del club.

En total, River desembolsó cerca de US$ 50 millones para reforzar un plantel que también sufrió una importante renovación. Franco Armani, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Matías Viña y Juan Fernando Quintero fueron algunos de los nombres que dejaron la institución.

Ángel Correa y el 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/bEUsdUoIUP — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Boca apostó por experiencia y nombres conocidos

En la vereda de enfrente, Boca también movió piezas importantes. El regreso de Sebastián Villa fue la operación más resonante: la dirigencia adquirió su pase desde Independiente Rivadavia por una cifra cercana a los US$ 7 millones para concretar su segundo ciclo en el club.

Además, el equipo de La Ribera incorporó al arquero colombiano Álvaro Montero, integrante del plantel de su selección en el Mundial, por una suma cercana a los US$ 4 millones. También llegó Leandro Lozano desde Argentinos Juniors para reforzar el lateral derecho, una de las posiciones que el cuerpo técnico consideraba prioritarias.

Entre esas tres operaciones, Boca invirtió alrededor de US$ 16 millones y todavía mantiene abierta la búsqueda de un centrodelantero. Luciano Gondou y David Romero aparecen entre las alternativas analizadas.

En paralelo, el plantel tuvo salidas importantes. Edinson Cavani, Ander Herrera, Nicolás Orsini y Agustín Martegani dejaron la institución, mientras otros jugadores perdieron protagonismo dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Sebastián Villa volvió a Boca.

Los otros grandes también movieron sus piezas

Racing inició una nueva etapa con Juan Pablo Vojvoda como entrenador tras la salida de Gustavo Costas. La Academia mantuvo una base del plantel y sumó futbolistas con experiencia como Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Alfonso Espino y Lautaro Díaz.

El club de Avellaneda también tuvo movimientos relevantes en materia de salidas: Gabriel Rojas y Franco Pardo fueron transferidos por una cifra cercana a los US$ 8 millones, mientras Bruno Zuculini dejó el equipo.

En Independiente, una de las noticias más celebradas por los hinchas fue el regreso de Maximiliano Meza. El mediocampista, campeón de la Copa Sudamericana 2017 con el Rojo, dejó River para volver al club donde alcanzó una de sus mejores versiones.

Además, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros sumó al arquero uruguayo Santiago Mele mediante un préstamo con opción de compra y sigue atento a la posibilidad de incorporar a Esequiel Barco.

San Lorenzo, en cambio, afrontó un mercado condicionado por su situación económica. Luego de levantar inhibiciones, el club pudo avanzar con incorporaciones y confirmó la llegada de Juan Pablo Álvarez. También intentará retener a Orlando Gill, una de las figuras paraguayas del Mundial, pese al interés desde el exterior.

Los movimientos que sacudieron al resto de Primera

Más allá de River y Boca, varios clubes aprovecharon la ventana para sumar futbolistas con recorrido internacional.

Talleres, bajo la conducción de Jorge Sampaoli, incorporó a Federico Fattori y Román Riquelme desde Argentinos Juniors, además de Valentín Fascendini desde Unión. El conjunto cordobés busca competir en varios frentes con un plantel renovado.

Rosario Central sumó a Franco Cervi, quien regresó al fútbol argentino después de casi una década entre Benfica y Celta de Vigo. El mediocampista volvió para liderar un equipo que también incorporó a Axel Werner y Tomás Badaloni.

Newell's reforzó su defensa con Lautaro Gianetti, proveniente del fútbol turco, además de Franco Escobar, Alan Soñora y Agustín García Basso. En tanto, Gimnasia incorporó a Lucas Janson, quien llegó a préstamo desde Boca.

También hubo movimientos importantes en otros equipos: Andrés Chávez y Nicolás Gaitán llegaron a Aldosivi, Jonathan Herrera reforzó a Sarmiento después de su paso por Deportivo Riestra, Ignacio Malcorra inició una nueva etapa en Unión y Alexis Canelo se convirtió en incorporación de Atlético Tucumán.