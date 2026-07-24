Otermín destacó obras hídricas en Llavallol y pidió una nueva ley de seguridad

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, informó el avance de nuevas obras de pavimentación e infraestructura hídrica en Llavallol y, en paralelo, se pronunció a favor de una reforma de la Ley de Seguridad Pública de la provincia de Buenos Aires.

Por un lado, el Municipio avanza con la reconstrucción de más de 2.300 metros cuadrados de pavimento de hormigón, la recuperación de veredas y la instalación de nuevas cañerías, sumideros y cámaras de inspección.

Por otro, Otermín participó de un encuentro en Almirante Brown junto con intendentes de la zona sur del conurbano y autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense para debatir un nuevo marco normativo.

Más de 2.300 metros cuadrados de pavimento en Llavallol

“Estamos reconstruyendo más de 2.300 metros cuadrados de pavimento de hormigón y recuperando cada vereda que intervenimos, con nuevas cañerías, sumideros y cámaras de inspección para una respuesta integral”, explicó Otermín.

El jefe comunal señaló que se trata de obras hídricas fundamentales ejecutadas de manera conjunta por el Gobierno de la Comunidad y la Provincia de Buenos Aires.

Las intervenciones apuntan a mejorar el estado de las calles, facilitar el escurrimiento del agua y brindar una solución integral en distintos sectores de Llavallol.

Las calles alcanzadas por los trabajos

Las tareas se desarrollan sobre Tupac Amaru y Melber, hasta José Hernández; Doyhenard, entre Cuyo y 1° de Marzo; y Melber, entre Sarratea y Doyhenard.

También se realizan intervenciones sobre Wright, Luján, Viera y Melber, hasta la calle Frías.

Otermín agradeció a las familias de esos sectores por impulsar y acompañar los trabajos.

“Queremos que Lomas esté en buenas condiciones y para eso es esencial que además de la inversión, la comunidad en su conjunto se involucre en el cuidado de nuestra casa común”, expresó.

Pavimento, veredas y obras hídricas

La intervención no se limita a la reconstrucción de la calzada.

El proyecto también contempla la recuperación de cada vereda afectada por las obras, la renovación de cañerías y la incorporación de nuevos sumideros y cámaras de inspección.

De esta manera, el Municipio busca mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de drenaje en la zona.

Las tareas forman parte de las denominadas Obras de la Comunidad, impulsadas mediante la articulación entre el gobierno local, la Provincia y los vecinos.

Otermín respaldó una nueva Ley de Seguridad Pública

En otro eje de su agenda, el intendente apoyó la sanción de una nueva Ley de Seguridad Pública para la provincia de Buenos Aires.

Otermín retomó la posición expresada por el gobernador Axel Kicillof y consideró necesario actualizar la normativa para incorporar nuevas herramientas tecnológicas.

“Como ya lo ha expresado nuestro gobernador Axel Kicillof, es importante la sanción de una nueva Ley de Seguridad Pública en la Provincia que incorpore el uso de nuevas tecnologías, el procesamiento de datos masivos y el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del delito y el castigo a quienes delinquen”, sostuvo.

Reunión con intendentes y autoridades provinciales

El jefe comunal participó de un encuentro en Almirante Brown con intendentes de la zona sur del Gran Buenos Aires y autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, conducido por Javier Alonso.

La reunión fue articulada por el diputado Mariano Cascallares y tuvo como objetivo comenzar a delinear un nuevo marco legal en materia de seguridad.

Según explicó Otermín, la futura normativa debería reconocer el esfuerzo que realizan los municipios para acompañar a las fuerzas de seguridad.

Financiamiento y nuevas herramientas para los municipios

El intendente también planteó la necesidad de garantizar el financiamiento de los recursos tecnológicos y operativos necesarios para mejorar la prevención.

La iniciativa apunta a incorporar el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial para fortalecer la lucha contra el delito.

Al mismo tiempo, busca contemplar el rol que actualmente cumplen los gobiernos locales en el sostenimiento de cámaras, centros de monitoreo, móviles y otras herramientas destinadas a la seguridad.

Otermín sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un sistema que brinde mayor tranquilidad a la comunidad y permita una coordinación más eficiente entre la Provincia y los municipios.