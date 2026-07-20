Otermín llamó a seguir siendo humanos en la era de los algoritmos

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, participó de la convocatoria de la Pastoral Social en el Cottolengo Don Orione de Claypole.
Municipales20 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

"Participamos de la convocatoria de la Pastoral Social en el Cottolengo Don Orione de Claypole, convocados por Monseñor Jorge Lugones. Allí compartimos un espacio de reflexión junto a obispos, sacerdotes, el gobernador Axel Kicillof, intendentes y referentes sociales de toda la Provincia", contó en sus redes sociales el alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Otermín

En ese sentido, dijo "Por la senda que nos marcó Francisco, el Papa León XIV nos convoca hoy a seguir siendo humanos en la era de los algoritmos, identificando nuevos caminos para el bien común y contraponiendo a la cultura del descarte la Comunidad Organizada que abraza".

EcharrenEcharren: "El futuro se gobierna desde los municipios"

Según consideró: "La verdadera soberanía y la unidad nacional en este siglo se defienden garantizando que el acceso al conocimiento sea un piso de dignidad común y no un privilegio de consumo".

Bajo el lema "De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", el espacio de diálogo e intercambio reunió a obispos de diócesis bonaerenses, intendentes de diferentes partidos, representantes sindicales, empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, y legisladores nacionales para abordar ejes tales como: la dignidad humana en el centro de la innovación tecnológica; las brechas digitales y las nuevas desigualdades; salud mental, fragmentación social y el valor de la solidaridad; la polarización y la cultura del encuentro; entre otros.

¿Cree que la baja de la inflación se siente en la economía cotidiana?

Si

No

No sabe / No contesta

Te puede interesar
Passaglia destacó obras de pavimento

Passaglia: "Ya llevamos pavimentados 87 barrios"

Andrés Montero
Municipales20 de julio de 2026
El intendente recorrió el tramo comprendido entre España y Pellegrini, que ya fue renovado. Destacó que la obra permitirá mejorar la circulación del transporte público y afirmó que el Municipio lleva pavimentados 87 barrios.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL