Otermín llamó a seguir siendo humanos en la era de los algoritmos

"Participamos de la convocatoria de la Pastoral Social en el Cottolengo Don Orione de Claypole, convocados por Monseñor Jorge Lugones. Allí compartimos un espacio de reflexión junto a obispos, sacerdotes, el gobernador Axel Kicillof, intendentes y referentes sociales de toda la Provincia", contó en sus redes sociales el alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En ese sentido, dijo "Por la senda que nos marcó Francisco, el Papa León XIV nos convoca hoy a seguir siendo humanos en la era de los algoritmos, identificando nuevos caminos para el bien común y contraponiendo a la cultura del descarte la Comunidad Organizada que abraza".

Según consideró: "La verdadera soberanía y la unidad nacional en este siglo se defienden garantizando que el acceso al conocimiento sea un piso de dignidad común y no un privilegio de consumo".

Bajo el lema "De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", el espacio de diálogo e intercambio reunió a obispos de diócesis bonaerenses, intendentes de diferentes partidos, representantes sindicales, empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, y legisladores nacionales para abordar ejes tales como: la dignidad humana en el centro de la innovación tecnológica; las brechas digitales y las nuevas desigualdades; salud mental, fragmentación social y el valor de la solidaridad; la polarización y la cultura del encuentro; entre otros.