Rojas refuerza su infraestructura vial con obras en dos accesos importantes

El Municipio de Rojas avanza con distintas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y el escurrimiento del agua de lluvia en sectores importantes de la ciudad.

Por un lado, ya se realizaron los primeros metros de cordón cuneta sobre la avenida Pellegrini. Al mismo tiempo, la cuadrilla municipal continúa con las tareas de reparación en la avenida 25 de Mayo, uno de los principales accesos de Rojas.

Primeros trabajos sobre avenida Pellegrini

La ejecución del nuevo cordón cuneta se desarrollará sobre un tramo de avenida Pellegrini comprendido entre Carrasco y la Ruta Provincial 31.

La obra permitirá optimizar el escurrimiento del agua de lluvia, brindar mayor seguridad y mejorar las condiciones de circulación en este sector de la ciudad.

Los trabajos se llevan adelante de manera conjunta entre el Municipio y Clyfer, que tiene a su cargo la provisión de los materiales y la mano de obra necesaria para realizar la intervención.

Desde el Ejecutivo local agradecieron la comprensión de los vecinos ante las molestias que puedan generarse mientras se desarrollan las tareas.

Reparaciones en la avenida 25 de Mayo

En paralelo, la cuadrilla municipal continúa con los trabajos de reparación de cordones cuneta sobre la avenida 25 de Mayo.

Estas tareas son ejecutadas con fondos municipales y tienen como objetivo mejorar la infraestructura de la arteria, facilitar el escurrimiento del agua y aportar mayor seguridad.

La intervención también busca contribuir al orden y a la estética de uno de los accesos más importantes de la ciudad.

Obras para mejorar la infraestructura urbana

Desde el Municipio señalaron que las dos intervenciones forman parte de las tareas que se realizan para mantener y mejorar los espacios compartidos por toda la comunidad.

Las obras sobre las avenidas Pellegrini y 25 de Mayo apuntan a resolver necesidades vinculadas con la circulación, la seguridad vial y el drenaje del agua de lluvia.

Según destacaron desde la administración local, se continúa trabajando para fortalecer la infraestructura de la ciudad mediante obras que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos.