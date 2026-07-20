La Costa presentó una amplia agenda para disfrutar las vacaciones de invierno
La Municipalidad de La Costa preparó una extensa programación de actividades y eventos para estas vacaciones de invierno, con propuestas destinadas a toda la familia en diferentes localidades del distrito.
La agenda incluirá fiestas populares, obras de teatro, espectáculos musicales, recorridos guiados, talleres, cine, circo, deportes, danza, cocina y actividades recreativas. Muchas de las opciones podrán disfrutarse de manera libre y gratuita.
Las iniciativas serán impulsadas por la Municipalidad de La Costa a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad, la Secretaría de Turismo, la Subsecretaría de Cultura y el área de Inclusión Juvenil.
La Fiesta del Alfajor Costero y el Festival de Invierno
Una de las principales atracciones será la 12ª edición de la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, que se desarrollará el sábado 25 y el domingo 26 de julio en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Yrigoyen y Sacconi.
Más de 25 productores locales ofrecerán sus elaboraciones en los distintos stands. Además, habrá espectáculos y actividades recreativas durante ambas jornadas.
En San Clemente también se realizará el 3º Festival de Invierno, que reunirá a artistas, artesanos y productores en la Plaza Almirante Brown, situada en Costanera y calle 2. La propuesta tendrá lugar el sábado 25 y el domingo 26.
Teatro, música y propuestas para todas las edades
La programación también contempla la celebración del Día del Baterista en Santa Teresita y distintas funciones de la Comedia Municipal de Teatro en San Bernardo.
A su vez, todos los días, entre las 14.00 y las 17.00, habrá presentaciones en vivo de bandas costeras en distintos puntos de las localidades del Partido de La Costa.
Los centros comunitarios, centros culturales y paradores turísticos también recibirán numerosas actividades recreativas, culturales y educativas durante todo el receso.
Actividades gratuitas de lunes a viernes
De lunes a viernes, entre las 14.00 y las 17.00, habrá meriendas y actividades gratuitas de cine, circo, deporte, danza, cocina y recreación en los siguientes espacios:
- Centro Comunitario Juan XXIII de San Clemente, calle 10 y avenida I.
- Centro Comunitario San Martín de San Clemente, calles 54 y 39.
- Centro Comunitario El Tala de San Clemente, avenida Talas del Tuyú y 76.
- Centro Cultural de Las Toninas, avenida 7 entre 36 y 38.
- Centro Comunitario Parque Golf de Santa Teresita, calles 124 y 103.
- Sociedad de Fomento Las Quintas de Santa Teresita, calle 16 entre 45 y 46.
- Casa de la Cultura y la Memoria de Mar del Tuyú, calles 4 y 69.
- Centro Comunitario de Costa Azul, Moreno y Catamarca.
- Centro Comunitario de San Bernardo, Falkner entre Madariaga y Jujuy.
- Centro Comunitario de Mar de Ajó Norte, Sarmiento y Santiago del Estero.
- Centro Comunitario Eva Perón de Mar de Ajó, Crámer y Pueyrredón.
- Centro Comunitario de Villa Clelia, Güiraldes 499.
- Centro Comunitario de Nueva Atlantis, Roldán y Olmos.
Agenda completa de las vacaciones de invierno
Sábado 18
San Clemente
- 14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich, avenida XV y calle 1.
Santa Teresita
- 14.00: Día del Baterista, avenida Costanera entre 39 y 40.
San Bernardo
- 14.00: Pintó Jugar, Parador Municipal, avenida Costanera entre Zuviría y Hernández.
- 21.30: Comedia Municipal de Teatro con la obra “La Argentina”, San Juan 2834.
Domingo 19
San Clemente
- 14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich, avenida XV y calle 1.
San Bernardo
- De 14.00 a 17.00: DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida San Bernardo.
Lunes 20
Santa Teresita
- 11.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos, avenida Costanera entre 39 y 40.
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela, avenida Costanera entre 39 y 40.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.
- De 14.00 a 17.00: Peña folklórica, avenida Costanera entre 39 y 40.
Mar de Ajó
- 14.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos, avenida Costanera y avenida Libertador.
Martes 21
San Clemente
- De 14.00 a 17.00: Faros, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, Plaza Sarmiento, avenida Costanera entre calles 2 y 63.
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.
- 14.00: Ecoaventuras en Acción: Taller de Desarrollo Sostenible, Parador Municipal, avenida Costanera y 35.
Miércoles 22
Santa Teresita
- 11.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos.
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.
San Bernardo
- 14.00: Recorrido guiado desde el Parador Municipal, avenida Costanera entre Zuviría y Hernández.
Mar de Ajó
- De 14.00 a 17.00: Tai Chi, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida Libertador.
Jueves 23
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.
- De 14.00 a 17.00: Oid Mortales, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera entre 39 y 40.
San Bernardo
- 14.00: Ecoaventuras en Acción: Taller de Desarrollo Sostenible, Parador Municipal.
Viernes 24
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.
- 14.00: FLIPPAS: Versos para compartir, Parador Municipal, avenida Costanera y 35.
Mar del Tuyú
- 15.00: Visita guiada al Palacio Municipal, avenida Costanera 8001.
San Bernardo
- De 14.00 a 17.00: Los Melocotones, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida San Bernardo.
Sábado 25
San Clemente
- 12.30: Festival de Invierno, Plaza Almirante Brown, avenida Costanera y calle 2.
- 14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich.
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.
- 14.00: Recorrido guiado en bus a la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, desde la Oficina de Informes Turísticos.
San Bernardo
- 14.00: FLIPPAS: Versos para compartir, Parador Municipal.
- 21.30: Comedia Municipal de Teatro con la obra “Derechos torcidos”, San Juan 2834.
Mar de Ajó
- Fiesta Provincial del Alfajor Costero, Espacio Multicultural, Yrigoyen y Sacconi.
Domingo 26
San Clemente
- 12.30: Festival de Invierno, Plaza Almirante Brown.
- 14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich.
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.
- 14.00: Pintó Jugar, Parador Municipal, avenida Costanera y 35.
San Bernardo
- 14.00: Recorrido guiado al Festival de Invierno de San Clemente, desde el Parador Municipal.
- 14.00: Pintó Jugar, Parador Municipal.
Mar de Ajó
- Fiesta Provincial del Alfajor Costero, Espacio Multicultural, Yrigoyen y Sacconi.
Lunes 27
Santa Teresita
- 11.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos.
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.
- De 14.00 a 17.00: Tai Chi, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera entre 39 y 40.
Mar de Ajó
- 14.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos, avenida Costanera y avenida Libertador.
Martes 28
San Clemente
- De 14.00 a 17.00: Oid Mortales, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, Plaza Sarmiento.
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.
- 14.00: Ecoaventuras en Acción: Taller de Desarrollo Sostenible, Parador Municipal.
Miércoles 29
Santa Teresita
- 11.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos.
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.
Mar de Ajó
- De 14.00 a 17.00: Oid Mortales, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida Libertador.
San Bernardo
- 14.00: Recorrido guiado desde el Parador Municipal.
Jueves 30
San Clemente
- De 14.00 a 17.00: Los Melocotones, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, Plaza Sarmiento.
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.
- 14.00: Manos al Viento: Taller de Armado de Barriletes, Parador Municipal.
San Bernardo
- 14.00: Ecoaventuras en Acción: Taller de Desarrollo Sostenible, Parador Municipal.
Viernes 31
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.
Mar del Tuyú
- 15.00: Visita guiada al Palacio Municipal, avenida Costanera 8001.
San Bernardo
- De 14.00 a 17.00: Faros, Birolak, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida San Bernardo.
Sábado 1 de agosto
San Clemente
- 14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich.
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.
San Bernardo
- 14.00: Manos al Viento: Taller de Armado de Barriletes, Parador Municipal.
- 21.30: Comedia Municipal de Teatro con la obra “Mentiras impiadosas”, San Juan 2834.
Domingo 2
San Clemente
- 14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich.
Santa Teresita
- De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.
- De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.