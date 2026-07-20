La Costa presentó una amplia agenda para disfrutar las vacaciones de invierno

La Municipalidad de La Costa preparó una extensa programación de actividades y eventos para estas vacaciones de invierno, con propuestas destinadas a toda la familia en diferentes localidades del distrito.

La agenda incluirá fiestas populares, obras de teatro, espectáculos musicales, recorridos guiados, talleres, cine, circo, deportes, danza, cocina y actividades recreativas. Muchas de las opciones podrán disfrutarse de manera libre y gratuita.

Las iniciativas serán impulsadas por la Municipalidad de La Costa a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad, la Secretaría de Turismo, la Subsecretaría de Cultura y el área de Inclusión Juvenil.

La Fiesta del Alfajor Costero y el Festival de Invierno

Una de las principales atracciones será la 12ª edición de la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, que se desarrollará el sábado 25 y el domingo 26 de julio en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Yrigoyen y Sacconi.

Más de 25 productores locales ofrecerán sus elaboraciones en los distintos stands. Además, habrá espectáculos y actividades recreativas durante ambas jornadas.

En San Clemente también se realizará el 3º Festival de Invierno, que reunirá a artistas, artesanos y productores en la Plaza Almirante Brown, situada en Costanera y calle 2. La propuesta tendrá lugar el sábado 25 y el domingo 26.

Teatro, música y propuestas para todas las edades

La programación también contempla la celebración del Día del Baterista en Santa Teresita y distintas funciones de la Comedia Municipal de Teatro en San Bernardo.

A su vez, todos los días, entre las 14.00 y las 17.00, habrá presentaciones en vivo de bandas costeras en distintos puntos de las localidades del Partido de La Costa.

Los centros comunitarios, centros culturales y paradores turísticos también recibirán numerosas actividades recreativas, culturales y educativas durante todo el receso.

Actividades gratuitas de lunes a viernes

De lunes a viernes, entre las 14.00 y las 17.00, habrá meriendas y actividades gratuitas de cine, circo, deporte, danza, cocina y recreación en los siguientes espacios:

Centro Comunitario Juan XXIII de San Clemente, calle 10 y avenida I.

Centro Comunitario San Martín de San Clemente, calles 54 y 39.

Centro Comunitario El Tala de San Clemente, avenida Talas del Tuyú y 76.

Centro Cultural de Las Toninas, avenida 7 entre 36 y 38.

Centro Comunitario Parque Golf de Santa Teresita, calles 124 y 103.

Sociedad de Fomento Las Quintas de Santa Teresita, calle 16 entre 45 y 46.

Casa de la Cultura y la Memoria de Mar del Tuyú, calles 4 y 69.

Centro Comunitario de Costa Azul, Moreno y Catamarca.

Centro Comunitario de San Bernardo, Falkner entre Madariaga y Jujuy.

Centro Comunitario de Mar de Ajó Norte, Sarmiento y Santiago del Estero.

Centro Comunitario Eva Perón de Mar de Ajó, Crámer y Pueyrredón.

Centro Comunitario de Villa Clelia, Güiraldes 499.

Centro Comunitario de Nueva Atlantis, Roldán y Olmos.

Agenda completa de las vacaciones de invierno

Sábado 18

San Clemente

14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich, avenida XV y calle 1.

Santa Teresita

14.00: Día del Baterista, avenida Costanera entre 39 y 40.

San Bernardo

14.00: Pintó Jugar, Parador Municipal, avenida Costanera entre Zuviría y Hernández.

21.30: Comedia Municipal de Teatro con la obra “La Argentina”, San Juan 2834.

Domingo 19

San Clemente

14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich, avenida XV y calle 1.

San Bernardo

De 14.00 a 17.00: DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida San Bernardo.

Lunes 20

Santa Teresita

11.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos, avenida Costanera entre 39 y 40.

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela, avenida Costanera entre 39 y 40.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.

De 14.00 a 17.00: Peña folklórica, avenida Costanera entre 39 y 40.

Mar de Ajó

14.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos, avenida Costanera y avenida Libertador.

Martes 21

San Clemente

De 14.00 a 17.00: Faros, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, Plaza Sarmiento, avenida Costanera entre calles 2 y 63.

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.

14.00: Ecoaventuras en Acción: Taller de Desarrollo Sostenible, Parador Municipal, avenida Costanera y 35.

Miércoles 22

Santa Teresita

11.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos.

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.

San Bernardo

14.00: Recorrido guiado desde el Parador Municipal, avenida Costanera entre Zuviría y Hernández.

Mar de Ajó

De 14.00 a 17.00: Tai Chi, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida Libertador.

Jueves 23

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.

De 14.00 a 17.00: Oid Mortales, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera entre 39 y 40.

San Bernardo

14.00: Ecoaventuras en Acción: Taller de Desarrollo Sostenible, Parador Municipal.

Viernes 24

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.

14.00: FLIPPAS: Versos para compartir, Parador Municipal, avenida Costanera y 35.

Mar del Tuyú

15.00: Visita guiada al Palacio Municipal, avenida Costanera 8001.

San Bernardo

De 14.00 a 17.00: Los Melocotones, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida San Bernardo.

Sábado 25

San Clemente

12.30: Festival de Invierno, Plaza Almirante Brown, avenida Costanera y calle 2.

14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich.

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.

14.00: Recorrido guiado en bus a la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, desde la Oficina de Informes Turísticos.

San Bernardo

14.00: FLIPPAS: Versos para compartir, Parador Municipal.

21.30: Comedia Municipal de Teatro con la obra “Derechos torcidos”, San Juan 2834.

Mar de Ajó

Fiesta Provincial del Alfajor Costero, Espacio Multicultural, Yrigoyen y Sacconi.

Domingo 26

San Clemente

12.30: Festival de Invierno, Plaza Almirante Brown.

14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich.

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.

14.00: Pintó Jugar, Parador Municipal, avenida Costanera y 35.

San Bernardo

14.00: Recorrido guiado al Festival de Invierno de San Clemente, desde el Parador Municipal.

14.00: Pintó Jugar, Parador Municipal.

Mar de Ajó

Fiesta Provincial del Alfajor Costero, Espacio Multicultural, Yrigoyen y Sacconi.

Lunes 27

Santa Teresita

11.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos.

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.

De 14.00 a 17.00: Tai Chi, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera entre 39 y 40.

Mar de Ajó

14.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos, avenida Costanera y avenida Libertador.

Martes 28

San Clemente

De 14.00 a 17.00: Oid Mortales, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, Plaza Sarmiento.

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.

14.00: Ecoaventuras en Acción: Taller de Desarrollo Sostenible, Parador Municipal.

Miércoles 29

Santa Teresita

11.00: Recorrido guiado desde la Oficina de Informes Turísticos.

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.

Mar de Ajó

De 14.00 a 17.00: Oid Mortales, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida Libertador.

San Bernardo

14.00: Recorrido guiado desde el Parador Municipal.

Jueves 30

San Clemente

De 14.00 a 17.00: Los Melocotones, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, Plaza Sarmiento.

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.

14.00: Manos al Viento: Taller de Armado de Barriletes, Parador Municipal.

San Bernardo

14.00: Ecoaventuras en Acción: Taller de Desarrollo Sostenible, Parador Municipal.

Viernes 31

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.

Mar del Tuyú

15.00: Visita guiada al Palacio Municipal, avenida Costanera 8001.

San Bernardo

De 14.00 a 17.00: Faros, Birolak, DJ y Guardianes de la Seguridad Vial, avenida Costanera y avenida San Bernardo.

Sábado 1 de agosto

San Clemente

14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich.

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion.

San Bernardo

14.00: Manos al Viento: Taller de Armado de Barriletes, Parador Municipal.

21.30: Comedia Municipal de Teatro con la obra “Mentiras impiadosas”, San Juan 2834.

Domingo 2

San Clemente

14.00: Senderismo guiado en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich.

Santa Teresita

De 12.00 a 14.00: Visitas guiadas a la Carabela.

De 14.00 a 16.00: Proyección de cortometrajes del Festival Internacional de Stop Motion en la Carabela.