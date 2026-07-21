El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, realizó un repaso de la agenda de gestión y anunció el envío al Concejo Deliberante de proyectos vinculados con la seguridad, la participación ciudadana y la planificación urbana.

Durante una conferencia de prensa, el jefe comunal confirmó que el Ejecutivo presentó una iniciativa para crear la Policía Municipal y brindó detalles sobre la nueva fase del proyecto Identidad Digital Ciudadana Soberana.

También informó que el Municipio avanza en la actualización del Plan Estratégico Participativo y de la normativa de zonificación, junto con la puesta en marcha de una mesa local de prevención ante los efectos del cambio climático y el fenómeno de El Niño.

Un proyecto para crear la Policía Municipal

En materia de seguridad, Curutchet confirmó que el Departamento Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para avanzar con la creación de la Policía Municipal.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las tareas de prevención mediante un trabajo articulado con las fuerzas de seguridad provinciales.

“Queremos que en el menor tiempo posible se puedan estar cumpliendo tareas de prevención y seguridad articulando con la Policía de la Provincia de Buenos Aires en beneficio de la sociedad”, señaló el intendente.

La propuesta deberá ser analizada por los concejales antes de su eventual implementación.

Una identidad digital para ampliar la participación

Curutchet también presentó una nueva fase del proyecto Identidad Digital Ciudadana Soberana, una herramienta desarrollada por el Municipio para incorporar nuevas tecnologías a los procesos de participación democrática.

“La idea es que se vaya construyendo entre todos y que permita, básicamente, la participación ciudadana en forma digital. Nuevos tiempos con nuevas tecnologías al servicio de la comunidad”, indicó.

El sistema permitirá realizar consultas sobre obras, presupuestos y distintos proyectos municipales. Los datos personales permanecerán en el dispositivo de cada ciudadano y no serán almacenados de manera centralizada por el Municipio.

Un desarrollo tecnológico realizado en Marcos Paz

El intendente destacó que se trata de una herramienta creada por trabajadores del área municipal de Modernización y Desarrollo Tecnológico.

Curutchet vinculó la presentación de la iniciativa, realizada durante los festejos del 9 de Julio, con los valores históricos de la independencia.

“Porque creo que tiene que ver con esos ideales de la independencia, de 1816, llevado al 2026”, afirmó.

Además, remarcó el carácter local del proyecto: “Nosotros tenemos un área de modernización, de desarrollo tecnológico, con mucha creatividad. Esto también hay que mencionarlo, es un desarrollo local con chicos y chicas que trabajan acá”.

El jefe comunal definió la herramienta como una “nueva forma de democracia participativa” y planteó que permitirá ampliar la intervención de los vecinos en las decisiones públicas.

“Entre lo ideal y lo posible, lo posible. Lo único que no podemos hacer es no hacer nada”, sostuvo.

Votaciones verificadas mediante blockchain

La responsable de Modernización, Laura Osorio, celebró el avance del proyecto y destacó que Marcos Paz se encuentra entre los primeros distritos en implementar una herramienta de estas características.

“Somos uno de los primeros municipios que está haciendo esto”, señaló.

Osorio también resaltó el impulso brindado por el intendente para continuar con el proceso de transformación digital del Municipio.

El sistema de Identidad Digital Ciudadana funcionará dentro de la aplicación Ciudadano, recientemente lanzada y que, según indicaron, tuvo una buena recepción entre los vecinos.

El desarrollador Pablo Fretes explicó que la aplicación integrará votaciones verificadas mediante tecnología blockchain, con el propósito de garantizar la transparencia y la inmutabilidad de cada participación.

“La novedad de la identidad soberana es que nosotros no vamos a alojar datos de las personas. No es como en Google, como en Facebook”, detalló.

Además, invitó a los vecinos a utilizar la herramienta: “Lo único que pedimos es que descarguen la aplicación y que se registren que es un trámite rápido”.

Planificación urbana y prevención climática

Curutchet informó que el Municipio también trabaja en la actualización del Plan Estratégico Participativo y de la normativa de zonificación.

En paralelo, comenzará a funcionar una mesa local de prevención para analizar los posibles efectos del cambio climático y del fenómeno de El Niño.

El objetivo será coordinar el trabajo entre las distintas áreas municipales y la comunidad para reducir los riesgos frente a eventos meteorológicos extremos.

“La idea es prevenir para tratar de estar lo mejor parados posible”, afirmó el intendente.

En ese sentido, convocó a asumir una responsabilidad colectiva para evitar que las acciones individuales generen consecuencias sobre el conjunto de la población.

“Hay que ir trabajándolo y reforzándolo entre todos, porque una irresponsabilidad individual termina afectando al conjunto de la comunidad”, expresó.

El reconocimiento a la Selección y a la comunidad

Durante la conferencia, Curutchet también destacó el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial y felicitó “a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el equipo que estuvo a la altura”.

Además, valoró el comportamiento de los vecinos de Marcos Paz durante las celebraciones realizadas en el distrito.

“Fue un clima familiar, de festejo, de algarabía y de cánticos”, expresó.

El intendente incorporó ese reconocimiento dentro de un balance más amplio de la agenda municipal, que incluye proyectos de seguridad, innovación tecnológica, participación ciudadana y prevención.