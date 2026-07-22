Con fondos municipales, Rivadavia fortalece su parque automotor

Con fondos municipales, la Municipalidad de Rivadavia incorporó dos vehículos 0 km para la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Red Vial. Se trata de una Ford Ranger 4x4 y una Fiat Strada Pick-up Cabina Doble.

Juanci Martínez.

Desde el Municipio se indicó que esta inversión fortalece el parque automotor municipal, mejora las condiciones de trabajo de los equipos y permite brindar respuestas más ágiles y eficientes a los vecinos en la prestación de los servicios.

Martínez anunció aumento salarial para los municipales de Rivadavia

El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, encabezó una nueva reunión de la Comisión de Políticas Salariales, de la que participaron representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia y concejales.

Durante el encuentro se acordó un incremento salarial del 8% para el mes de agosto, que elevará el aumento acumulado de los haberes municipales al 21,34% en lo que va de 2026, frente a una inflación acumulada que se ubica en 16,8%.

"Con mucho esfuerzo y una administración responsable de los recursos municipales, seguimos avanzando en la recuperación del salario de nuestros trabajadores. Este nuevo aumento nos permite mantener los salarios por encima de la inflación y seguir logrando, de manera gradual, la recomposición del poder adquisitivo", expresó el intendente.