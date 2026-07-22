Cascallares: "Seguimos promoviendo el acceso a la cultura con actividades para chicos, jóvenes y adultos"

Arrancaron las Vacaciones de Invierno en Alte Brown con más de 300 actividades gratuitas para toda la familia.
Municipales22 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El Municipio de Almirante Brown informó que comenzaron las actividades por las Vacaciones de Invierno con una amplia agenda de más de 300 propuestas gratuitas que se desarrollarán hasta el 2 de agosto en distintos espacios culturales del distrito, con jornadas recreativas, artísticas, científicas y educativas para disfrutar en familia.

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La iniciativa, impulsada por el Instituto Municipal de las Culturas, incluye una variada programación de espectáculos musicales, obras de teatro, magia, talleres, muestras, salas de escape, actividades literarias, encuentros de juegos de mesa y propuestas vinculadas a la ciencia y el arte, que tendrán lugar en espacios de Adrogué, Burzaco, Ministro Rivadavia y Don Orione.

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En ese marco, Mariano Cascallares invitó a las familias brownianas a disfrutar de las distintas propuestas gratuitas, pensadas para todas las edades. "Seguimos promoviendo el acceso a la cultura con actividades para chicos, jóvenes y adultos, fortaleciendo los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y participación", expresó.

Desde el Municipio indicaron que todas las propuestas serán con entrada libre y gratuita y que, en la mayoría de los casos, el ingreso será por orden de llegada, por lo que recomendaron asistir con anticipación debido a la capacidad limitada de las salas.

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