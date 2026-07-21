Luján fortaleció su vínculo histórico y religioso con Villa Nueva

El intendente de Luján, Leonardo Boto, y su par de Villa Nueva, Ignacio Tagni, encabezaron esta semana la firma del Acta de Hermanamiento entre ambas ciudades.

La iniciativa busca profundizar los vínculos de amistad y cooperación preexistentes entre los dos municipios, unidos por una historia religiosa que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX.

El acuerdo permitirá avanzar en acciones conjuntas y en el intercambio de experiencias en beneficio de las comunidades de Luján y de la localidad cordobesa.

Luján firmó un acuerdo de hermanamiento con la ciudad cordobesa de Villa Nueva

Una jornada en el Casco Histórico

La visita comenzó durante la mañana en el Casco Histórico de Luján, donde Boto recibió al intendente de Villa Nueva y a la comitiva que lo acompañó, junto con autoridades municipales.

Luego del izamiento de las banderas y del acto protocolar realizado en la Plaza Belgrano, las autoridades se trasladaron al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo.

En ese espacio se concretó la firma del Acta de Hermanamiento, mediante la cual los municipios formalizaron su voluntad de trabajar de manera conjunta y fortalecer los lazos construidos a lo largo de la historia.

Recorrida por el río y visita al Santuario

Antes de finalizar la jornada, las delegaciones recorrieron las obras de recuperación integral del río Luján.

También realizaron una visita al Santuario de Nuestra Señora de Luján, considerado el punto de unión histórica más importante entre ambas ciudades.

La Basílica ocupa un lugar central en este vínculo, ya que su construcción se encuentra relacionada con una historia que tuvo como protagonistas a habitantes de Villa Nueva y al sacerdote Jorge María Salvaire.

El origen del vínculo entre ambas ciudades

De acuerdo con diversos historiadores e investigadores, la relación entre Luján y Villa Nueva comenzó en 1866, cuando un malón tomó como cautivos a cinco habitantes de la ciudad cordobesa.

Las personas capturadas fueron Jacinta Rosales y sus cuatro hijos.

Nueve años después, en 1875, el sacerdote Jorge María Salvaire recibió de sus superiores la misión de rescatar a los cautivos villanovenses, objetivo que logró cumplir con su liberación.

La promesa del Padre Salvaire

Durante su tarea como misionero, Salvaire atravesó distintos momentos en los que su integridad física estuvo amenazada.

En ese contexto, decidió encomendar su misión a la Virgen de Luján y realizó una promesa: si lograba superar aquella situación, propagaría su historia, difundiría su culto y construiría un gran santuario en su honor.

Con el paso del tiempo, ese compromiso se convirtió en uno de los fundamentos que hicieron posible la construcción de la actual Basílica de Nuestra Señora de Luján.

De esta manera, la historia de una familia de Villa Nueva quedó vinculada para siempre con uno de los principales emblemas religiosos y culturales de la Argentina.

Cooperación, historia y patrimonio

La firma del acuerdo reafirma la decisión de ambos municipios de continuar promoviendo la cooperación y el intercambio de experiencias.

El hermanamiento también busca impulsar proyectos conjuntos que permitan poner en valor la fe, la historia y el patrimonio local.

A partir de este acuerdo, Luján y Villa Nueva formalizaron una relación construida durante más de un siglo y medio y abrieron una nueva etapa de trabajo institucional entre las dos comunidades.