Susbielles confirmó una inversión de US$ 2.700 millones en Bahía Blanca

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, confirmó que Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares para construir en el distrito una de las mayores plantas de producción de urea del mundo.

El anuncio fue realizado luego de una conversación telefónica que el jefe comunal mantuvo con Marcelo Mindlin, presidente de la compañía energética.

“Acabo de mantener una conversación telefónica con Marcelo Mindlin y puedo confirmar que Pampa Energía invertirá US$ 2.700 millones para construir en Bahía Blanca una de las mayores plantas de úrea del mundo. ¡Seguimos adelante con más fuerza y confianza que nunca en el futuro!”, publicó Susbielles.

Una planta con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas

Pampa Energía construirá una planta de producción de urea granulada en el Polo Industrial de Bahía Blanca, que hacia fines de 2029 alcanzará una producción estimada de 2,1 millones de toneladas anuales.

La iniciativa marcará el comienzo de un nuevo negocio para la empresa y abrirá una nueva fuente de generación de divisas para el país.

El aporte estimado será de alrededor de 1.000 millones de dólares anuales entre la sustitución de importaciones y las exportaciones.

Brasil será el principal mercado externo de la producción, ya que importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año.

El proyecto ya fue presentado para su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI.

“La decisión de inversión más importante” de Pampa Energía

Marcelo Mindlin destacó la magnitud del proyecto y su impacto para el abastecimiento de fertilizantes en el país.

“Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años. La Argentina depende de fertilizantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia, desde regiones con alta inestabilidad geopolítica. Con esta planta, el país tendrá su propio abastecimiento de urea, más previsible y competitivo, y podrá exportar a la región y al mundo. Permitirá generar divisas, conquistar nuevos mercados y conectar el gas de Vaca Muerta con uno de los sectores más importantes de la economía argentina, como es el campo”, afirmó.

La planta permitirá agregar valor al gas natural de Vaca Muerta, aumentar la producción por encima de la demanda local y reducir la dependencia de proveedores externos.

En lugar de exportar el gas únicamente como materia prima, el proyecto apunta a transformarlo en un producto industrial con mayor valor agregado.

Más de 3.500 empleos directos durante la construcción

El plazo estimado de ejecución de la obra será de tres años y medio.

Durante el pico de la etapa de construcción, el proyecto demandará más de 3.500 puestos de trabajo directos, además de miles de empleos indirectos vinculados con la cadena de valor.

Una vez que la planta comience a operar, generará alrededor de 300 puestos de trabajo permanentes.

Pampa Energía priorizará la contratación de mano de obra local y de proveedores de Bahía Blanca y de la región.

También ofrecerá oportunidades de incorporación a trabajadores de otras áreas de la compañía que quieran sumarse al proyecto.

Tecnimont y SACDE estarán a cargo de las obras

La ejecución del complejo estará a cargo de Tecnimont, integrante de la Business Unit E&C Solutions de MAIRE, y de SACDE.

Tecnimont se concentrará en las tareas de ingeniería y procurement, mientras que SACDE tendrá a su cargo la construcción.

MAIRE integrará las capacidades de ingeniería de proyectos de Tecnimont con el portafolio tecnológico de Nextchem, que encabeza la Business Unit STS de la compañía.

Tecnimont cuenta con una extensa trayectoria en el sector de los fertilizantes, con más de 100 plantas de amoníaco y más de 75 plantas de urea completadas en distintas partes del mundo.

La tecnología será aportada por Nextchem, mediante su subsidiaria Stamicarbon, y por KBR, dos compañías líderes a nivel internacional en tecnologías para plantas de fertilizantes.

La llegada de MAIRE a la Argentina

Alessandro Bernini, CEO de MAIRE, destacó que el proyecto significará el ingreso de la compañía al mercado argentino.

“Esta adjudicación marca nuestra entrada en Argentina, diversificando aún más nuestra presencia geográfica, y pone de relieve nuestra capacidad de integrar las reconocidas capacidades de ejecución de proyectos de Tecnimont con el portafolio tecnológico de Nextchem para desarrollar proyectos industriales de gran escala en todo el mundo. Nos enorgullece contribuir al desarrollo de este complejo estratégico de fertilizantes en la región, que apoyará la monetización de las reservas de gas natural en el sector downstream doméstico y, al mismo tiempo, fortalecerá la producción de fertilizantes del país”, comentó.

Infraestructura portuaria y una planta de desalinización

Además de las instalaciones destinadas a producir fertilizantes, el proyecto contempla la construcción de una planta de desalinización para abastecer de agua a la operación.

También se desarrollará nueva infraestructura portuaria, que permitirá incrementar el volumen de las operaciones en el puerto de Bahía Blanca.

El complejo se instalará sobre una superficie de 80 hectáreas dentro del área portuaria y tendrá conexión directa con los gasoductos provenientes de Vaca Muerta.

Contará con una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea granulada con una capacidad combinada de 6.000 toneladas diarias, silos de almacenamiento y sistemas de carga para camiones y buques.

Un proyecto estratégico para Bahía Blanca y el país

La inversión permitirá que Pampa Energía avance en la monetización del gas de Vaca Muerta y lo transforme en fertilizantes destinados al mercado local y a la exportación.

El proyecto también busca garantizar un abastecimiento de urea más estable y competitivo, generar divisas y fortalecer el desarrollo productivo de Bahía Blanca y su región.

Por su escala, capacidad de producción e impacto laboral, la planta se convertirá en una de las inversiones industriales más importantes realizadas en la ciudad.