Balor: "Vamos a seguir construyendo herramientas que fortalezcan la prevención"

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, participó de una reunión de trabajo junto a jefes comunales de diferentes municipios y el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Escudero. Durante el encuentro, las autoridades analizaron los principales lineamientos de una futura Ley provincial de Seguridad.

La reunión se realizó en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Almirante Brown, donde los mandatarios fueron recibidos por el intendente de ese distrito, Juan José Fabiani. Allí, además, intercambiaron opiniones y aportes con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en materia de prevención, seguridad y coordinación entre la Provincia y los municipios.

“Para seguir impulsando políticas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y fortalecer el trabajo conjunto en la región, nos reunimos con intendentes de la zona y con el subsecretario bonaerense de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, en el Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown. Durante el encuentro, analizamos propuestas con el objetivo de seguir construyendo herramientas que fortalezcan la prevención y el trabajo articulado entre la Provincia y los municipios”, expresó Balor a través de sus redes sociales.

El encuentro también contó con la participación del diputado provincial Mariano Cascallares y los intendentes de Lomas de Zamora (Federico Otermín), Quilmes (Eva Mieri), Florencio Varela (Andrés Watson), Avellaneda (Magdalena Sierra) y Ezeiza (Gastón Granados), entre otros. También, acompañando al Intendente de Berazategui, estuvieron presentes los secretarios municipales de Economía, Santiago Castagno; y de Control Urbano, Marcelo Sieczka.