Pergamino sumará un servicio de medicina nuclear único en la ciudad

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, recorrió la obra del nuevo sector donde será instalado un equipo PET/CT en el Centro Oncológico Pergamino, una incorporación que permitirá sumar un servicio de medicina nuclear que actualmente no está disponible en la ciudad.

La nueva tecnología estará destinada al diagnóstico, la estadificación y el seguimiento de pacientes con distintas patologías oncológicas. Su puesta en funcionamiento evitará que muchas personas deban trasladarse a otros centros urbanos para acceder a este tipo de estudios.

Durante la visita, Martínez destacó la importancia de continuar incorporando tecnología y prestaciones de alta complejidad para los vecinos de Pergamino y de toda la región.

Autoridades y representantes participaron de la recorrida

De la recorrida participaron la secretaria de Salud, Érica Peries; la directora de Atención Primaria de la Salud, Natalia Barboza; el gerente del Centro Oncológico Pergamino, Amílcar Osorio; y el director médico, Gabriel Bruno.

También estuvieron presentes la gerente de Recursos Humanos y Planificación, Paola Letzen, y los integrantes de la Fundación Leandra Barros, Gabriela Barros y Danilo Tessone.

Las autoridades observaron el avance de la construcción y repasaron las características del proyecto, que forma parte de una nueva etapa de crecimiento del Centro Oncológico Pergamino.

Una tecnología clave para la atención oncológica

El proyecto contempla la incorporación de un equipo PET/CT, una tecnología de medicina nuclear fundamental para el diagnóstico, la estadificación y el seguimiento de diferentes patologías oncológicas.

Actualmente, este equipamiento no se encuentra disponible en Pergamino, por lo que numerosos pacientes deben viajar a otras ciudades para realizarse el estudio.

Con la incorporación del nuevo servicio, el Centro Oncológico podrá ampliar su capacidad de atención y acercar una prestación de alta complejidad a pacientes de Pergamino y de una extensa región del norte bonaerense.

El equipamiento ya llegó al Centro Oncológico

Según explicaron las autoridades del COP, el equipo principal ya fue recibido por la institución.

En paralelo, avanza la construcción del edificio especialmente diseñado para su instalación y funcionamiento, que tendrá una superficie total de 372 metros cuadrados.

La planta baja estará destinada al servicio de medicina nuclear y a la atención de los pacientes. En la planta alta se instalarán oficinas administrativas, lo que permitirá liberar y ampliar otros espacios destinados a la actividad asistencial.

El servicio comenzaría a funcionar el próximo año

El proyecto demandará alrededor de 12 meses entre la ejecución de la obra, la instalación del equipamiento y la obtención de las habilitaciones correspondientes.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por las autoridades, el nuevo servicio podría comenzar a funcionar durante los primeros meses del próximo año.

La obra requiere condiciones específicas para garantizar la seguridad, la operatividad y el correcto desempeño del equipamiento de medicina nuclear.

Una nueva etapa para el Centro Oncológico Pergamino

La llegada del PET/CT representa una nueva etapa de crecimiento para el Centro Oncológico Pergamino.

La institución surgió a partir del trabajo conjunto de la Municipalidad de Pergamino, la Fundación Leandra Barros, la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica y otros organismos.

Desde su creación, el objetivo del centro ha sido acercar tratamientos, estudios y tecnología de alta complejidad a los pacientes de Pergamino y de una amplia región del norte de la provincia de Buenos Aires.

La incorporación del nuevo servicio permitirá fortalecer ese propósito y ampliar las alternativas disponibles para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades oncológicas.