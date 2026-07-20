Mundial 2030: dónde se jugará, las fechas y la incógnita por los 64 equipos

El Mundial 2030 tendrá una organización inédita: se desarrollará en seis países distribuidos entre Europa, África y América del Sur. España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno como parte de la celebración por los 100 años de la competencia.

La FIFA estableció un calendario preliminar que contempla los primeros encuentros durante el fin de semana del 8 y 9 de junio de 2030. La final está prevista para el domingo 21 de julio, luego de más de un mes de competencia.

El certamen estará atravesado por otra discusión que podría modificar considerablemente su dimensión. Luego de la primera experiencia con 48 participantes en 2026, la FIFA comenzó a evaluar una propuesta para llevar la cantidad de selecciones a 64.

Por el momento, la ampliación no fue aprobada. En consecuencia, el formato confirmado continúa siendo el de 48 equipos hasta que el organismo adopte una resolución diferente.

Tres partidos para celebrar el centenario en Sudamérica

La primera Copa del Mundo se disputó en Uruguay en 1930. Para conmemorar el centenario, la FIFA resolvió que la edición de 2030 comience con tres encuentros en Sudamérica.

Uruguay jugará en Montevideo y será el escenario de la ceremonia conmemorativa principal. También habrá un partido de Argentina como local y otro de Paraguay. Después de esos compromisos, el desarrollo central del campeonato se trasladará a España, Portugal y Marruecos, que albergarán los restantes encuentros.

La distribución reconoce el papel de Uruguay como organizador y campeón del primer Mundial, la participación de Argentina como finalista de aquella edición y la condición de Paraguay como sede de la Conmebol.

La planificación contempla un período especial para que los equipos que comiencen su participación en Sudamérica puedan viajar, descansar y adaptarse antes de volver a competir en Europa o África.

Cuándo jugarán Argentina, Uruguay y Paraguay

Según el calendario previsto por la FIFA, los tres encuentros sudamericanos se disputarán entre el sábado 8 y el domingo 9 de junio de 2030.

La ceremonia inaugural y los primeros partidos en las sedes principales se realizarán entre el jueves 13 y el viernes 14 de junio. Los demás integrantes de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay debutarán durante el fin de semana del 15 y 16 de junio.

Los segundos encuentros de esas zonas están proyectados para el viernes 21 y el sábado 22 de junio. El esquema permitiría que los seleccionados que comiencen en Sudamérica tengan entre 11 y 12 días para trasladarse y preparar su siguiente presentación.

La FIFA indicó que esos ajustes se realizarán dentro del período habitual del calendario internacional, sin extender el tiempo total de liberación de los futbolistas respecto del Mundial 2026.

Los seis seleccionados que ya tienen su lugar

España, Portugal y Marruecos obtuvieron la clasificación automática por su condición de anfitriones principales. Argentina, Uruguay y Paraguay también tienen garantizada su participación por recibir los encuentros de celebración del centenario.

De esta manera, seis selecciones ya cuentan con una plaza para el Mundial 2030. Los cupos serán descontados de la asignación correspondiente a sus respectivas confederaciones.

La mayor parte de los partidos se concentrará en España, Portugal y Marruecos. Los estadios definitivos y la distribución completa del calendario deberán quedar formalizados durante el proceso organizativo.

¿El Mundial 2030 tendrá 64 equipos?

La posibilidad de ampliar el torneo fue promovida por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con el argumento de organizar una edición más inclusiva por el centenario de la competencia.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la propuesta será examinada por las áreas correspondientes del organismo después del Mundial 2026. Sin embargo, la entidad todavía no respaldó formalmente la ampliación ni definió cuándo tomará una resolución definitiva.

Un campeonato con 64 participantes implicaría incorporar 16 selecciones más respecto de la edición de 2026. También obligaría a revisar el número de grupos, la cantidad total de partidos, la distribución entre las sedes y el sistema de clasificación.

Hasta que la FIFA adopte una decisión formal, la edición de 2030 mantiene como referencia el formato de 48 equipos. La definición será uno de los principales debates institucionales de los próximos años y determinará si el Mundial del centenario también se convierte en el más numeroso de la historia.