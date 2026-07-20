La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó cómo será el regreso de la Selección Argentina después de disputar la final del Mundial 2026 frente a España. Una parte de la delegación llegará este lunes al país, pero varios futbolistas viajarán directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos.

El arribo a Ezeiza está previsto para alrededor de las 17. Sin embargo, todavía no fue anunciado un festejo público y tampoco quedó definida la fecha del feriado nacional anticipado por el presidente Javier Milei.

La decisión dependerá de lo que resuelvan los jugadores y el cuerpo técnico sobre la celebración por el subcampeonato. Por el momento, la única actividad confirmada es la llegada de parte de la delegación al predio de la AFA.

Parte del plantel no regresará a la Argentina

La AFA explicó que algunos integrantes del plantel partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar su período de descanso.

En cambio, otro grupo compuesto por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff emprenderá el regreso a la Argentina. El vuelo partirá durante la mañana y, después de aproximadamente once horas de viaje, llegará a Ezeiza alrededor de las 17.

La entidad también difundió un agradecimiento en nombre de los futbolistas, el cuerpo técnico, la dirigencia y el personal de la Selección para quienes acompañaron al equipo durante la Copa del Mundo.

“Su más profundo agradecimiento a cada argentino”, expresó la AFA al referirse al respaldo recibido durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Milei anunció un feriado condicionado a los festejos

El presidente Javier Milei comunicó que el día elegido para la celebración de la Selección será declarado feriado nacional. Sin embargo, no precisó cuándo se concretará la medida.

“En función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

De esta manera, el Gobierno condicionó la fecha del feriado a la decisión que adopte la delegación argentina. Mientras no exista una programación oficial para los festejos, tampoco habrá una jornada determinada para el asueto.

La llegada del vuelo este lunes no implica necesariamente que la celebración se realice durante la misma jornada. Según la planificación conocida hasta el momento, la delegación se dirigirá directamente al predio de la AFA en Ezeiza.

Los festejos todavía no tienen lugar ni fecha

La posibilidad de organizar la celebración otro día permanece abierta. La elección permitiría definir un escenario público con mayor capacidad y mejores condiciones de acceso para quienes busquen recibir al seleccionado.

Hasta el momento, la AFA no informó el lugar ni el horario de un eventual encuentro con los hinchas. Tampoco se precisó si la actividad se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o en otra ubicación.

La confirmación del feriado, por lo tanto, quedó pendiente de la decisión de los jugadores y el cuerpo técnico. Una vez establecida la fecha del festejo, el Gobierno deberá formalizar la medida correspondiente.