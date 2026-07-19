Boca-O’Higgins por la Sudamericana: fecha, árbitro y refuerzos

Boca Juniors volverá a quedar en el centro de la agenda apenas termine el Mundial. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá a O’Higgins de Chile el jueves 23 de julio, desde las 21.30, en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

La revancha será una semana después, el jueves 30 a la misma hora, en el estadio El Teniente de Rancagua, donde el conjunto chileno fue autorizado a ejercer la localía con un aforo cercano a 14.000 espectadores.

La serie aparece en un momento de transición. Boca llegó a la Sudamericana después de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores y quedar eliminado tras la derrota 1-0 ante Universidad Católica.

O’Higgins, en cambio, avanzó como segundo del Grupo C con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos caídas. Su último partido internacional fue el triunfo 2-1 frente a Millonarios en Bogotá, resultado que aseguró la clasificación. El cruce será inédito: nunca se enfrentaron oficialmente en torneos de la Conmebol.

Cómo llega Boca y cuál sería el equipo

El Xeneize tuvo una respuesta positiva en su último compromiso. En el debut oficial del segundo ciclo de Arruabarrena, venció 2-0 a Sarmiento de Junín en Rosario y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. Alan Velasco abrió el marcador y Leonel Flores, de 19 años, convirtió en su estreno profesional. Boca manejó el partido a partir de asociaciones por las bandas y recién logró quebrarlo en el segundo tiempo.

El Xeneize venció 2-0 a Sarmiento de Junín en Rosario.

Todavía no hay una formación confirmada para recibir a O’Higgins. La primera base probable surge del once utilizado ante Sarmiento: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Alan Velasco; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. El esquema y los nombres pueden modificarse durante las prácticas previas.

La principal incógnita es Leandro Paredes. El capitán disputa este domingo la final del Mundial con la Selección argentina frente a España y Boca jugará apenas cuatro días después. Por esa cercanía, su presencia no puede darse por segura. Tomás Belmonte, considerado inicialmente una alternativa en el mediocampo, sufrió un esguince de tobillo, mientras Adam Bareiro arrastra problemas físicos.

Refuerzos y decisiones de Arruabarrena

Leandro Lozano ya se metió en el equipo y fue titular ante Sarmiento. Álvaro Montero y Sebastián Villa firmaron sus contratos y se incorporaron este sábado al plantel. El arquero llegó tras su paso por Vélez y el delantero colombiano inició su segundo ciclo en el club después de la negociación con Independiente Rivadavia. Ambos quedarán a disposición, aunque el cuerpo técnico deberá evaluar su adaptación y condición física antes de resolver si integrarán la convocatoria.

Rodolfo Arruabarrena.

La llegada de los tres futbolistas coincide con una renovación importante del plantel. Edinson Cavani y Ander Herrera dejaron el club, Nicolás Orsini quedó libre y Agustín Martegani fue cedido. Arruabarrena también promovió juveniles y Flores se ganó un lugar después de su gol en Rosario.

El árbitro y el camino de la serie

El uruguayo Andrés Matonte dirigirá el partido de ida. Lo acompañarán Martín Soppi y Horacio Ferreiro como asistentes; José Burgos será el cuarto árbitro, Christian Ferreyra estará en el VAR y Richard Trinidad en el AVAR. Matonte controló siete partidos de Boca: el equipo ganó cinco y tuvo sus dos resultados adversos frente a Corinthians en 2022, incluida la eliminación por penales en la Libertadores.

El ganador de la llave enfrentará a Recoleta de Paraguay en los octavos de final. Boca deberá intentar sacar ventaja en casa antes de viajar a Rancagua, pero Arruabarrena evitó adelantar decisiones sobre la formación y pidió tiempo para integrar las incorporaciones: “El grupo está bien, obviamente que esperaremos que lleguen dos o tres incorporaciones para que se acomoden y encarar todo lo que viene”.