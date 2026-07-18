Encuesta: el malestar económico erosiona a Milei y deja abierto un balotaje con Kicillof.

El deterioro del bolsillo empezó a trasladarse con fuerza al escenario electoral. Una encuesta nacional de Proyección Consultores realizada entre el 1 y el 10 de julio mostró que la administración de Javier Milei enfrenta una evaluación mayoritariamente negativa, mientras Axel Kicillof se acerca hasta quedar dentro del margen de error en los principales escenarios hacia 2027.

El estudio relevó 1.817 casos de personas mayores de 16 años en todo el país mediante cuestionarios online. La muestra fue ajustada por sexo, edad, nivel educativo, región y voto anterior, con un margen de error de ±2,3% y un nivel de confianza del 95%.

El bolsillo erosiona a la gestión libertaria

El dato más adverso para la Casa Rosada surge de la economía cotidiana. El 59,3% de los consultados considera que la Argentina atraviesa una crisis económica y el 65,7% sostiene que las políticas impulsadas por el Gobierno nacional tuvieron un impacto negativo en su situación personal o familiar.

Encuesta Proyección Consultores.

Ese malestar también alcanza la valoración de la gestión: el 53,8% calificó el desempeño de la administración libertaria como malo o muy malo. En el plano de la imagen, Milei reúne un 55,4% de opiniones negativas frente a un 40,5% de positivas, una brecha que limita su capacidad para ampliar la base electoral con la que llegó a la Presidencia.

La radiografía de los hogares explica buena parte de ese desgaste. El 72% afirmó que su economía familiar empeoró o continúa igual de mal que en los meses anteriores. Los bajos ingresos personales y familiares encabezan las preocupaciones con el 49,1%, por encima de la inflación, mencionada por el 40,9%.

La falta de plata obliga además a buscar financiamiento para cubrir gastos corrientes. El 37% dijo haber pedido dinero prestado durante el último mes. Entre las alternativas aparecen la ayuda de familiares o amigos, el pago mínimo de la tarjeta de crédito y el uso de cuotas mediante plataformas digitales. El Índice de Perspectiva Económica quedó en 2,06, dentro de la zona de estancamiento y más cerca del pesimismo que de la estabilidad.

Una ventaja que entra en el margen de error

El impacto político aparece en las mediciones para 2027. Por espacio, La Libertad Avanza obtiene el 34,8% y Fuerza Patria el 33,7%. La distancia es de apenas 1,1 puntos, inferior al margen de error informado por la consultora. Más atrás se ubican el PRO, con 7,4%; el Frente de Izquierda, con 4,3%; y Provincias Unidas, con 2,1%. El voto en blanco o impugnado alcanza el 17,7%.

Cuando la consulta se concentra en candidatos presidenciales, Milei marca 33,7% y Kicillof 32,1%. Los separan 1,6 puntos, nuevamente dentro del margen de error. Myriam Bregman aparece tercera con 6,9% y Maximiliano Pullaro registra 3,7%, mientras el 13,5% elegiría votar en blanco y el 10% todavía no definió su preferencia.

El escenario más delicado para el oficialismo es un eventual balotaje. Allí Milei y Kicillof empatan en 39,9%. El 13,7% votaría en blanco o impugnaría y el 6,5% no sabe qué haría, por lo que casi uno de cada cinco electores permanece fuera de ambos polos.

Encuesta Proyección Consultores.

El rechazo también organiza el voto

La paridad no surge solamente de adhesiones firmes. El 40,1% aseguró que estaría dispuesto a votar a un candidato que no le agrada con tal de impedir que Milei continúe como presidente. La proporción supera al 37,5% que haría lo mismo para evitar el regreso del peronismo.

Encuesta Proyección Consultores.

Kicillof, además, obtiene sus mejores registros en atributos de cercanía. Lidera en empatía entre los millennials integrados, con 44,3%, y en la denominada Generación X estable, con 36,1%. El Presidente conserva respaldos en capacidad y proyecto de país, pero esos atributos no alcanzan para abrir una diferencia electoral.

Encuesta Proyección Consultores.

Al preguntar qué debería ocurrir en 2027, el 37,8% eligió la llegada de un nuevo gobierno de un espacio cercano al peronismo. Solo el 20,3% pidió que continúe la gestión actual sin modificaciones, mientras otro 19,1% aceptaría una reelección de Milei únicamente con otro equipo y un cambio en sus políticas.