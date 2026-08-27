La presencia de Javier Milei en las redes sociales atraviesa una fuerte retracción después de haber sido uno de los principales activos de su construcción política. Según un relevamiento de la consultora Ad Hoc, el volumen de menciones sobre el Presidente cayó alrededor de un 70% entre el pico registrado durante el caso $LIBRA y junio de 2026.

El estudio, denominado “Fatiga Digital”, analizó la conversación en redes desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026. En febrero de 2025, en medio de la controversia por la promoción presidencial de la criptomoneda $LIBRA, las referencias a Milei alcanzaron aproximadamente los 13 millones. Para junio de este año, esa cifra había descendido hasta los 3,7 millones.

La comparación representa una caída cercana al 71,5%. Sin embargo, el indicador no mide directamente la imagen del mandatario, su intención de voto ni la cantidad de personas que lo siguen. Lo que refleja es una disminución del volumen de conversación generado alrededor de su figura y, por lo tanto, una menor centralidad dentro de la agenda digital.

El caso $LIBRA es señalado por el informe como un punto de inflexión. Hasta entonces, el Gobierno había logrado utilizar las plataformas digitales como una herramienta de comunicación directa, movilización y confrontación política. La controversia vinculada con el criptoactivo produjo un fuerte crecimiento de las menciones, pero también consolidó un aumento de los comentarios negativos.

A partir de ese episodio, la conversación sobre Milei comenzó a perder intensidad. La tendencia también alcanzó a las principales cuentas que integran el ecosistema libertario, que durante los primeros años tuvieron una participación decisiva en la instalación de temas, la amplificación del discurso presidencial y la disputa con sectores opositores.

El relevamiento examinó la actividad de 15 perfiles vinculados con ese espacio y detectó una disminución de su capacidad para generar repercusión. Entre los casos analizados aparece la cuenta Agarra la Pala: entre mayo y julio de 2026, las publicaciones que mencionaron al Presidente disminuyeron un 17,8%, mientras que las interacciones obtenidas por esos contenidos retrocedieron un 39%.

El propio Milei también redujo la frecuencia con la que se menciona en sus publicaciones. Durante julio, esas referencias se ubicaron un 28,4% por debajo del promedio registrado durante 2026. El dato marca una modificación en una estrategia comunicacional que había tenido como uno de sus rasgos centrales la exposición permanente de la figura presidencial.

La pérdida de atención no se limita a las publicaciones en las plataformas sociales. Las entrevistas del mandatario en canales de streaming también registraron una reducción de audiencia. Una conversación emitida en abril de 2024 reunió alrededor de 1,5 millones de visualizaciones, mientras que otra realizada en junio de 2026 alcanzó cerca de 279 mil.

Otro fenómeno identificado es la disputa por el concepto de “casta”, una expresión central de la campaña que llevó a Milei a la Presidencia. Entre febrero de 2025 y julio de 2026, el término acumuló casi cinco millones de menciones, con picos asociados a controversias que involucraron al oficialismo. En ese proceso, sectores opositores comenzaron a utilizar la palabra para cuestionar al propio Gobierno.

La retracción digital se produce, además, en un escenario marcado por señales de desgaste político y económico. Distintos estudios de opinión registraron una reducción de la identificación con La Libertad Avanza y un crecimiento de las personas que no se sienten representadas por ningún espacio. Esos datos no permiten establecer una relación causal directa con la actividad en redes, pero forman parte del contexto en el que se desarrolla la pérdida de centralidad digital.

La comunicación en redes fue uno de los pilares del ascenso político de Milei y permitió al espacio libertario evitar intermediarios, construir comunidades propias y dominar buena parte de la discusión pública. El nuevo relevamiento muestra que esa estructura continúa activa, aunque ya no alcanza los niveles de participación, interacción y capacidad de agenda observados durante la primera etapa del Gobierno.