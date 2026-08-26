Una nueva encuesta nacional planteó dos posibles escenarios de balotaje para las elecciones presidenciales de 2027 y registró resultados adversos para Javier Milei. Tanto Sergio Massa como Axel Kicillof quedarían por encima del Presidente si la segunda vuelta se realizara en la actualidad, aunque con diferencias distintas.

Los datos corresponden a un adelanto del QMonitor de agosto elaborado por QSocial Big Data. El estudio fue realizado entre el 21 y el 24 de agosto de 2026, reunió 1.200 casos efectivos y tiene un margen de error de más o menos 2,9%.

El escenario más desfavorable para el mandatario aparece frente a Massa. El dirigente del Frente Renovador obtiene el 44% de las preferencias, mientras Milei alcanza el 38%. El 18% restante no sabe a cuál de los dos elegiría.

La diferencia de seis puntos marca un cambio respecto de la medición anterior. En julio, Milei conseguía el 42% ante Massa, que reunía el 38%. En un mes, el Presidente perdió cuatro puntos y su eventual rival ganó seis.

Kicillof también queda por encima, pero dentro del margen de error

El segundo escenario evaluado enfrenta a Milei con Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires alcanza el 42% y el Presidente obtiene el 40%.

La brecha de dos puntos se encuentra dentro del margen de error del relevamiento, por lo que el resultado configura un escenario de empate técnico. El 18% de las personas consultadas tampoco definió una preferencia en esta alternativa.

La evolución entre ambas mediciones fue menos pronunciada que en el caso de Massa. En julio, Kicillof superaba a Milei por un punto porcentual. En agosto, la distancia se amplió a dos.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la desaprobación de Milei alcanza el 61% y el gobernador bonaerense ya aparecía un punto arriba en una eventual segunda vuelta.

El 18% todavía no define su voto

Los dos escenarios presentan un elemento común: el 18% de los encuestados respondió que no sabe a quién votaría. Ese segmento permanece abierto y podría alterar las diferencias registradas si las candidaturas finalmente llegan a una segunda vuelta.

El dato obliga a considerar los resultados como una fotografía del momento y no como una proyección definitiva. Todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027 y ninguno de los escenarios analizados constituye una oferta electoral confirmada.

En el cruce con Massa, el nivel de indecisión es tres veces mayor que la diferencia entre los dos dirigentes. En la alternativa con Kicillof, representa nueve veces la brecha registrada.

El escenario electoral cambió frente a julio

La comparación mensual muestra una modificación especialmente significativa en la medición entre Milei y Massa. En julio, el Presidente aventajaba al referente del Frente Renovador por cuatro puntos. En agosto, quedó seis puntos por debajo.

El movimiento total entre ambos fue de diez puntos porcentuales: Massa pasó del 38% al 44%, mientras que Milei retrocedió del 42% al 38%.

En el escenario frente a Kicillof, el Presidente también permanece por debajo, aunque la diferencia continúa siendo estadísticamente estrecha. El resultado debe leerse junto con otros indicadores del mismo QMonitor, que registraron una aprobación presidencial del 34% y una desaprobación del 61%.

La encuesta anterior también había mostrado que el 63% no quería que Milei fuera reelegido en 2027. Sin embargo, los datos sobre la oposición reflejaron dificultades para transformar ese rechazo en una alternativa consolidada: el 63% consideró que no está preparada para gobernar.

Los nuevos escenarios de balotaje suman una señal distinta. Aunque una parte relevante del electorado permanece indecisa, Massa logra revertir la desventaja que tenía en julio y Kicillof conserva una ventaja estrecha sobre el mandatario.